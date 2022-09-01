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每次都像第一次 百看不厭的陽明山彼端「楓林瀑布」審核過才能去的秘境

健行筆記／ 健行筆記Ada Wu

鹿角坑的彼端—楓林瀑布；綠油油的那片森林

陽明山之中的其中一個生態保護區，需經過申請審核始得進入如此原始的叢林山徑 陽管處點我申請

：：注意：：

1.欲進入生態保護區，須於預定進出日期前3日至30日內向陽明山國家公園管理處提出申請，每日開放8隊次、每隊3至10人，由領隊帶隊進入。 需列印陽管處寄發的核准函、申請人員名冊、入園投擲聯，並備身分證以供入園檢核 

2.開放時間9:30~16:00，需於11:00前進入。全長大約4.5公里/慢慢玩耍吃飯糰泡泡水的時間大約四個小時，

下載點我

當日艷陽高照，開車前往鹿角坑生態園區的路上，先被陽明山途中景緻美哭和伙伴相約九點三十分在入口等候，門口有志工檢查投擲聯集核對身分，故身分證要記得放在身上以供查核。因為疫情關係太久沒碰面了，笑得合不攏嘴的，興奮到模糊

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先來合照一張，再進行查核身分及投入投擲聯

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由於是陽明山生態保護區的關係，怕鞋底帶上了植物種子或是其他髒東西，提供了鞋刷供進入前使用

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接著Let's Go, 進入生態區一覽綠色原始森林吧！開始的綠色山徑，令夥伴想到淡蘭古道，那碎石地的綠色隧道般的靜謐

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進入園區之後，路徑有些不太好找，建議下載GPX地圖後確認方向再往前行沿路都有堆疊的石頭指引方向，大概是志工為那道光指引著吧

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經過了一段朔溪後，開始進入山徑，路徑為石瀑居多，行走上注意腳步以免扭到腳 水位部分還好，沒有到很滿位，綠油油的山徑就像天然的解藥般，讓人心曠神怡

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步步為營，小心行走，過程還有些許爬升和部分技術地形

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走累了，就停下來休息，看看魚蝦恣意水中游以及聽聽蟬鳴鳥叫因為九點半才能進入園區，走到這大約三十分鐘已經汗流浹背了

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有保護色的青蛙

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沿途繼續往上攀登，路邊有幾處大水池可以作歇息體驗慢活，以冰涼的溪水拍拍脖子沁涼一下些許石階滿大階的，需要手腳並用

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大約沒多久，終於抵達陽明山生態區的彼端—楓林瀑布為終點豐沛的水量，滿滿的芬多精，讓我們暫時逃離塵世的喧囂，安靜地活在只有我們四個人的世界

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瀑布高約二十多公尺，真的很美

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網美照這時候不拍還待何時呀?

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坐了好一陣子，後面大隊也跟上了，就讓出席位往回移動囉

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回程看的風景，似乎又有些許的不同和豐富；找了一個喜歡的大水池，泡著水聊天消除夏天的炙熱de267734a34ebe1ff6de7311f7a03b23.jpg

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九點半進入園區，結束了這趟鹿角坑的小旅行也大約快一點鐘了找間喜歡的餐廳坐下來享用午餐，延續慢活心情度過完美的假日

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陽明山的風景就是這麼吸引人，讓人百看不厭，每一次都覺得新奇和驚豔。

陽明山 瀑布 國家公園

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