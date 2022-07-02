神仙美景「摩摩納爾瀑布」感受大自然的純粹！一探超熱門的秘境、好冷清的熱點！

摩摩納爾瀑布聽起來就是有種秘境的感覺,位在群山環繞 交通不便的武界部落裡,更確定了摩摩納爾瀑布秘境的稱號,只是原始的土石路徑上穿梭著擁擠的人潮,不論男女老少全都小心翼翼的穿越湍急的溪流,看到此等盛況的李老師心裡不禁納悶著,摩摩納爾瀑布怎麼了??怎麼從秘境搖身變成熱門觀光景點了!!埔里的鯉魚潭絕對是當地知名的觀光景點,園區裡有湖光山色的美景和依山傍水的大飯店,照理說是休閒渡假的好去處,只是廣袤的園區裡卻是空蕩蕩靜悄悄,看著雜亂堆積的環境和破損敗壞的招牌,李老師心裡不禁納悶著,鯉魚潭怎麼了??怎麼從熱門觀光景點變成落拓蚊子館!!究竟是怎麼了??李老師決定利用這次的行程好好的觀察研究,試著找出讓這二個地方興起與落寞的原因。導航輸入摩摩納爾瀑布停車場,依照指示繞著蜿蜒狹窄的山路行駛,從埔里翻山越嶺後才能順利抵達目的地,不過這裡並不是想像中的大型停車場,而是當地居民利用自家空地整理出來的停車位,依照距離遠近收費50元-100元。

準備就緒後就沿著唯一的一條小路前進,小路旁擺滿了販賣各式農產品的攤位,可以清楚感受到這個世外桃源的生氣與活力。

走出熱鬧的攤販區後瞬間切換場景,滿滿的清新綠意瞬間就讓人放鬆心情,記得放慢腳步盡情的呼吸世外桃源的空氣。

沒有令人哭笑不得的造型雕像,也沒有繽紛雜亂的廣告看板,只有大大的武界二個字告訴你現在的位置。

一路走在平緩的水泥路徑上,不知不覺間就走到思源吊橋。

橫跨濁水溪的思源吊橋又高又長又簡單,走在吊橋上不只能欣賞橋下壯麗的激流溪谷,還能細細體驗左搖右晃的微醺感。

通過思源吊橋後便是今天最硬的考驗了,這裡的好漢坡是二段水泥路面的60∘斜坡,很陡的斜坡走起來當然會氣喘吁吁,還好距離不長 撐一下就過了。

賣力爬上好漢坡後就是海闊天空,繼續沿著台電廠房圍籬外的路徑前進。

轉個彎就能看到另外一面指示牌,提醒經過的朋友記得要往土地公廟欣賞風景,簡單俐落卻又兼具時尚及質感,李老師心裡不由得讚賞起沿途指示牌的設計。

那就先不急著前進摩摩納爾瀑布,依照指示踩著階梯走上土地公廟。

走進土地公廟向土地公致上敬意,土地公廟外側搭起鐵架觀景台,放眼望去是近在咫尺的湖光水色,彷彿是在客廳的落地窗外欣賞這美不勝收的山水。

再次走回摩摩納爾瀑布的步道上,過了土地公廟之後開始切換成原始的土石路徑了。

雖然天然原始卻是絲毫不見雜草叢生,隨著平緩的路徑走進翠綠的森林中,這種感覺好舒服啊~~

不用花大錢鋪上大理石磚,只有在山崖處架設簡易欄杆以確保行走的安全。

路經一座殘破毀壞的吊橋,橋頭處低調的設立一座有質感的方向指示牌,距離目的地只剩不到500公尺的距離了。

在路徑坍塌處則是利用鐵管搭建簡易鐵橋,似乎一切的人工作為都想和大自然融洽在一起。

愈往前 淙淙水流聲愈大聲,走上第二座鐵橋一轉頭,一道氣勢奪人的瀑布就在眼前磅礡登場,不過這是拉拉米思瀑布,而不是目的地-摩摩納爾瀑布。

繼續沿著簡易的鐵橋向前推進,除了這座鐵橋之外,剩餘的全是原始純淨 毫無汙染的大自然。

結束陸地上的路徑,直接涉水走入潺潺的山泉溪流裡,可惜一條粗大水管很煞風景的擋在溪流中央。

尼看看尼看看,沒有那條水管山谷溪流多麼漂亮啊!!

暫時結束涉水溯溪的路段,再一次登陸走在原始的土石路徑上。

走一小段崎嶇的土石小徑後,再一次走進冰涼有勁的清澈溪流裡,不過這段的水流有點湍急,渡溪時務必拉緊繩子 站穩腳步 小心通過。

順利通過湍急的溪流後再次上岸,每口呼吸間都是摩摩納爾瀑布的氣息,李老師快要按耐不住那顆興奮期待的心了!!

