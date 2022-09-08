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逆走馬博橫斷！吃足苦頭後收穫美景 天氣晴朗還能看到獵戶星座

健行筆記／ 健行筆記先生劉

馬博橫斷真壯麗，沒事千萬別逆走?

D0:中平林道19K紮營，晚上睡的不好，被螞蝗爬了六隻在背包上帶進帳篷，鼠隊友尖叫中…

D1:起登，逆走狀態一，路標、疊石不明，靠著航跡邊找路邊攀升，進入溪谷後找路更加困難，到玉林橋大崩塌處是最困難的點，在碎石坡中找路找好久，才在不確定中爬上崩壁，已經耗盡體力，雖然踢到35K營地時才下午2點，但和鼠隊友一至決定，紮營??

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D2:起登，一路續走無趣林道，天氣有轉壞跡象，到太平谷已經11點，起霧，但太平谷好美，費盡力氣上到喀西帕南山後一片白牆，超級失望，隨便拍幾張照片後正要轉身離開，鼠隊友大喊雲開了！

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馬上轉回去補拍，但是，昨晚太早紮營的後遺症出現，推太遠爬升太多沒體力了，到了馬西山登山口已經18:40，只能放棄，摸著黑下到馬布谷山屋已經20:00，鼠隊友累到晚餐隨便吃兩口就打呼…

D3:早上整裝好6:30準備出發，跟友團嚮導聊到我們昨天的狀況，嚮導說現在，輕裝上馬西山，回來再出發去馬利加南山屋還來的及，我和鼠隊友對看一眼，馬上取出登頂包，取了兩瓶水和行動糧就衝，真的還好有聽建議，出大景啦，超爽，

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下來後整理一下，10:00出發馬利加南山屋，雖然只有5.8K，但是一路上坡，然後逆走狀況二出現，所有植被全都逆長，全都成為前進的阻力，為了推開刺柏、杜鵑還要攀岩上爬，真是吃足苦頭，走到山屋前開始飄雨，連怎麼過的塔比拉斷崖都沒什麼感覺，

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進到山屋開始狂下大雨，真幸運啊⋯⋯

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D4:早上是個大晴天，一開始的地形有一點破碎，過了之後是一片好美的大草原，可以看到馬利加南山就在草原後方，清晰可見，

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逆走上馬利加南山倒是不難走，上三角點，這景也太美，360度的景，可以看到秀姑巒山、馬博拉斯山，後面一層的玉山北峰，往右可看到南三段，

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讚嘆欣賞後看了一下後面的路，感覺有點不妙啊⋯⋯過不其然，先狂陡下碎石斷崖，再不斷翻越陡峭山頭，跟幾團順走的會車順便交換情報，

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該死的是雲霧開始上來⋯⋯，到了馬利亞文路山可以看到烏拉孟斷崖，雲霧繚繞中不安之心升起，

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果然過烏拉孟前開始下雨，山徑變成了小溪，卡在中間只能硬著頭皮過了，真是悲慘啊⋯⋯

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過了斷崖還要再陡上1K距離，終於到了山屋，結束這一回合。

D5:早上起來雲霧濃、風大，隱隱透出陽光，不安之中出發遠的要命王國之盆駒山，輕裝上馬博拉斯山，風大霧濃，好不容易開了雲，也算幸運，

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拍了照趕往盆駒山，沒想到天氣慢慢變好，沿路有超美的草原、遠方的雲海，和左邊的金門桐斷崖可看，走起來超舒服，

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很快的到盆駒山，不知道那位天才山友在三角點上放了三顆水鹿頭骨…

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回程開始讓人想起了鹿山….靠妖，回程要爬升將近800公尺?‍?，天氣又開始變差，拖著疲憊的身軀翻回馬博拉斯山，往山屋走去，雖累，至此馬博橫斷收完，也算值得了，山屋附近有玉山圓柏純林，不比翠池差喔！

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快到山屋發現有順走的山友已到，哈拉了一下感覺對方好眼熟，靠！是走干卓萬時併接駁車的山友，真是太巧了！整晚熱鬧非凡。

D6:友團去盆駒了，我們慢慢整理準備回程，友團建議重裝直上秀姑巒山比腰繞好走，隨秀姑巒山已經走過，但好友給的建議ㄧ定要聽，而且腰繞秀姑巒山有個難過的回憶?，所以，我們就重裝上了秀姑巒嘍?

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至此達到本行程最高點，再來苦盡甘來開始下坡嘍，那有那麼簡單，費盡體力上到秀姑巒山的我們，連中央金礦山屋前那三百公尺的陡下都應付不來，我還差點摔，心想：如果報導山友走馬博橫斷摔了，摔在那？摔在中央金礦山屋上三百公尺，那不丟臉死??，晚上的中央金礦山屋天氣很好，可以看到獵戶星座喔！

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D7:今天就是開高速公路下山了，過了八通關舊路崩壁後就ㄧ路狂催，

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在樂樂山屋還遇到川菜二人組，真巧?，衝到愛玉亭才下午ㄧ點，狂嗑愛玉和香腸，回到人間了?

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玉山 登山 公路

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