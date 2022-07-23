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行走於蓊鬱林間！ 后里「泰安登山步道」雨後特別清爽 無人林蔭山徑特別寧靜

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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后里泰安步道， 全長約1.34K步道入口在 泰安舊火車站， 泰安鐵道文化園區旁 疫情持續嚴重下， 又想運動， 只能往人少的地方去這天的行程從，泰安舊火車站-0.5K的涼亭處-(多為陡上的木棧階梯)接續往 隘勇古道 的方向 (此段多為陡下的階梯)步道終點處接續后里巡圳道-再回到泰安舊火車站。步道沿線以陡上陡下的木棧階梯為主， 部分為石板階整段步道多有綠樹林蔭， 不用擔心過度的陽光曝曬 出門前希望這段步道的人少只是沒想到的是.....除了自己， 整段路徑都沒遇上一個人林蔭山徑， 有著下過雨後的清新依著一般的行走頻率， 走在處處綠意中， 特別清爽步道開闊處， 能遠望大安溪及舊鐵橋與火炎山不過，可能前一天下過雨， 木棧階梯有點濕滑行走得特別留意

后里泰安登山步道 相簿

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10:55 從泰安舊火車站， 行走約百公尺就是步道入口。

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10:56 巡階而上。

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10:57 接續泰安舊鐵道園區， 鐵道一側雖有店家， 恐也是因為疫情未見營業鐵道兩側有蔥鬱的大樹， 秋冬時的楓葉季， 也會吸引不少遊客來賞楓。

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10:57 鐵道後方(右側) 則是台中縣震災復原紀念碑為了記錄1935年 地震的災情和三年來努力復建的過程所設置的 砲彈型 的紀念碑

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10:57 左側有隘勇古道的指標

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10:58 泰安登山步道 (右側)

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10:59 登山步道起點

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10:59 右側的步道導覽圖

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11:01 接續陡上的木棧階梯， 石階後

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11:04 來到0.1K處。

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20220515_110539.jpg11:05 前一天可能下過雨， 步道有點濕滑

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20220515_110630.jpg11:06 沒有被陡上的階梯嚇到倒是沿途的綠意滿滿有些驚豔

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20220515_110742.jpg11:07 0.2K 距離木樁， 但不知是不是錯過， 沒在瞧見之後的0.3K.....直到在看見0.6K...

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11:12 雖是一路的陡上階梯， 階與階的間距落差不會很多調整呼吸， 還算好走。

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11:17 0.5K的指標及涼亭處。

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11:18 木製涼亭處， 可能因樹木長的較高， 沒甚麼視野。

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11:20 接著從涼亭處右側循 隘勇古道 的方向， 這段坡度稍斜，

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11:21 從此處， 則多為下坡的階梯，

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11:26 步道開闊處的些許展望

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11:30 0.6K 距離樁

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11:31 這段的木棧階梯兩側以整齊的圓枕木作為護欄下方還設置的鋼絲網， 頗為安全。

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11:34 很喜歡步道上一路的清新綠意。

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11:35 接續了泥土路與石階， 步道多了古意的味道。

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11:36 0.8K的距離樁

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11:39 很小一段的石壁階梯，

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11:39 右側的石壁， 認真看， 神似猙獰的臉

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11:41 0.9K 距離樁

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11:41 即使距離不長的步道， 還是設置木椅， 提供往來的山友歇憩。

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11:44 從0.5K 的涼亭下切的步道有泥土路， 木棧道， 古意石階， 較有變化。

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11:47 1.1K

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11:50 1.2K 一樣設置有木椅

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11:53 1.3K前， 有較佳的視野， 可以遠眺大安溪及花樑鋼橋。

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11:54 步道岔路口， 右側接續 隘勇古道至今約有300多年， 古道為早年通往苗栗卓蘭地區開墾的必經之路可行至池杉林， 如光山寺看看天氣， 似有下雨的跡象， 這回行走止於此。

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在隘勇古道起點(右側) 旁，左側有一顆很有歷史的大正五年(1916) 總督府基石， 不太明顯， 得仔細找找。

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11:55 步道終點處。

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12:05 步道終點， 再循左側沿著后里圳返程。

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12:10 一路平緩， 還有潺潺圳水聲相伴。

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12:43 回到泰安舊火車站。

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12:44 山線的鐵道車站， 目前已經廢止保留站房與附近包括隧道在內的相關鐵路設施經整理後開放給一般民眾參觀車站站房， 也被指定為縣定古蹟

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12:44 疫情影響， 完全看不到人。

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12:52 在火車站旁有一幅巨大的火車彩繪。

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12:52 火車站不遠處則是每年櫻花季相當火紅的泰安派出所。

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12:55 派出所後方的小徑， 也是知名的泰安落羽松夏天的季節， 只能瞧見與稻田相應澄輝的綠。

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13:01 泰安舊鐵道園區， 這裡有免費停車場， 也設置了u+bike接續周邊的幾個田野景色， 騎乘更多了些愜意

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13:05 路旁兩側所做的造景， 很是用心。

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走在林間的步道， 雖然有陡上的木棧階梯， 仍可以依體力調整腳步周邊還有其他的景點， 也可以做接續的安排 例如: 舊山線鐵道園區， 毘盧禪寺步道鳳凰山觀音山步道....豐富行程。 城市漫遊。 gina文章出處:

步道 古道 登山

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