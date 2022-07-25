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基隆暖東峽谷之旅十分幽美！ 萬馬奔騰沖滑瀑，壯麗峽谷傲淡蘭

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：滑瀑1＞滑瀑2＞大峽谷暖東峽谷，位於基隆暖暖區，昔日淡蘭古道中路之暖暖支線，以滑瀑，峽谷地形聞名，滑瀑因瀑布沿山壁沖刷而下而得名，峽谷由東勢溪經年累月切割而成，蔚為壯觀，東勢溪上游為全台年雨量最高之火燒寮，溪水騰騰，整個園區建有三條不同等級之步道，風景秀麗，山明水秀，徜徉於河谷山林之中，相當引人入勝大眾運輸可自暖暖火車站搭乘公車603至暖東峽谷站下車，再步行前往

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入口處景色就相當優美

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想要遊覽暖東峽谷非常簡單，過了第一座橋後，東勢坑溪會一分為二，分別是小環步道與大環步道，只要沿著溪流的步道走就對了，各有一個滑瀑，我們先走小環步道

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東勢坑溪十分幽雅美麗，令人流連忘返

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抵達第一個滑瀑，瀑布從大岩壁滑落而下，水勢洶洶，壯觀到不行，在台灣真的少見

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接著折返，往大環步道走

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到達第二個滑瀑，規模比較小，但是溪水超碧綠，巧而美

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再往前走來到大峽谷

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東勢坑溪經年累月切割出峽谷地形，很難想像在基隆近郊竟然有如此壯麗之峽谷

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今日的旅途就到這裡

步道 瀑布 基隆

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