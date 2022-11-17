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股神加持也別買！他稱台積電「一堆人等抓交替」

迷上小百岳！「橫山」八卦山最高點，再訪都是滿滿回憶

健行筆記／ 健行筆記翔

十年前開啟旅行魂時，第一張藏寶圖就是彰化縣市的旅遊地圖。懷念那時候還沒有導航，必須邊開邊看地圖。

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彰化有名的三巖二寺，「碧山巖」「清水巖」「虎山巖」「龍山寺」「寶藏寺」也是帶兩毛這樣踏遍。

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記憶中，從清水巖步道走往橫山，曾被藍鵲追著攻擊，還有抱著兩毛爬上那很陡的擎天崗陡梯（已翻新）都是很深刻的回憶。

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這次早上跟小吳爬完松柏嶺，下午換來清水岩，一樣走個去回不同路線。

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沿途的設施沒有太大的改變，途徑的涼亭也沒有多做休息，是我體能變好嗎？明明早上才剛完一座小百岳。

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走到山頂茶園時，跟小吳求饒，讓我休息一下。感覺後段路徑跟以前走的很不像，且沒有那座陡梯啊。

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原來是在中央嶺步道，我們這次是走18灣古道上來。

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距離不遠，提議陪我來去回憶一下，老人家特有的愛回憶。

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雖然設施已經翻新了，但還是有觸景到當年的思緒，謝謝這兩毛，陪我走出屬於自己的世界。

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接著回頭看看，遠在天邊的橫山，好像日頭正烈餒，但還是認命的繼續走起來。

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途徑的農村、土角厝、豬寮、還有土角做的穀倉（這個最稀有）

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且當地少有遊客會經過，所以整個村莊環境保持的很整潔。

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這是有了塑膠後，少能遇見到如此淳樸的農村。走約不到2公里，也接回橫山不到的主線。

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可惜三角點沒展望，回程也遇到幾隻偷吃芭樂的猴子。

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然後下山有兩條路徑，「山湖步道」「長青自行車道」感覺小吳比較有興趣自行車道，我是兩條沒走過，都好。

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發現大部分來爬山的民眾，也都是選擇這條，因為全程無階梯，又有樹蔭遮蔽。

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有幾段可走捷徑的山溝路，小吳正說可以騎越野單車時，後面就竄出一台單車騎士，還真帥。

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最後接回清水岩，這樣一圈約8公里，爬升300，不算太難。

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在清水岩，印象有一口井，當初也是有分兩毛飲水。

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稍作休息後，時間還早，也可到旁邊的昆蟲標本展覽館走走（免費）原本是想來這吹冷氣，結果沒有…

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不過能免費欣賞世界各地的蝴蝶、昆蟲也是長知識啦。

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再來計劃沒走過的小百岳，最近有點迷上小百岳。

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋?：山岳小站

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