終於看見傳說中的摩摩納爾瀑布了,只是清澈無比的山泉溪水隨著地形任意奔流,這畫面太美,此時的李老師已經不急著走近摩摩納爾瀑布,反而一步一步緩緩的走在這條美麗的溪流裡。

愈是靠近摩摩納爾瀑布,愈能感受這個瀑布與眾不同的美,只見一道磅礡激流從參天聳立的石壁傾瀉而下,嶙峋的岩石 點綴的綠藤 赭紅的條紋,再加上清澈見底的山澗泉水,李老師愛死這個秘境瀑布了~~

沒有延伸的木棧道,沒有多事的觀景台,沒有礙眼的手扶欄杆,沒有嚇唬人的警告標誌,在這裡你可以零距離的貼近純天然美景,用眼耳鼻口和全身肌膚去感受純天然的美好。

頂多就是放一根純天然的樹幹充當網美照的道具,李老師真的愛死摩摩納爾瀑布了~~

沒有煩人的溽暑熱氣和庸俗雜事,這裡根本就是個讓人樂不思蜀的神仙秘境,只是此時此刻這個秘境不斷湧進朝聖的人群,紅男綠女扶老攜幼,每個人都小心翼翼的跨過岩石溯溪而上,儘管眼神仍有些驚慌神色,卻興奮的對眼前這片瀑布美景讚不絕口。這下子李老師懂了,從沿途的步道到終點的瀑布,除了必要的設施確保行走的安全外,完全沒有畫蛇添足的累贅設備,盡其所能的維持大自然最原始的迷人風貌,才能讓位在偏遠深山裡的摩摩納爾瀑布能夠如此吸引人,雖然遊客變多了,卻依然保持著最珍貴的簡單與純淨。因為愛上摩摩納爾瀑布的原始風貌,李老師決定愛屋及烏在武界部落裡的餐廳吃午餐,但因為時間有限只能隨意找間餐廳用餐,還好餐點簡單卻美味,沒有壞了李老師對武界部落的美好印象!!午餐後直接前進埔里18度C巧克力工房,李老師要斥資品嘗一下貴森森的義式冰淇淋,機會難得當然要試試與眾不同的洋梨白酒和橄欖油口味,洋梨白酒口味吃起來有股淡淡的蜜餞味道(不愛),橄欖油口味則是吃起來有種難以言喻的芳香(很愛) 。

在18度C邊吃冰淇淋邊聽街頭藝人的動人歌聲,耍廢放鬆30分鐘後繼續振作前往埔里鯉魚潭,李老師預計要從鯉魚潭登上虎頭山,進入鯉魚潭園區需要收費100元的清潔費,沿著柏油路開到天水蓮飯店前的停車場。

停好車後繼續沿著柏油路往觀音像的方向前進,只是假日的鯉魚潭竟是冷冷清清 空空蕩蕩。

從柏油路一旁的階梯登上觀音像觀景台,先向慈眉善目的觀音菩薩虔誠致意。

接著便能在觀景台上遍覽鯉魚山的湖光山色,水平如鏡的碧綠潭面倒映著天光與青山,水面上的飯店更是畫龍點睛的增添了湖畔的風采,難怪鯉魚潭曾經票選為埔里最美麗的景點,然而李老師心裡卻不禁納悶著為何人煙稀少??

登上虎頭山的步道入口就在觀音像的後面,李老師先擱下心中的疑惑,跨大步踩著階梯往虎頭山前進。

踩完高檔的石磚階梯後還是水泥石磚步道,只是年代較為久遠,導致步道二側雜草叢生。

緩緩上升的石磚步道鋪上一層厚厚的青苔,看起來似乎一不小心就會滑到在青苔上,還好實際走起來不至於是驚心動魄的滑溜。

一路都是爬升的路段,想不到走著走著竟然又出現煥然一新的石磚步道。

連階梯也是全新的!!

全新階梯的最高點也是全新的涼亭 座椅和地面,這個登山步道明明就是很用心維持,為何沿途依舊是罕無人跡??

經過最高點的涼亭後是一路平坦的康莊大道,一側是遼闊的視野展望,一側是青翠的蕨葉飄揚,這裡堪稱是全程最美的一段路徑。

整座山壁布滿了清新翠綠的蕨葉飄飄,洋溢著熱帶風情的趣味很值得多拍幾張照片喔!!

累積許多的雨水終於滴下來了,沒關係 這裡很安全,撐著傘還是可以繼續走下去。

大約40分鐘便能從鯉魚潭登上虎頭山,出口處還有一隻低調而可愛的鯉魚造型。

鯉魚潭步道的最高點是虎嘯山莊,附近還有一處飛行傘基地,二個地點都是俯瞰整個埔里城鎮的最佳地點。

因為這絕佳的地形,讓虎頭山成為全國飛行傘體驗最棒的地點,看著翱翔在天空中的彩色飛行傘,儘管體驗飛行傘所費不貲,但李老師還是暗下決定一定要來試過一次!!

此時此刻李老師心裡又不禁納悶了,埔里鯉魚潭園區明明有許多讓人趨之若鶩的要素,湖畔的水上高級飯店,可以體驗各種水上運動,可以登山健行親近大自然,可以體驗飛行高空的極限,涵蓋食衣住行所有的需求與陸海空的各種活動,照理說應該會是很搶手 超熱門的觀光景點,為何一路行來卻是門可羅雀 乏人問津呢??可惜虎頭山的三角點是在地理中心碑附近,為了撿到這顆三角點,李老師決定再走3公里的柏油路前往。

途中順手捕獲一隻華麗的大鳳蝶。

一路下坡走到叉路處轉進虎頭山三角點,只可惜天不從人願,山頂的涼亭和步道因為整修中而封閉。

就只差這麼一步,不想功虧一簣的李老師咬牙繼續往下抵達地理中心碑,想不到連這裡的入口也完全封閉了!!WTF!!李老師不禁在心裡罵了髒話!!

終究還是沒能撿到虎頭山的三角點,懊惱又無奈的李老師還得一路上坡走回虎嘯山莊,再一路下坡走回鯉魚潭,讓今天的行程留下一絲絲遺憾~~

再一次走回鯉魚潭,看著園區裡琳瑯滿目的動物造型與庭院造景,李老師心中隱隱的浮現答案了!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣之心愛護動物協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。