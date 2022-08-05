走展望最好的百岳！ 圓峰山屋兩天一夜之旅 日落、銀河、日出 一次滿足

我的第34.35.36座百岳#玉山西峰#玉山南峰#東小南山

曾經在往主峰的路上，仰望著前往圓峰山屋的這段路，對於當時的我，是飄渺、遙不可及的夢想，如今踏上這條路，心裡卻是無比的踏實和堅定。

距離上一座新百岳入袋已十個月，因總是侷限於單攻行程，所以百岳數字裹足不前。為了突破僵局，開始計畫走出自己的舒適圈，往多天行程邁進後，終於迎來了百岳旅程的新篇章。也許就是這股新手運，讓我第一次就抽中了在假日中獎機率低於5%的圓峰山屋。經過討論後，我們敲定了只走兩座展望最好的百岳，彌補一下走大霸群峰行程無法好好拍照的遺憾。於是抱著期待、輕鬆的心情迎接這趟未知的旅程。

清晨時分，我們悠哉的從台中出發，抵達時停車場已經沒位置了，只能停很遠多走兩公里。抵達排雲登山服務中心入園登記又排隊等接駁車，抵達塔塔加登山口已快十點了。

此時排雲登山服務站法國菊已開滿。

孟祿亭位於1.7公里處，有涼亭提供遊客休憩使用。

前往排雲山莊的8.5k路上有生態廁所可使用。

對負重的我來說，覺得平緩好走，但對於比較沒有常在運動的人，可能會吃力。

到排雲山莊約有80幾座橋，下次去可以仔細看看上面都有編號和里程數。沿線的林木相當巨大壯觀。

此處必拍景點。玉山雖是大眾路線，但有多段是懸崖峭壁，需要小心行走。

因為行程還有玉山西峰，為了不摸黑到圓峰山屋，火力全開、馬不停歇，約三小時後抵達排雲山莊。卸下重裝換上輕裝前往西峰。

前往西峰的路徑數較平緩的上上下下，去程感覺比較多上坡，回程比較快。

沿線林蔭，只有一處有展望，走起來非常涼爽，且巨木參天，詩意十足。

因為趕時間就沒有過去山神廟拍照了。

回到排雲山莊後下起了大雨。下雨天，留客天，就在這休息一下吧!一個小時過後，雨歇了我們揹起行囊，往今夜的落腳處推進。

走了700公尺後，便抵達主南岔路。

這裡的視野非常開闊，上方是玉山主峰稜線。下方則是可以看到排雲山莊。

在玉山環繞下繼續前行。

此時，撥雲見日，蔚藍的天點綴著多變的雲層，再搭配翠綠的山景真的像在畫裡面。

翻過雨量計這邊後接一大片平緩的碎石坡。

坐在碎石推砌的平台，看這玉山主峰，這次終於走了另一個方向了。

雖說有一連串的延誤，但我們只晚預定時間十分鐘，於下午五點抵達圓峰山屋。

走過這指標就看見山坡下的圓峰山屋了。

小小、綠綠的屋頂就是圓峰山屋，而後面就是玉山南峰，我們明天的目標。

卸下行囊煮了晚餐，吃完後就趕緊衝上山坡，因為今天的重頭戲正要登場。

這是我第一次在海拔3000公尺以上看夕陽。餘暉映照在雲海之上，頃刻間，天色變化萬千，彷彿置身仙境。直到最後一道光沒入了遠方地平線，黑幕升起。人生就是如落日般短暫，但我願燦爛到最後一刻。

回山屋後，整理完輕裝行李就走到戶外欣賞銀河。

圓峰山屋可供12個人住宿。(山屋照片為隔天回程所拍攝)

前方有座椅供山友煮食休憩。旁有雨水集水設施。(山屋照片為隔天回程所拍攝)

仰望浩瀚星空，心漸平靜後而有了睡意便回到山屋。但真的要睡時無法入眠，因為整晚聽到老鼠在翻我的包包，再加上山屋有十二點、兩點、三點起登的，所以沒有睡很好，但是在高山上有個遮風避雨的地方，真的就很感恩了。

第二天，為了想在東小南山三角點迎破曉，凌晨四點摸黑起登，初次拜訪再加上視線不明，還會途經兩處碎石坡和崩壁的危險路段，因此放慢行走速度。走到南峰岔路已快天亮了，討論後先上南峰。

經過約莫3次幾近垂直攀爬便抵達，我們獨享南峰的日出，靜靜捕捉曙光。

站上玉山南峰上的那個男人，這剪影好帥!

前往南峰的岩壁有用白色噴漆標示箭頭，在白天看路徑比較清楚。如果摸黑上去要小心。(照片為回程所拍攝)

從南玉山和南峰岔路後，有幾段懸崖。(照片為回程所拍攝)

摸黑起登須留意。(照片為回程所拍攝)

有兩處破碎的碎石坡地形，滑下去的後果真的不堪設想。(照片為回程所拍攝)因此我們一再提醒對方，小心慢行。

這標示牌就是玉山南峰和鹿山以及東小南山岔路口。照片後方是我們剛剛走下來的南峰。

360度的視野，一側是玉主東崢嶸山勢，而另一側平緩圓潤，看起來小家碧玉的東小南山。玉山整段稜線就像條蜿蜒的巨龍盤踞在上。沿途千巖萬壑、山岩嶙峋、古木盤據，一再吸引我們駐足拍照。

沿路走在稜線上，美景盡收眼底。

前方就是比較柔美、可愛的東小南山了。

這路段屬於緩下好走，但有部分是在稜線上，一側是懸空的。

從東小南山往北邊望是玉山南峰。沒錯!那個稜線就是等等我們要走的回頭路。

抵達東小南山後，遙望的剛剛登上的南峰，我們來到了這趟旅程的最後一站。登山旅程如人生，有時候覺得漫長、難熬，但只要信念堅定，放緩腳步總會找到出路，屆時再回頭望，一切雲淡風輕。

不到兩年的時間，我們已經一起走了29座百岳，還有許多中級山和小山，旅途間很少意見相左，而是更多的相互扶持、如影相隨。也就是這份革命情感，讓我們越走越遠。也許將來我們老了，走不動了，但還有許多回憶可以一起回味。

本次負重 小虹妹/小進哥14 vs 16公斤行程記錄7/2309:42塔塔加登山口起登12:50-13:12排雲山莊8.5K14:02-14:08西峰2.2K14:32-15:26排雲山莊2.2K17:00圓峰山屋2.5K共7小時18分距離15.40公里7/2404:03起登05:07-6:12玉山南峰1.5+0.2K07:16-7:46東小南山0.2+0.9K08:19三岔路口0.9K09:03 南玉山岔路0.7K09:19-10:22圓峰山屋0.8K11:12-11:15排雲山莊2.5K13:53塔塔加登山口8.5K共9小時50分距離15.80公里