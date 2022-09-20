兩天爬四座山！合歡山兩天一夜行程，一次爬完合歡主峰、東峰、北峰、石門山，天氣晴朗還看得到星星、銀河

「合歡山兩天一夜行程：一次爬完合歡主峰、東峰、北峰、石門山」疫情下生活，不能出國，甚至在國內旅行都變得有些心慌慌但也因為疫情，登山、露營這類的戶外活動開始慢慢流行，當然我們也跟上這一波爬了一年的山，七星山、五寮尖、大坑登山步道等等，能夠在一天內完成的山，成了我們練習登山的首選，隨著登山的經驗變多，裝備變多，知識跟資訊也慢慢健全，越來越知道自己的極限跟體能在哪，今年趁著還有假期，決定上合歡山兩天一夜，兩天爬四座山。

我們的爬山順序Day1（週五） 石門山－東峰入住滑雪山莊（附晚餐、早餐，還有停車位）Day2（週六）主峰－北峰這樣的登山排程其實不是太好，文末有更好的排程建議因為是開車前往，為了讓這趟旅行更輕鬆，也為了省一些旅費，我們決定第一天先前往埔里住一晚，隔天一大早開車前往合歡山。

〃在這裡要說一下，旅費是真的有省，我們週四入住埔里「潘朵拉民宿」兩個人一晚的費用只要1000元，不是背包客棧，有著一間乾淨的房間，一張舒適的大床，還有一間乾濕分離的浴室，這個費用跟住房環境真的是超級大推！〃

〃但老實說住在埔里要前往合歡山，真的沒有比較不累，為了想趕在日出前上山，我們週五凌晨4點半就出發，不過對於路況不熟，沿路的山路狹窄，山上的大車也是不少，開上山的路真的要非常專心，也因此一上山停好車，日出早就過了，也為了避免高山症的發生，我們決定直接在車上睡了一個小時，養精蓄銳，準備爬山。不過好在有提早上山，又是週五，還停得到車位，當我們在車上醒來，停車格也只剩零星幾個位置〃

對了，提醒大家上山前一定要先加滿油，因為太早出發，沿路上的加油站不是24小時的！我們第一天是停在「合歡山 3158 Café」旁的停車場3158 Café是以海拔3158公尺取的名字，咖啡店裡似乎有各種餐點、飲品還有各種紀念品。Day1石門山（離3158 Café旁停出場走路不到5分鐘）7：40 抵達登山口（上山）8：15 抵達三角點8：50 抵達登山口（下山）

已經快到石門山頂的半山腰初來乍到，我們在合歡山首座挑戰的就是大家都說簡單的石門山，不意外，真的是很輕鬆的山，沿路沒有什麼難走的路，只有一小段路，階梯稍微高一些些，上山約半小時，下山約半小時，加上拍照、休息，往返總共也才一個多小時，當作暖身非常適合。

沿途基本上都是石階與一些樓梯

稍微爬一小段就可以看到綿延的公路跟松雪樓、滑雪山莊從石門山上遠眺東峰，可以看到松雪樓及滑雪山莊，早晨的陽光很讓人癡迷，延綿的山巒跟貫穿合歡山公路景色，真的很美，能夠在短短半小時上山，遠眺這樣的風景，石門山的CP值真的很高！也難怪大家都很推薦來合歡山必走一趟石門山。

沿路上的風景很美，還意外遇到有攝影師在拍婚紗

只要花半小時就可以抵達山頂

合歡山東峰（離3158 Café旁停出場走路約10分鐘，在松雪樓後方）9：30 抵達登山口（上山）11：00 抵達三角點12：00 抵達登山口（下山）

合歡山東峰登山口（在松雪樓後面）從石門山下山，回到車上補充體力跟糧食，九點半左右我們就前往合歡山東峰，整體來說，東峰全程幾乎都是樓梯，體力消耗確實比較快，但也因為都是樓梯，基本上也沒那麼難走，沿途的風景讓人讚嘆，不過因為坡度很抖，偶而回頭也會讓人有點腿軟，當天的景色，厚厚的雲層搭配山峰也是別有一番滋味。

