路程好玩不單調！宜蘭「五峰旗瀑布-林美盤石步道」 沿途景色優美+園區清涼消暑

參加小白飯糰行程, 6:50大坪林與太白兄, 美芬, 健腳妹坐陳'R車直達五峰旗瀑布停車場, 一路順暢來的有點早, 換好裝備準備走去跟大家會合, 呵呵, 先來一段小刺激涉溪醒腦, 還在愛睏的我立馬清醒過來

到五峰旗瀑布入口等大家到齊後一起出發, 入口那邊有些商家買了一包金桔還不錯吃, 中午跟大家共享

五峰旗瀑布是礁溪有名的風景區, 記得好久以前曾經來過但已不復記憶, 登上瀑布前沿途也有不少的小瀑布淺灘, 園區內相當清涼消暑, 看起來遊客挺多的

沿著步道走上瀑布, 先來一段暖身, 與麻吉們沿途說笑, $$昨天腳傷膝蓋腫一大包今天就能走了, 真佩服她驚人的意志

園區內規劃的相當的完善, 步道緩和好走, 景色宜人, 很適合全家出遊

很快就看到瀑布了, 由於近日經常下午後雷陣雨帶來充沛的水量, 瀑布由狹谷直瀉下來看起來氣勢相當驚人, 水花四濺帶來陣陣涼意, 瞬時間暑氣全消, 聽到太白兄催促的聲音, 瀑布前留影後不敢多留 , 連前頭觀景台都沒上

經過一段碎石子路

走到往聖母山莊步道口, 領隊太白兄跟大家說明今天的行程

團拍後起程往聖母山莊前進

再踢一段柏油路, 此時太陽正炙熱

很快就看到聖母山莊圓形天主堂, 教堂外觀看起來線條簡單造型別緻, 四面環山, 整體環境看起來很清幽高雅, 莊嚴肅穆, 可惜沒時間到教堂內朝聖, 一睹教堂內裝

繼續往通月橫越道走, 道路寬敞好走, 沿途大樹成蔭, 可惜沒風, 很快就汗流浹背了, 不過還是感覺很愜意, 如此悠哉悠哉慢活人生, 能與三五知心好友同遊, 夫復何求

好久沒見到的May姐夫妻, 他們是我剛爬山時認識的, 看起來神采奕奕氣色超好, 經常看到他們攜手同遊山林, 是我超羨慕的神仙眷侶之一

沿著林道走, 先來張自拍, 琴妹的自拍技術一如往常好, 快狠準

走到優質的山徑, 泥土路走起來相當舒服

經過溪流必須要涉溪而過, 這裡的水量挺急促有點怕怕, 太白兄及健腳妹一馬當先協助大家過溪

琴妹及$$一個穿錯鞋一個腳傷還未痊癒不敢貿然硬闖, 只好留在此玩水, $$說帶了半隻雞要一起享用, 哎呀, 吃不到了...

緊接著還必須再涉水而過, 此處水淺通行不難

從這裡進去, 棲息在林間的蝴蝶被驚動霎那時滿天飛舞, 超美的! 真難得走在前頭, 原來還有這樣的美景可賞, 難怪健腳妹每次都跑第一

山徑路況原始, 陡上陡下偶有拉繩, 有的斜坡有點滑必須小心翼翼走過

沿途景色相當的宜人, 置身在綠色林內, 雖然汗流浹背卻感覺身心舒暢, 依著自己的步伐快步走過, 每一步都很踏實

不時有倒木需要穿梭, 不妨礙行走平添趣味. 全身筋骨都動到, 相當好玩有意思

經過電塔下都是小碎石要趕快通過

這一路上遇到很多崩落碎石, 必須輕緩走過

終於走到月眉坑瀑布白龍灘, 吃過自己帶的中餐及太白麵, 把自己餵的飽飽的, 再去泡溪玩水, 很快精神來了, 體力也迅速恢復

好久沒遇到的教授依舊是神采奕奕, 健步如飛!

新認識的朋友小潘也是皮膚白皙一族, 真羨慕!

吃飽喝足也休息夠了, 要涉溪到對面往林美盤石步道走, 媽呀, 目視不準水深過膝雨鞋進水了!

健腳妹及陳'R專注拍攝路旁野菇

再次涉溪而過

望塵莫及的健腳妹

快到了, 停歇下來等大家到齊, 太白兄問大家意願, 是要到此為止還是續走林美盤石步道, 眼看似乎就要下雨, 大家異口同聲想要早早回家

再前面就是林美盤石步道了

稍作休息後團拍, 下課!

太白兄先帶大家去搭車再返回跟我們一起走回停車處

與太白兄, 美芬, 健腳妹及陳'R折回之前岔路往五峰旗瀑布步道走, 不久後開始下起細雨趕緊收起相機專心趕路...雨勢忽大忽小, 被雨淋濕倒是涼爽很多, 跟著健腳妹走一段山路橫越得子口溪後終於回到停車場, 換掉一身濕透的衣服, 坐陳'R車回大坪林, 結束今天!

整個行程真過癮, 景色優美也玩到水, 路程好玩多元不單調, 有點小刺激不危險, 如果$$跟琴妹能一起走到底就更好了, 連續三天爬山真的累了需要休息, 現在所有行程都走完再來就要放暑假了!