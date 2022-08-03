入住天然冷氣房！ 阿里山森林遊樂區「姊妹潭環潭棧道x三代木」享受山林森林浴
阿里山國家森林遊樂區面積1397.83公頃是由18座大山組成，屬玉山山脈支脈，距嘉義市東方約75公里，可由台18線(嘉義-阿里山)或台21線(水里-阿里山)公路可到達，沿途氣溫呈垂直分佈，具備熱、暖、溫三帶氣候，山上風光明媚，氣候宜人是國際級的旅遊勝地阿里山的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木合稱阿里山五奇；阿里山新八景：塔山奇岩、28號巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆已聞名遐邇，每年三、四月的阿里山花季更是遊人如織以上資料取自:
14:54 結束小百岳 大塔山，時間還滿早於是順著姐妹潭的方向， 再到園區走走
姊妹潭分別為大小不一的高山湖泊， 相傳是因追求愛情不果的兩位原住民姊妹， 相揭殉情處。
呈長方形的姐潭， 面積較大， 佔地160坪的潭中以兩座檜木為基座，建蓋兩相思亭，有木橋連接岸邊
距離不遠處則為面積稍小的妹潭面積約有20坪， 妹潭右側 的紅檜林， 1930年日本人以天然下種方式更新而成。是目前阿里山國家森林遊樂區內最密集的檜木群姊妹潭， 清澈碧綠的湖水 ， 周邊的紅檜林與群樹倒映的景致很美 。
姊妹潭的旁邊， 則有三株紅檜， 簇生在一起， 盤踞在老樹上頭， 因而被命名: 三兄弟。
>穿梭在檜木林的環潭棧道， 除了感受森林浴之外， 還能欣賞姊妹潭的湖光山色
砍伐後遺留的檜木頭恰巧有天然的檜木種子飄落其上歷經歲月長成四株紅檜大樹有如姊妹般的親密因而命名: 四姊妹。
人為與大自然的作為下， 殘存的檜木老樹頭， 像極了動物的外型這類的樹木， 在園區裡常常可見。
阿里山的知名景點: 永結同心由兩株老檜木連成一個心型很可惜， 樹枝斷裂，心型模樣已經毀壞
午後， 有如走在迷霧中的森林
園區除了有非常多的巨木群， 也有各式的花種。 這一區則有木蘭花
順著木棧階梯往下， 則可到受鎮宮， 受鎮宮旁則有些許商家
我們再沿著貫穿的木棧道
經過阿里山吊橋。
午後， 飄了雨， 行經木橋墩， 照片看來充滿了古味。
三代同生的檜木，倒臥在地上的第一代， 樹齡約有1500年因飄落的種子， 藉由枯樹的養分水分， 成功長成了第二代...及第三代大自然的孕育， 真的很奇妙。
走繞一圈回到商區， 園區也有提供遊園車，雖是收費， 也算是提供給行動不便， 或是不想走路的另一種選擇。
下午四點多， 海拔2170公尺的森林遊樂區 ， 溫度才16度還有些微涼呢
在幾家餐食的選擇下， 我們來到這間阿里山美食館餐廳點了二人份的套餐三人共食， 幾樣熟食的口味不錯外， 還有一鍋泡菜鍋， 瞬間暖了胃
園區還有一家海拔2200公尺的神木便利店。
古色古香的阿里山郵局
這晚的下榻處， 高山青飯店。
提供有電梯
門前兩側有停車位， 能不能找得到， 得看運氣幸運的我們， 剛好可以停在飯店門前。
四人房型，
室內及衛浴空間， 不算大， 我們三人的行李， 再移動， 就差不多基本的備品都有， 當然， 高山上的清涼度， 房間內就沒有提供冷氣。
又是一次三人行， 小百岳大塔山順利落袋又在園區享受舒適的森林浴， 值得慶賀。