沿路都是高高低低的樓梯，蠻消耗體力的

路上的風景很美，記得停下腳步看一看，休息一下

〃往東峰三角點的沿路上會經過一個看似廢墟的小屋，旁邊還有纜繩的高架橋樑，看了介紹才知道是以前合歡山「滑雪小屋」，真沒想過原來台灣曾經可以滑雪，真的是讓人惋惜，生錯年代的感覺〃

曾經的滑雪小屋邊走邊休息，看著沿路風景，一個多小時也就抵達東峰三角點了，站在至高點上，一覽合歡群峰、奇萊雙峰，坐在山頂上休息片刻，吃點零食，就算登山的過程很累也會覺得非常值得，這應該也是每個爬山人的樂趣吧！

邊走邊休息邊拍照，大概花一個半小時到達山頂回到山下，原先打算先前往滑雪山莊Chek in，但沒注意到入住時間是下午兩點，而且Chek in的地點是在松雪樓櫃檯，所以我們在爬東峰以後，又從滑雪山莊走到松雪樓，多繞了一些路，大家千萬別跟我們一樣。

滑雪山莊（位於松雪樓的下方）

正中午，回到車上吃點東西，小睡一下，等到兩點我們也就入住滑雪山莊，吃了一碗泡麵，原本還想說要再去挑戰合歡山主峰，但無奈下雨，怕是爬上去也沒有那麼好的風景，於是我們就直接睡到晚餐時間。關於滑雪山莊的入住體驗可以參考這邊?點我

特別註記：滑雪山莊Check in是在松雪樓，別跑錯了，不然要多走一大段路。晚餐、早餐都是在松雪樓，餐點好吃！一早還有咖啡，在這樣的高山上一早可以喝到咖啡真的很讚！Day2合歡山主峰（可以停武嶺或是昆陽停車場，走路到登山口約10分鐘）6：20 抵達登山口（上山）7：20 抵達三角點8：00 抵達登山口（下山）

位在武嶺跟昆陽停車場中間的合歡山主峰登山口因為第一天沒看到合歡山的日出，原本計劃第二天想要早起爬上主峰看日出，但因為第一次來合歡山，沒想到週六早上5點以前，武嶺跟昆陽停車場都已經沒有車位，等待車位的人也是超級多，無奈我們只能回到滑雪山莊附近在沿路上看日出。

早晨還是有點冷，防風的帽子很重要6點太陽升起，回到武嶺停車場，人潮也漸漸散去，停好車為我們就前往合歡山主峰，沿途的合歡山公路被早晨陽光撒上金黃色澤，隨便拍都覺得美。

沿途大概就是這樣的山坡地，沒什麼難度，還看到有人穿拖鞋就來攻頂

山上有一間廁所，水箱用木桶做的很美，可惜那天沒有水比起石門山和合歡東峰，合歡主峰算是最好走的步道，沿途沒有什麼太陡的坡度，也幾乎沒有樓梯，就是已經被規劃好的平穩山坡地，基本上可以當作散步上山，完全沒有難度，不過上山還是需要花一個小時，因為合歡主峰曾經被規劃為戰地，有兩座堡壘，山頂上還有一間廁所，不過運氣不好，我們使用廁所的時候沒有水，只能用礦泉水沖水、洗手。

大概花一小時就攻頂，過程中沒什麼難度挑戰完合歡主峰，回到松雪樓吃早餐，不知道是不是特別餓，覺得這頓早餐特別好吃，能夠在爬完山，又有點冷的山上喝到一杯熱熱的咖啡，幸福感爆棚，搭配巧克力花生吐司，瞬間得到無限放鬆，不誇張我一個人就吃了三片吐司，兩杯咖啡，當然早餐也還是有其他選擇，像是滷肉飯、稀飯、還有各種配菜！真的超讚。

合歡山北峰（可以停小風口第二停車場，走路到登山口約15分鐘）11：00 抵達登山口（上山）12：40 抵達三角點14：30 抵達登山口（下山）飽餐一頓，我們就前往合歡山北峰，週六的早上，我們在小風口第二停車場等了一個小時才有位置，在等車位的中間還有人為了停車位吵架，就知道大家有多想早點爬山～小風口的停車場旁有商店跟廁所，可以買粽子、茶葉蛋等各種熱食，如果想要補充一點糧食上山，這裡是不錯的選擇。上了廁所，我們就前往北峰登山口。

