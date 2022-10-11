不入虎穴焉得虎子！「干卓萬下武界」十粒溪陡上至牧山池，紓壓雲海平衡內心壓力

【行程時間】2022/09/09~09/11，共8人Day1，09/0905:02 鐵皮工寮09:05 十粒溪營地(休20分)11:05 乳型峰東鞍營地(休35分)12:30 干卓萬山(休50分)15:17 三叉峰營地15:30 牧山池營地

【行程概要】紀錄裝置：Garmin Fenix 6XDay1，距離：14.54k，時間：10h12m，上2094m，下583mGPX：【干卓萬下武界】D1 鐵皮工寮-十粒溪-乳型峰東鞍營地-干卓萬山-牧山池 - 健行筆記 (biji.co)

【裝備】含行動水1.6L約14kg(完整過夜與炊煮系統)，十粒溪營地揹扛2公升水上去

【天氣】天氣晴朗

【水源】十粒溪溪水量大穩定乳型峰下切活水源水流偏小往牧山池一路上都有看天池還滿乾淨，牧山池也滿乾淨

【圖文記錄與心得】Day0，鐵皮工寮過夜(接駁司機有點雷只載我們到距鐵皮工寮約2~3k的一處農地)

當天入住時很幸運的沒人，此行8人剛好住滿，不過要注意床板凹陷位置Day1，鐵皮工寮至牧山池

離開工寮後沿著萬大林道走至干卓萬山登山口，再行走一陣子會看到巍峨聳立的萬大神木

十粒溪水量大充足

十粒溪營地腹地滿大的，但營地左側有一些垃圾...懇請山友無痕山林阿

過十粒溪後是各種陡升套餐，至少有5個近90度攀繩，重裝又揹水過地形顯得額外費力

費盡千辛萬苦終於上切至稜線，乳型峰東鞍營地前的草原直接掃去前面爬升的勞累

前方是每次合歡下山時會看到的霧社水庫

乳型峰東鞍營地，視野開闊，走4天D1通常會選此處紮營，營地前方下切約10分有活水源

干卓萬山前草原大草坡，療癒至極

巍峨聳立干卓萬

我凝視著干卓萬山，干卓萬山也凝視著我

集體霸凌在地人

這群人現在還笑得出來，不知道Day2要面對的是什麼

干卓萬山，h3284m，二等三角點，照慣例先跪以示尊敬

續行，前往干卓萬斷崖區

回望干卓萬山

進入干卓萬斷崖區後，有很多瘦稜、碎石坡需小心通過

遠望著明日要通過的連綿起伏18連峰，怕.jpg

海景第一排

時而穿梭在樹林間

時而如屢薄冰

但有雲海紓壓平衡內心壓力

干卓萬第三斷崖，翻過這邊就通過斷崖區了

翻過斷崖，來到一處很美的大草坡，中間的路是往三叉峰下營地

右側可遙望干卓萬

左側則可遠觀卓社大山

三叉峰下營地

三叉峰下營地往牧山池，整個稜線都是舒服的大草坡，感覺來到截然不同的另個世界

牧山池

視野開闊遠眺六順七彩、南三

今晚落角處

牧山池日落

晚霞

卓社大山、玉山方向

旅人的頭燈額外增添幾分色彩

【Day1結語】1.十粒溪營地陡上至乳型峰東鞍營地，密集的等高線加上揹水令人疲憊不堪，但看到稜線上的大草原，一切疲累瞬間煙消雲散。2.干卓萬山前的大草坡令人難以忘懷，往三叉峰下營地的斷崖區是不入虎穴焉得虎子。3.前往牧山池的稜線大草原與雲海彷彿置身世外桃源，左擁合歡能安右抱南三玉山，這就是我要的幸福。