前一天吃晚餐時， 有招攬人員， 詢問要不要參加， 星光， 日出， 雲海的導覽活動雖然， 天氣不是很理想， 我們仍舊決定試試看， 不過凌晨三點就得出發，有時間壓力下， 自然睡不好三人頂著睡眼惺忪的雙眼，坐上九人巴，一路 來到觀景台，等阿等..... 果真， 清晨的第一道光硬是被阻隔在厚重的雲層外短暫的火燒雲， 隨風而起的山嵐....沒有傳說中的滿天星斗就當是新鮮的體驗。
觀景台就在特富野古道的入口處旁， 不過古道目前維修中至112年4月17日為止。
結束凌晨的活動， 回到飯店提供的早餐處用餐， 飯後， 我們三人繼續回到房間再補眠直到退房
雖然來了幾次的阿里山森林遊樂區， 倒是第一次住在園區內， 沐浴在滿滿的森林浴與芬多精中，特別是盛夏酷暑， 更是天然的冷氣房加上園區腹地廣大， 即使有不少的遊客， 也不會覺得吵鬧， 相當的療癒人心一年四季都有不同景致的園區， 值得身歷其境 走一回^.^
文章出處 旅行地址: 嘉義鄉阿里山鄉阿里山森林遊樂區
>穿梭在檜木林的環潭棧道， 除了感受森林浴之外， 還能欣賞姊妹潭的湖光山色
砍伐後遺留的檜木頭恰巧有天然的檜木種子飄落其上歷經歲月長成四株紅檜大樹有如姊妹般的親密因而命名: 四姊妹。
人為與大自然的作為下， 殘存的檜木老樹頭， 像極了動物的外型這類的樹木， 在園區裡常常可見。
阿里山的知名景點: 永結同心由兩株老檜木連成一個心型很可惜， 樹枝斷裂，心型模樣已經毀壞
午後， 有如走在迷霧中的森林
園區除了有非常多的巨木群， 也有各式的花種。 這一區則有木蘭花
順著木棧階梯往下， 則可到受鎮宮， 受鎮宮旁則有些許商家
我們再沿著貫穿的木棧道
經過阿里山吊橋。
午後， 飄了雨， 行經木橋墩， 照片看來充滿了古味。
三代同生的檜木，倒臥在地上的第一代， 樹齡約有1500年因飄落的種子， 藉由枯樹的養分水分， 成功長成了第二代...及第三代大自然的孕育， 真的很奇妙。
走繞一圈回到商區， 園區也有提供遊園車，雖是收費， 也算是提供給行動不便， 或是不想走路的另一種選擇。
下午四點多， 海拔2170公尺的森林遊樂區 ， 溫度才16度還有些微涼呢
在幾家餐食的選擇下， 我們來到這間阿里山美食館餐廳點了二人份的套餐三人共食， 幾樣熟食的口味不錯外， 還有一鍋泡菜鍋， 瞬間暖了胃
園區還有一家海拔2200公尺的神木便利店。
古色古香的阿里山郵局
這晚的下榻處， 高山青飯店。
提供有電梯
門前兩側有停車位， 能不能找得到， 得看運氣幸運的我們， 剛好可以停在飯店門前。
四人房型，
室內及衛浴空間， 不算大， 我們三人的行李， 再移動， 就差不多基本的備品都有， 當然， 高山上的清涼度， 房間內就沒有提供冷氣。
又是一次三人行， 小百岳大塔山順利落袋又在園區享受舒適的森林浴， 值得慶賀。
前一天吃晚餐時， 有招攬人員， 詢問要不要參加， 星光， 日出， 雲海的導覽活動雖然， 天氣不是很理想， 我們仍舊決定試試看， 不過凌晨三點就得出發，有時間壓力下， 自然睡不好三人頂著睡眼惺忪的雙眼，坐上九人巴，一路 來到觀景台，等阿等..... 果真， 清晨的第一道光硬是被阻隔在厚重的雲層外短暫的火燒雲， 隨風而起的山嵐....沒有傳說中的滿天星斗就當是新鮮的體驗。
觀景台就在特富野古道的入口處旁， 不過古道目前維修中至112年4月17日為止。
結束凌晨的活動， 回到飯店提供的早餐處用餐， 飯後， 我們三人繼續回到房間再補眠直到退房
雖然來了幾次的阿里山森林遊樂區， 倒是第一次住在園區內， 沐浴在滿滿的森林浴與芬多精中，特別是盛夏酷暑， 更是天然的冷氣房加上園區腹地廣大， 即使有不少的遊客， 也不會覺得吵鬧， 相當的療癒人心一年四季都有不同景致的園區， 值得身歷其境 走一回^.^
文章出處 旅行地址: 嘉義鄉阿里山鄉阿里山森林遊樂區
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