合歡山北峰登山口（小風口第二停車場出來往下坡走）目前爬過石門山、東峰、主峰，合歡山北峰真的是最難走的一段，雖然花費的時間跟東峰差不多，但是沿路除了樓梯，還有各種難走的石階，當然還有需要手腳並用的陡坡，像我們這樣初次爬北峰的新手，一路上還是需要很專心，避免一個不小心就滑倒。

沿途會有一些需要手腳並用的石階

（累到用擠的笑容）真的很累，但很有成就感不過雖然很難走，沿途還是看到很多小朋友跟著家長一起來挑戰，小朋友的速度都蠻快的，真的很強。比起其他三座山，北峰的陡峭確實讓人爬起來覺得最好玩也最有成就感，不知道是不是特別難爬，沿路山友都會互相打氣，因為不是單一條路上山，山友們也會告知哪一條路比較好走，有種莫名的團結，爬山不只攻頂讓人心曠神怡，沿路上友善的山友也很讓人心情放鬆。

路上會經過反射板（似乎是以前作戰用的）這天在攻頂前15分鐘下起了雨，但只剩15分鐘就攻頂，我們還是跟著前方的人群一起上山，來到山頂幾乎看不到任何風景，霧氣繚繞，整座山都像是被雲霧包圍，雖然看不到山下美景，但也別有一番滋味。

當天山上的天氣很不好，霧濛濛的一片什麼也看不到

山上下著雨，瀰漫著霧氣，記得要戴上防水防風的外套或雨衣

快速拍完攻頂照，趁雨勢和緩一些，我們就跟著人群下山，地上溼滑的泥濘，這時侯真的發現登山杖的好用之處，有個安心的著力點，就不怕下山的石階特別濕滑。不過也因為天氣不好，雲霧貼著山峰纏綿在一起的景色，很迷人，就算下著雨，也會想把相機拿出來捕捉這樣的美景。

被雲霧繚繞的山崖超級美爬完北峰，也是合歡山這兩天一夜的結束，但在回程的路途中，我們也想好下次再來的時間，要再爬一次北峰，而且要連西峰一起完成，真心覺得合歡山很美，值得每個季節都來一次！

在往合歡山前，入住埔里的時候，意外的發現了這間「廟口冰果室」，一碗剉冰，鋪上滿滿滿滿滿滿的純百香果（不是百香果醬，就是原汁原味的百香果），濃郁的百香果香氣，每一口都吃得到百香果粒，又剛好我們去的時間正值百香果產季的尾聲，埔里的好水，加上日夜溫差大，種出來的百香果特別香也特別好吃，上山前吃一碗，我們下山經過埔里又再吃了一次！非常推薦上合歡山前經過埔里先來上一碗「百香果挫冰」

滿滿的純百香果挫冰吃起來很過癮，埔里盛產的百香果，香氣真的很濃郁

搜尋「埔里 廟口冰果室」就找得到，老闆娘很熱情後記這次我們爬山的順序是Day1（週五） 石門山－東峰入住滑雪山莊（附晚餐、早餐，還有停車位）Day2（週六）主峰－北峰但實際走過一遍以後，這樣的登山排程其實不是太好，因為週六上合歡山的人特別多，車位也特別難停。

實際走過後建議路線Day1（週五） 北峰－主峰入住滑雪山莊（附晚餐、早餐，還有停車位）Day2（週六）東峰、石門山－合歡尖山（還有力氣的話）會這樣安排主要是停車位有限，如果是週五自行開車前往，中午12點前抵達，可以先爬北峰（來回約4小時），再爬主峰（來回約2小時），週五的人潮沒那麼多，小風口跟武嶺、昆陽的停車場應該都不會比週末來的難停車。

週五下午入住松雪樓或滑雪山莊時就可以把車停在松雪樓或滑雪山莊的停車場（外車不能停），所以基本上都會有位子，合歡東峰跟石門山都在松雪樓附近，這樣隔天一早醒來，不用開車就可以前往合歡東峰跟石門山，我們入住滑雪山莊的其他室友就是早上4：30上東峰看日出。爬完東峰及石門山，還有點時間可以走走合歡尖山（也是簡單的路線），我們這次因為第二天下雨就沒有爬合歡尖山了～

我們在小風口第二停車場等了1小時的車位這次因為天氣不好，我們沒有看到星星跟銀河～（在這邊許願：下次去拜託讓我們看到！）