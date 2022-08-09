不愧是大溪第一高峰！桃園「金面山連走金山面山」垂直攀岩、至高展望、視野極佳
今日行程：阮家莊土雞城老大店旁登山口（第三登山口）＞幽雅竹林＞金山面山＞營林所石柱＞展望峰＞金面山金面山，位於桃園大溪，台灣小百岳No.21，因山型近似鳥嘴，又稱鳥嘴山，鳥嘴尖，為大溪最高峰，山上易起霧，故有大溪八景，鳥嘴含煙的美名，山頂展望極佳，能眺望整個大桃園，天氣好時連台灣海峽也一清二楚，因位於大溪深處，路徑草木較多，且需攀爬大量地形，屬較冷門的小百岳，雖然海拔僅667公尺，但接近垂直的岩壁令人震懾三分，有相當之難度，難度遠大於新竹石牛山，苗栗加里山，宜蘭三角崙山等名山，堪稱北台灣難度最高的小百岳。金面山共有三個登山口，今天就由阮家莊土雞城老大店旁的第三登山口起登，由美山路接金山路，再走金山路392巷到底即可到達，惟需注意後段產業道路狹小，會車不易
途經山有麻坑溪
十三份山
產業道路已可望見金面山，山形真的像是鸚鵡的嘴
經過第一及第二登山口，產業道路底才是第三登山口
難得遇到不太怕人的竹雞
穿過阮家莊土雞城，到達第三登山口
沒多久即抵達竹林，有叉路，按布條取右上行
再遇叉路，右往金面山，我們先取左，先去金山面山
從叉路口到金山面山，約2分鐘路程，海拔385公尺
旁邊還有一個大正13年的基石
折返至叉路口，續前行往金面山
途經營林所石柱，海拔415公尺
愛心型攀木蕨類，蠻可愛的
經過房舍
金面山位於大溪深處，一路走來林相相當美，路徑明確，標示清楚，惟雜草倒木略多
從中段開始就開始大大小小的攀岩拉繩
杉木區，範圍不大
接近稜線，林間略有展望，能看到鴻禧山莊，高爾夫球場
大約1小時，抵達展望峰
整個大桃園一覽無遺，不愧金面山為大溪第一高峰，視野極佳
連虎頭山，福源山，羊稠坑步道，五酒桶登山步道都能望見
基石離展望峰約20公尺，海拔667公尺，二等三角點，小百岳完成
金面山可以走O型下山，或原路折返，那麼今天的小百岳之旅就到這裡
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