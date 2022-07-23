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路程好玩不單調！宜蘭「五峰旗瀑布-林美盤石步道」 沿途景色優美+園區清涼消暑

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

參加小白飯糰行程, 6:50大坪林與太白兄, 美芬, 健腳妹坐陳'R車直達五峰旗瀑布停車場, 一路順暢來的有點早, 換好裝備準備走去跟大家會合, 呵呵, 先來一段小刺激涉溪醒腦, 還在愛睏的我立馬清醒過來

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到五峰旗瀑布入口等大家到齊後一起出發, 入口那邊有些商家買了一包金桔還不錯吃, 中午跟大家共享

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五峰旗瀑布是礁溪有名的風景區, 記得好久以前曾經來過但已不復記憶, 登上瀑布前沿途也有不少的小瀑布淺灘, 園區內相當清涼消暑, 看起來遊客挺多的

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沿著步道走上瀑布, 先來一段暖身, 與麻吉們沿途說笑, $$昨天腳傷膝蓋腫一大包今天就能走了, 真佩服她驚人的意志

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園區內規劃的相當的完善, 步道緩和好走, 景色宜人, 很適合全家出遊

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很快就看到瀑布了, 由於近日經常下午後雷陣雨帶來充沛的水量, 瀑布由狹谷直瀉下來看起來氣勢相當驚人, 水花四濺帶來陣陣涼意, 瞬時間暑氣全消, 聽到太白兄催促的聲音, 瀑布前留影後不敢多留 , 連前頭觀景台都沒上

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經過一段碎石子路

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走到往聖母山莊步道口, 領隊太白兄跟大家說明今天的行程

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團拍後起程往聖母山莊前進

13708399_568428579996876_3862062442168263869_o.jpg再踢一段柏油路, 此時太陽正炙熱

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很快就看到聖母山莊圓形天主堂, 教堂外觀看起來線條簡單造型別緻, 四面環山, 整體環境看起來很清幽高雅, 莊嚴肅穆, 可惜沒時間到教堂內朝聖, 一睹教堂內裝

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繼續往通月橫越道走, 道路寬敞好走, 沿途大樹成蔭, 可惜沒風, 很快就汗流浹背了, 不過還是感覺很愜意, 如此悠哉悠哉慢活人生, 能與三五知心好友同遊, 夫復何求

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好久沒見到的May姐夫妻, 他們是我剛爬山時認識的, 看起來神采奕奕氣色超好, 經常看到他們攜手同遊山林, 是我超羨慕的神仙眷侶之一

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沿著林道走, 先來張自拍, 琴妹的自拍技術一如往常好, 快狠準

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走到優質的山徑, 泥土路走起來相當舒服

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經過溪流必須要涉溪而過, 這裡的水量挺急促有點怕怕, 太白兄及健腳妹一馬當先協助大家過溪

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琴妹及$$一個穿錯鞋一個腳傷還未痊癒不敢貿然硬闖, 只好留在此玩水, $$說帶了半隻雞要一起享用, 哎呀, 吃不到了...

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緊接著還必須再涉水而過, 此處水淺通行不難

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從這裡進去, 棲息在林間的蝴蝶被驚動霎那時滿天飛舞, 超美的! 真難得走在前頭, 原來還有這樣的美景可賞, 難怪健腳妹每次都跑第一

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山徑路況原始, 陡上陡下偶有拉繩, 有的斜坡有點滑必須小心翼翼走過

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沿途景色相當的宜人, 置身在綠色林內, 雖然汗流浹背卻感覺身心舒暢, 依著自己的步伐快步走過, 每一步都很踏實

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不時有倒木需要穿梭, 不妨礙行走平添趣味. 全身筋骨都動到, 相當好玩有意思

DSC04554.JPG經過電塔下都是小碎石要趕快通過

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這一路上遇到很多崩落碎石, 必須輕緩走過

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終於走到月眉坑瀑布白龍灘, 吃過自己帶的中餐及太白麵, 把自己餵的飽飽的, 再去泡溪玩水, 很快精神來了, 體力也迅速恢復

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好久沒遇到的教授依舊是神采奕奕, 健步如飛!

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新認識的朋友小潘也是皮膚白皙一族, 真羨慕!

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吃飽喝足也休息夠了, 要涉溪到對面往林美盤石步道走, 媽呀, 目視不準水深過膝雨鞋進水了!

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DSC04612.JPG健腳妹及陳'R專注拍攝路旁野菇

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再次涉溪而過

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望塵莫及的健腳妹

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快到了, 停歇下來等大家到齊, 太白兄問大家意願, 是要到此為止還是續走林美盤石步道, 眼看似乎就要下雨, 大家異口同聲想要早早回家

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再前面就是林美盤石步道了

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稍作休息後團拍, 下課!

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太白兄先帶大家去搭車再返回跟我們一起走回停車處

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與太白兄, 美芬, 健腳妹及陳'R折回之前岔路往五峰旗瀑布步道走, 不久後開始下起細雨趕緊收起相機專心趕路...雨勢忽大忽小, 被雨淋濕倒是涼爽很多, 跟著健腳妹走一段山路橫越得子口溪後終於回到停車場, 換掉一身濕透的衣服, 坐陳'R車回大坪林, 結束今天!

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整個行程真過癮, 景色優美也玩到水, 路程好玩多元不單調, 有點小刺激不危險, 如果$$跟琴妹能一起走到底就更好了, 連續三天爬山真的累了需要休息, 現在所有行程都走完再來就要放暑假了!

瀑布 步道 礁溪

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