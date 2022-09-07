遠眺聖地！宜蘭最美「坪林四堵古道」 美到讓人駐足停留 石牌縣界公園一覽宜蘭與龜山島
今日行程：石牌縣界公園＞四堵苗圃步道＞北宜公路＞四堵古道＞四堵溪溪潭四堵古道，位於新北坪林與宜蘭交界，全長約8公里，為淡蘭古道南路之一段，四堵溪流經其中，形成大大小小的溪潭，因訪客不多，環境相當幽雅空靈，沿途除了熱帶闊葉林相，高大挺拔的杉木亦是一大看點，四堵苗圃步道，始於石牌縣界公園，山頂設有觀景平台，海拔約530公尺，視野極佳，整個宜蘭盡收眼底，礁溪富士山鵲子山一清二楚，蘭陽仙島龜山島更是近在咫尺，一覽無遺今天就由北宜公路上的石牌縣界公園出發，登山口就位於紀念碑與無形將軍府旁
石牌縣界公園，為新北市坪林區與宜蘭之交界，設有觀景平台，視野非常好，整個宜蘭一覽無遺，還能與龜山島面面相覷
有礁溪富士山之稱的鵲子山也是一大看點
往紀念碑方向（坪林）走一小段，道路左側就是四堵苗圃登山口
遇叉路，取右下行
步道一開始雜草較多，很快的路徑就變為寬闊，沿路都有美麗的杉木，優美的環境讓人誤以為來到森林遊樂區
過小石橋後，遇叉路，一樣取右行
步道接上北宜公路，從對面的入口續行四堵古道
森林裡出現QR Code掃碼！？
四堵古道堪稱宜蘭最美古道之一，也難怪最近變得越來越熱門
途中出現展望，能望見四堵山的風采，景色美的令人駐足觀賞
走過好幾個乾涸的溪流後，終於來到一處還有水流的溪流，環境相當清幽寧靜
溪潭好清澈，而且到處都是台灣馬口魚
再往前走可以到達坪林關聖宮，甚至更遠的碧湖，因時間因素，且近日已久無雨，溪流乾涸情形嚴重，我們決定在此折返，那麼今天的旅途就到這裡。
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