累到腦子一片空白！ 中級山終極縱走「神魔塚」連走15個小時以上

最近好幾個山友問我神魔塚的事，當初沒寫出來分享是因為這路線讓人累到腦子一片空白，手機也沒機會拿出來拍照，所以沒素材跟題材可用。但有人問就表示有人想走，就還是簡單提供點經驗跟重要訊息給大家參考囉～

一、問難度：神魔塚有人說是中級山終極路線、也有人說是王者路線，就可以看出是具有相當難度的，強烈建議先走其他中級山縱走測試能力(不是羅馬跟高島這種簡單的喔，至少要養基布、油霞麥這種…)，且要有連走15個小時以上的心理素質及體能基礎(因為很好迷路走很久..)，再來評估這條路線。

二、問接駁我們坐杜哥的車，價錢請自己問，因為油價漲，不知現在多少，杜哥得利卡可以進到勝峰茶園大水池旁，至少省你2~3個小時，FB搜尋”愛杜哥”。

三、問路線：一律建議逆走，多參考別人寫的就知道。

四、問撤退：因為沒撤退點只能原路撤退，所以只要走超過了1/3路程，好像也就沒啥好撤，乾脆直接走完…但也就是因為如此，這路線常有人一日行程走成兩日行程(還好不是七日行程..)。故再三提醒，挑戰是給準備好的人，沒有做好準備的人，千萬不要輕易挑戰。

五：GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=842796照片就這幾張，這路線沒有美景，只有沒力…唯一價值是參團審核時，喊出來很好用～