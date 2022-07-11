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最優美的一座小百岳！ 「金柑樹山+忘憂森林」原始林相如畫，優美風景讓人流連忘返

健行筆記／ 健行筆記九味

金柑樹山

台灣小百岳 編號054海拔2091公尺的金柑樹山與鳳凰山及樟空倫山及鹿屈山稱為「溪頭四珠」

忘憂森林

為921大地震後形成山凹中的沼澤地中間杉樹由於積水長期不退而枯死所形成的特殊景觀本次登山由留龍頭開始啟登沿途會經過四個山頭(嶺頭山/嶺頭山東峰/金柑樹山西北峰/金柑樹山) 然後再原路折返中途再切往忘憂森林後走水泥道路 最後再回到起始的留龍頭起登之後 途中會先經過江家茶園 兩段沿著茶園而上之後會來到產業道路 之後依序有幾個岔路口第一岔路口_水泥道路 (往左)第二岔路口_電線桿 (往左)第三岔路口_階梯 (往左)第四岔路口_大樹 (直行)經過大樹叉路口後 就來到如畫的原始林相中而這一段的優美風景會讓人流連忘返 一整個忘憂

再來經過一陣上坡後到達嶺頭山與基點之後抵達三岔口(金柑樹山/忘憂森林/留龍頭)之後從巨木休息區到金柑樹山為一整路平緩山路沿途有茂林.直挺挺的竹.與高聳參天的檜木.一路相伴走在這段山林裡真登山最是舒服的享受 (中間會有前往溪頭天文台的岔路)抵達金柑樹山後 三角點腹地很大可以在這稍作休息與午餐回程原路折返到三岔口(金柑樹山/忘憂森林/留龍頭)再轉往忘憂森林抵達忘憂森林還是滿水期 枯木加上湖面與雲霧 如仙境般的景致最後再從仁淵茶行沿著溪山路走回到起始的留龍頭

注意事項:沿途岔路多 建議備妥離線地圖

今日行程登登山紀錄海爬總爬升 : 700M / 行走距離 : 8K / 總花費時間 : 5小時本次登山影片:登山照片:

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忘憂森林 登山 溪頭

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