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一日單攻！雪山主峰超美但也超累，登山健身、實現網美照自由

健行筆記／ 健行筆記Elvis Huang

我的行程是雪山主峰一日單攻(天真的我)背包重量約10.5 含1相機 1鏡頭 1三腳架有點太重了 而且我腳程本就不快大約凌晨三點的時候 從大水池起登約1小時到七卡山莊接著一個人繼續摸黑行走 大約4點40分左右此時東方的天空已經魚肚白了

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到了哭坡觀景拍下第一張日出 已經 5點20分囉

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很可惜沒縮時到日出的過程一路上其實都有點在趕路的狀態越到後面越拍越少所以感覺上來爬個2-3天 會比較能享受當下的美也能好好的拍照紀錄生活一路上花草樹木都是美景

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過了有一點點想哭的哭坡 再上往上爬一段很快就抵達東峰了這邊視野也算好 可以看到很多的山巒

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接著往369 這段路還算輕鬆

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稍作休息吃午餐後 立即再出發前往黑森林不過這段路開始一直到雪山主峰都是滿累人的  只有黑森林的部份路段稍微平緩

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覺得這石堆很美XD

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倒木與後面的樹木 整齊的交錯

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其實到了黑森林時 有點累內心真的好想放棄可能自己一個人走真的比較容易想放棄後來有跟其他團的人一起走 也邊聊聊天其實有比較好直到圈谷 要上主峰時 又猶豫了好一下下整個超阧的 10.1k -> 10.9k 光是抬頭看就覺得累了

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上主峰的路都是碎石子 易滑非常的不好行走而且第一次來要小心走錯 會走到北稜角(別團的領隊很好心的提醒我靠左走)走碎石路走到一半回看圈谷

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終於....到了

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下午1點半下山 7點半到登山口心得大概就是 排個2-3天的假 讓自己除了登山健身 也能好好的欣賞美景&耍廢實現網美照自由最後祝大家登山愉快 平安下山(出發前的星空)

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登山 美景 網美

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