享受山林的氣息！ 八通關古道「瓦拉米步道」 佳心石板屋原味重現布農族祖居

在這裡享受者孤獨的感覺，享受著山林的氣息一切是那麼的歲月靜好 直到一隻虎頭蜂停在我的褲管上......忘了多久以前在電視上看到森林中的石板屋的重建影片，要收集那麼多的石頭石板蓋成一間房子在人力物力都不足的山上那是一項艱難的工程就很想有機會去親眼看看 於是有了今天的旅程八通關古道東段瓦拉米步道健行記。瓦拉米三寶

從玉里出發沿著30號公路蜿蜒而上大約15公里20多分鐘就可抵達登山口，但是此去山路無店家必須在玉里先買好補給品。 瓦拉米步道的前段不難爬而且景點很多但我 不會 說適合全家出遊！！步道入口不遠就有瓦拉米三寶的警

告標誌虎頭蜂黑熊和毒蛇，這麼危險有老人和小孩真的要很小心，美女們也不要抹香水避免招蜂引蝶。萬一遇到毒蜂記得冷靜不要亂動更不要揮手say hi 讓巡邏蜂以為你是在攻擊牠們引發螫刺，遇到黑熊請安靜的避開保持距離以策安全。晃到頭暈的吊橋才走一下下就來到山風駐在所 傳說中這裡的風很大所以叫山風駐

在所，在往前走就是山風一號橋，綠色的橋身橫跨山谷串起兩座山的交通，從遠處看橋身和山巒景觀 融合在一起這是

一種環境友善橋樑。走過長長的吊橋就是瀑布的故鄉山風橋和山風瀑布，山風橋 橋墩是日治時代

的古蹟頗具歷史滄桑感這兩座橋的文字書寫方向不一樣各位有沒有發現？

這座吊橋走起來很晃，剛好瀑布就在橋旁邊如

果有人在走要拍好照片並不容易，開最強的防手震也沒用，只好等人過橋以後才能好好拍照，但是距離瀑布太近並不能拍到長長的水瀑,橋旁邊有樓梯可下到橋下那兒有觀景台可以拍下整條瀑布的水流

,可惜我沒廣角鏡頭拍不到寬廣的風景接著就往佳心駐在所邁進。佳心石板屋過了山風瀑布路上綠意盎然走起來並不會太熱雖然今天可是陽光普照的夏天，沿路上有很多植物的解說牌說明原住民是如何就地取材利用

山裡的植物製作成各種生活上的工具。走到大約在4.5公里處就到佳心駐在所了，佳心石板屋要往下走約2,3百公尺路跡還蠻明顯的我踩著落葉往前走看見一座有遮雨棚的工寮，石板屋就在旁邊，

一直到今天我才知道有兩間石板屋，比較接近工寮屋前面沒有廣場的是後來建的附屬屋就是客房的意思，下面那一

間前面有一片廣場的是主家屋，我以為古代原住民的家屋應該是用竹子或木材當作樑柱和牆面屋頂鋪上茅草

圖片來源：世紀容顏，後來查資料才知道布農族有用石板蓋家屋的傳統，

圖片來源：世紀容顏但這應該是頭目等級的人才有的待遇吧？這可是古代的豪宅啊！家屋的門看起來很高，我記得我外公山上的土角厝 門矮矮小小的一些沒有改建過的傳統民宅門也沒有很高 畢竟古代人身高都沒有很高，這間家屋的門我量了一下居然有接近180公分高天阿！

蓋的越高建材需求量越大越搞剛，以前的人有這麼高嗎？然後我自己亂猜啦！會不會是要把山豬扛進門時怕撞到山豬的頭所以門作高一些？附屬屋的屋樑是圓形的主家屋的屋樑是方形的各位有發現嗎？虎頭蜂看完了布農家屋我到旁邊的工寮

吃午餐工寮的柱子並不是用鐵絲捆綁好像是一種藤類植物？事實上附屬屋的上樑也是用藤類植物固定並沒有用鐵絲綁扎。此時微風徐徐呼吸山林的氣息享受著歲月靜好的美感突然聽到一陣嗡～～嗡～～的聲音接著一隻虎頭蜂停在我的褲管上……，我停止了動作屏住呼吸看著蜂，蜂也在觀察我大約10多秒後察覺我並沒有敵意牠起飛和頭頂的同伴飛走了，說不緊張害怕是騙人的，我想此地不宜久留慢慢地收好東西往上走回佳心，

佳心駐在所生物解說牌

佳心駐在所空地那邊遊客多人聲嘈雜野生動物應該不喜歡太吵吧？回到佳心駐在

石造洗手台所這裡有洗手台有涼亭和洗手間，

後棟是廁所但是呢…它的男士小便斗在室外萬一眾男士在尿尿時聽到一陣嗡～～嗡～～嗯～希望大家都沒有糖尿病(≧ω≦)/休息過後就可以往登山口出發了

，登山口爬到佳心駐在所花了2小時，走回登山口大約1小時30分結束了豐富的一段旅程。