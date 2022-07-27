謹記不餵食、不接觸、不干擾！ 彰化二水「松柏嶺登廟步道」最容易遇上台灣獼猴群

松柏嶺登廟步道（豐柏步道）從彰化二水到南投名間，是一條很適合帶小孩來走的步道，這裡有成群的台灣彌猴，一點也不怕人。步道全長 1.8 公里，設施良好，除了最後一段階梯之外，多為平坦的柏油路面，沿途綠樹成蔭，有四座涼亭可以休息，步道盡頭是南投縣的松柏嶺受天宮，視野遼闊，因此是一條很熱門的健行步道。我們在假日帶小孩來走，看到好多隻野生的台灣彌猴，有的在步道上走動，有的在樹上吃果實，還有猴媽媽帶著一群小猴子，真是有趣極了！

大部分的遊客都把車子停在豐柏廣場，這裡停車場空間大，公廁新，從廁所旁邊的架高木棧道開始走，就會到登廟步道的入口。

大約五分鐘左右就走到步道入口。

松柏嶺登廟步道其實是一條古道，在日治時代由於交通不發達，居住在松柏嶺上的人（山頂人）把他們的山產一擔擔的挑到二水街上去賣，然後再買日用品回到山上，走的就是這條路。原本的山徑又窄又危險，拓寬後變成寬敞好走的步道，光復後，居民不再走這條路買賣，昔日步道上的挑夫變成健行的遊客。

這條步道是台灣彌猴的棲息地，入口處就發現一隻大猴子，旁邊的遊客還嚇唬我說：該不會是猴王吧！

他隨手撿拾地上的橄欖來吃，神態自若，但是看到我拿相機靠近的時候，馬上盯著我看，還露出尖銳的牙齒，所以我也不敢靠太近。

路邊的樹上也有幾隻猴子，比較小隻一點。

步道相當平坦好走。林蔭也不少，不過因為是郊區步道，夏天來走的話，還是會很熱，秋冬來走最適合。

步道單程 1.8 公里，大約 50 分鐘就可以走到受天宮，帶小孩來走相當適合，下午過後的親子遊客非常多。

步道上遍植橄欖樹，我親眼看到猴子在樹上摘橄欖來吃，吃一吃就往下丟；沿路都是橄欖果，空氣中也飄散著橄欖的味道。

在賞猿台附近的樹林裡有一整群彌猴。圖中的猴媽媽懷裡抱著小猴子，她不小心踩到一根比較細的樹枝，結果樹枝斷掉了，他們都掉下去，還好沒事，轉身又在樹叢裡活蹦亂跳。

這兩隻彌猴感情不錯。

樹上的猴子對樹下的遊客見怪不怪，倒是遊客發現猴子都很興奮，對著牠們指指點點，尤其是小孩們特別激動。

賞猿台附近最容易看到彌猴，不過看到了可不要餵他們，因為餵食彌猴會改變他們的覓食習慣，餵食的人也會被攻擊，最重要的是，台灣獼猴身上帶有多種病菌，其中疱疹 B 病毒會傳染給人類，致死率高達 60%，比狂犬病還可怕，所以一定要與獼猴保持距離，謹記「不餵食、不接觸、不干擾」。

走到臥雲橋時，看到開闊的景致。過了臥雲橋之後，就是一段爬坡的路程。

最後會來到第四個涼亭，涼亭旁邊就是摸乳巷。早期因為通道狹小，面對面時必須側身才能通過，因此稱為「摸乳巷」，經過拓寬之後，已經非常好走，而且邊坡有加強防護，下大雨時不至於發生土石鬆動。

摸乳巷是登廟步道中最陡峭的部分，爬起來相當喘，就當成在訓練心肺功能吧！

這是登廟步道的最後一段路。上去後碰到大馬路，右轉就會走到南投名間的受天宮。

受天宮主祀玄天上帝，是台灣玄天上帝的信仰中心，香火鼎盛。廟前廣場看出去視野廣闊，可以看到彰化田中、二水、溪洲的田園景色，可惜我們到的時候逆光，能見度也不佳，所以我就沒有拍了。

廟裡香煙繚繞。受天宮三百年來經過多次改建，但從沒有更動內殿的位置，是勘輿學家必訪的聖地。

參觀完寺廟，天氣實在很熱，在路邊買了一枝冰淇淋給兩人吃。吃完冰之後才有力氣走回去。

下山很快就回到第四座涼亭，在那裡洗洗手。

原本上坡的路變成一路下坡，兒子自己發明的螃蟹走路。

回到臥雲橋。

走一小段路後，又發現猴子！這隻猴子不知道去哪裡弄來一顆大水果，小心翼翼的揣在懷裡。現場看由於距離遠，看不清楚是什麼，我把鏡頭拉近先拍起來再說。大家都在猜是綠蘋果？芭樂？還是棗子？

回家把照片放大一看，喔！原來是百香果！綠色的百香果還沒有完全成熟，但是已經可以吃了，看牠愛惜百香果的模樣好有趣！

這隻猴子突然用力的上下跳動，讓竹子發出好大的聲響，一會兒後又若無其事的坐在原地發呆，大家都看得一頭霧水。我不禁想起爸爸常說的：「啊哩係『著猴』喔？」，原來這話還真傳神。

這些猴子一點也不怕人，就這樣大剌剌的走在步道上，有的甚至就走在遊客旁邊。

台灣彌猴長得跟人類還真像。

登廟步道早期是彰化縣二水鄉通往南投名間鄉松柏嶺的買賣道路，近年來已經變成休閒運動的步道，而且只要走短短的 1.8 公里，就能從彰化縣跨到南投縣了。一路上我們看到裝備齊全、手握登山杖的山友，也看到打赤膊、頭綁毛巾的老翁，不過看到最多的，還是帶著小孩同遊的家庭組合，可見這條步道適宜大眾踏青健行。路上碰到的台灣彌猴跟遊客都很有默契的互相禮讓，和平相處，反倒是偶而出現農友養的黑狗好兇悍，把猴子都趕跑了。登廟步道安全好走，長度也適中，加上發現猴子的趣味，是中部地區人氣很旺的一條步道，難怪路上的遊客會問我說：「蛤，你們第一次來喔？」本篇係引自https://blog.xuite.net/chungchi2/flysonic/589589938