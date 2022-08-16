快訊

獨／成大台語文認證考試作弊爆「立委施壓要成績」 中心主任說明

這個雙手合十表情符號不是「拜託」？各自解讀掀兩派人論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

累到腦子一片空白！ 中級山終極縱走「神魔塚」連走15個小時以上

健行筆記／ 健行筆記熊熊戰隊

最近好幾個山友問我神魔塚的事，當初沒寫出來分享是因為這路線讓人累到腦子一片空白，手機也沒機會拿出來拍照，所以沒素材跟題材可用。但有人問就表示有人想走，就還是簡單提供點經驗跟重要訊息給大家參考囉～

一、問難度：神魔塚有人說是中級山終極路線、也有人說是王者路線，就可以看出是具有相當難度的，強烈建議先走其他中級山縱走測試能力(不是羅馬跟高島這種簡單的喔，至少要養基布、油霞麥這種…)，且要有連走15個小時以上的心理素質及體能基礎(因為很好迷路走很久..)，再來評估這條路線。

二、問接駁我們坐杜哥的車，價錢請自己問，因為油價漲，不知現在多少，杜哥得利卡可以進到勝峰茶園大水池旁，至少省你2~3個小時，FB搜尋”愛杜哥”。

三、問路線：一律建議逆走，多參考別人寫的就知道。

四、問撤退：因為沒撤退點只能原路撤退，所以只要走超過了1/3路程，好像也就沒啥好撤，乾脆直接走完…但也就是因為如此，這路線常有人一日行程走成兩日行程(還好不是七日行程..)。故再三提醒，挑戰是給準備好的人，沒有做好準備的人，千萬不要輕易挑戰。

五：GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=842796照片就這幾張，這路線沒有美景，只有沒力…唯一價值是參團審核時，喊出來很好用～

fb4858530da603ccdbf19c3e677b55c0.jpg

ab3696dd0c157826d08c2b8d974d8588.jpg

67a2caeed307af5f92c41af34585fe8b.jpg

631ed7935ff945f91d34046f88fb7e78.jpg

51b1146960ec6d4d39de488f315175d1.jpg

d47e6fde2fe7e5cb68009dfb10e0c041.jpg

78ecfcc210b08dda1e55f0a61a6b31e8.jpg

72002507df8c8e7f2c4ebbaacbe58f86.jpg

美景

延伸閱讀

林志穎酷愛特斯拉車款　曾說：我現在不知道油價多少？

縱走能高安東軍 山友疑高山症頭暈嘔吐 直升機吊掛下山

期中選舉前 10月油價恐會再漲

苗栗／向天湖山+仙山 挑戰一日兩座小百岳

相關新聞

累到腦子一片空白！ 中級山終極縱走「神魔塚」連走15個小時以上

最近好幾個山友問我神魔塚的事，當初沒寫出來分享是因為這路線讓人累到腦子一片空白，手機也沒機會拿出來拍照，所以沒素材跟題材可用。但有人問就表示有人想走，就還是簡單提供點經驗跟重要訊息給大家參考囉～ 一

一不小心撿到一池寧靜！ 走進沒有潭的鹿母潭山 充滿悠閒渡假感

一不小心撿到一池寧靜 2022 D0717 沒有潭的 鹿母潭山我喜歡的歌 Lyrics/가사】 하루 (HARU)- Fallinhttps://www.youtube.com/watch?v=5M

360度視野+美景一線天！ 挑戰台南景點「獵鷹尖」 台灣三大攀岩場之一

話說北有五寮尖,中有鳶嘴山,南有獵鷹尖,並稱台灣三大岩場今天就要來介紹位在台南梅嶺的獵鷹尖,不僅有360度視野,還有一線天的美景如果你是喜歡挑戰多種不同地形的人,那麼這條路線很適合你唷! 獵鷹尖

一睹高山之美！ 「三大入門百岳單攻」推薦，新手友善起點且一日就能完成

百岳對剛踏入登山的山友們聽起來好像有點遙遠，但其實百岳會依難度分級，今天要介紹的三座百岳是一天就能完成且對新手很友善，如果你是害怕高山症、害怕摸黑走山路、害怕需要背重裝但又很想一睹高山之美，那這三座很適合當作你慢慢嘗試的起點。

值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

2022/07/09， 三星池位於太平山森林遊樂區內，往翠峰湖的方向會順路經過，登山口位置在平元林道12.6K處，登山口並不明顯所以很容易錯過，會知道這裡也是從網路上得知，是太平山區的秘境，特地安排行

不愧是大溪第一高峰！桃園「金面山連走金山面山」垂直攀岩、至高展望、視野極佳

今日行程：阮家莊土雞城老大店旁登山口（第三登山口）＞幽雅竹林＞金山面山＞營林所石柱＞展望峰＞金面山金面山，位於桃園大溪，台灣小百岳No.21，因山型近似鳥嘴，又稱鳥嘴山，鳥嘴尖，為大溪最高峰，山上易起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。