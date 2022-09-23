徒步漫遊小百岳「松柏坑山」，依循茶香到達三角點，超大杯珍奶令人駐足

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健行筆記／ 健行筆記翔

十年前，曾帶著兩毛來到受天宮，當時發現廣場前有個步道，於是便走了下去。

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印象中，回程的階梯抱著兩毛，有點吃不消。還有在賞猴台遇上大批躁動的猴子。

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那個時候還沒接觸爬山，於是這次決定再走一次主線，順便回憶過往場景。

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車子停在松柏廣場，這次有小吳陪同，一下車看到小吳背越野包，我就在估算，等等腳程不會讓我佔便宜了。

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前段沒有階梯的路徑，都放任傻賴跑跑，剛出門通常最有電，過中午通常就要人抱了。

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很快就走到，摸乳巷。（鹿港的摸乳巷去了4、5次，等了半天，也不曾有艷福，這階梯這麼寬就不用指望了）

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但印象中沒有這個地方啊，看了建造日期，果然是在我來過之後建造。

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不過也有5-6年沒來受天宮了，連廁所都重新建造過，這裡的視野在吹著涼風，真的很棒。

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唯一沒變的是Q版玄天上帝，跟十年前一樣。接著來去尋找三角點吧，此時才早上九點，飲料店應該還沒開賣吧。

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但小吳Google一查，有開始營業餒，果然開在總部附近會特別精實。

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於是買了一杯魔手來去找大杯魔手，剛好太陽出來了，有點熱。

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沿路會路過七星陣地公園，早期這裡有許多軍事設施，之後慢慢轉型後。

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就以「北斗七星」天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽和瑤光來命名為陣地公園。

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邊走邊逛還不錯，但感覺走的人有限，又是一處只會亂花錢撒幣的政策，沒在維護。

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反而途徑一處廢棄碉堡，應該與七星陣公園無關，還比較吸引我目光。

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徒步往三角點方向前進，不時還會聞到陣陣的茶香，看著採茶的工人們。

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我一直以為這裡都改種植鳳梨了，原來茶園還是很多，綠油油的草原，超美。

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最後終於走到松柏坑山三角點了，旁邊有處小門可以開啟，不然摸不到三角點。

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這大杯的珍奶擺在市區不稀奇，但出現在這卻會成了話題。

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小百岳「松柏坑山」又稱獅子頭山，原本三角點是在茶園裡，但地主怕茶園受破壞，而移動到次。

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個人覺得還是要主線走上來，比較能感受入選小百岳的魅力所在，至少飲料會多買一杯。

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繼續面對回程的路程吧，回到街上在買一杯手搖飲，其實我平均一年買不到10杯，居然今天就買了2杯，應該是吸引力法則….

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下山的路決定走我當年走過的路，第一次走到通了一圈的松柏嶺公園，走錯路。

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第二次終於找到當年走的路了，但寫著施工還是硬要走，走到快底部時，確定真的施工沒路了，才甘心回到。

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最後還是摸摸鼻子，認份的三進三出受天宮，乖乖原路返回，買的飲料也再度喝光…

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回到停車塲後，導航午餐地點，原來就在受天宮旁邊…

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真的是噗嚨共，最後當然變聰明，決定開車上山。

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也還好這間開在山頂的「赤水扣仔嗲」便宜又好吃，傻人有傻福。吃飽在一旁廟前吹著涼風，計畫著午後的行程。

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋?：山岳小站

公園 步道 珍奶

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