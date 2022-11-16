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最美白石吊橋、日治時期古物巡禮－「霞喀羅古道」兩天一夜

健行筆記／ 健行筆記Pan

第一次發文，以此紀錄人生第一次野營。已經爬了一陣子的山卻因為疫情期間停滯很久，終於以霞喀羅古道為開始，未來也會在版上分享恢復體能的登山之路！這次就先來分享3月初的霞喀羅兩天一夜吧。

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時間：2022.03.05-06。成員：共8人，其中5人有固定爬山的習慣。

[行程簡述]。DAY1：清泉登山口→楢山駐在所→霞喀羅吊橋→白石駐在所。DAY2：白石駐在所→白石吊橋→馬鞍駐在所→養老登山口。全長約22公里。[交通方式]因路況不是很好，包九人座接駁來回比較安全。

[資料申請]。入園證：❌。入山證：❌[行程時間]。DAY1：7:00 清泉登山口11:20 繩索吊橋12:20 霞喀羅吊橋12:40 白石駐在所。DAY2：9:30 白石駐在所10:05 白石吊橋13:15 養老登山口以上時間皆包含休息

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[詳細行程介紹]DAY1：清泉登山口→楢山駐在所→霞喀羅吊橋→白石駐在所

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AM 7:00左右從清泉端出發。這次會選擇從「清泉進，養老出」是因為有第一次重裝的朋友，清泉端進爬升的高度較緩，從白石駐在所下養老端也是一路下坡，相對來說會比較輕鬆一點。

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一開始的林道是一路平緩向上，偶爾有幾段稍陡一點點，但整體來說算輕鬆好走。

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沿路可以看到一些楓紅和巨木。

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這個路段較危險一點，路也比前面陡一些，步道旁就是崩落的懸崖，但一旁有拉繩，小心即可安全通過。

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陡上後會有一段相對較平緩的路，這裡有很多棧橋，部分有毀損通過要注意。

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抵達楢山駐在所，這裡有一大塊空地可以休息。

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11:20 第一個繩索製成的吊橋，繩索很穩固，高度不高小晃而已，看起來比較可怕。

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沿途開始上上下下，下切溪谷的地形滿多的。

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溪谷多的好處就是水源充足，沿路會經過許多水源處，大家要記得取水再上營地，因為白石駐在所沒有水源喔～

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12:20 霞喀羅吊橋這座吊橋比之前幾個還穩，看到這個就表示白石駐在所快到了！

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12:40 白石駐在所駐在所附近的營地滿大的，面向駐在所的右側也有凸起的一塊平台可以搭，附近也有兩間廁所供山友使用。

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雖然爬過不少百岳，但都是住山屋居多，第一次自己親手搭帳篷超開心！

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煮個午餐休息一下後，決定在駐在所附近尋幽探訪。

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淨山事件後，許多古文物都被清除，要用心找才能發現零星幾個被遺留下來的。

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晚餐過後大家聚在一起聊聊的感覺真棒！還很幸運看到滿天星空！這次遇到的山友都滿友善的，睡覺時間大家都保持安靜，睡得超級舒適～

------DAY2：白石駐在所→白石吊橋→馬鞍駐在所→養老登山口

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9:30 白石駐在所出發，往養老登山口前進。

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如前面提到的，從白石駐在所離開的路段大部分都是下坡。

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10:05 白石吊橋霞喀羅古道除了白石駐在所的古物外，最著名的就是白石吊橋了。吊橋長度滿長的，高度和昨天遇到的比起來高非常多，走起來也滿晃的。如果有懼高症的人會走得膽戰心驚，但像我沒有就可以悠閒欣賞兩邊溪谷的景色。

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白石吊橋過後是一連串的上坡路，這段高低落差滿大，還有三段木樁上攀。

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在馬鞍駐在所休息一下後，接下來的路都滿平坦，還會經過一片漂亮的竹林區。

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看到芒草區後就表示離養老登山口不遠了！

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超幸運遇到一株滿開的櫻花樹！

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13:15 養老登山口，順利登出！(沒拍到照片只想趕快下裝備休息）養老端的腹地較清泉端大一點，可以停車的位置較多，但養老端上去較多連續上坡，大家可以考慮一下怎麼安排比較好。

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總結一下霞喀羅古道長度雖然長，但爬升的高度沒有很高，陡上陡下的路段也不算太多，對我來說整體走起來滿舒服，相較於百岳遼闊的大景，這裡多是不同的植物樣貌，沿途動植物的多樣性很豐富，慢慢走可以發現很多在百岳沒看過的植物種類。霞喀羅古道也是著名的賞楓熱點，如果是秋季人潮爆滿，必須考量到營位的問題。

想安排兩天一夜，也可以順登霞喀羅大山，我們沒去是因為想好好在營地耍廢！*如果你是登山新手，因為要重裝背帳背水，還是要做好體能準備與評估再上山！

吊橋 登山 古道

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