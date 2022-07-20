探秘遺世獨立的部落　南投「巴庫拉斯」必訪秘境「弦月瀑布」優美流洩

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

曾經走過58公路，從武界前往巴庫拉斯，走了約2/3下雨，安全起見折返。又有那麼一次前往土虱灣、黑黑谷吊橋，開了一小段丹大林道。始終心繫那被遺忘的部落【巴庫拉斯】；這一天終於到臨。從丹大林道，走上經巴庫拉斯對外交通的唯一橋樑：東龍吊橋及蘇斯共吊橋。濁水溪流域寬廣，須由二座吊橋銜接才能到達彼岸。走上吊橋，濁水溪開闊之景一覽無遺。

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繞過稜線後往下即沒有電信訊號，決定順著心的方向，來到濁水溪河床。巧遇一群遊客在此體驗橡皮圈「漂漂河」的樂趣。

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婉拒了免費坐「漂漂河」。我寧可在這崇山峻嶺的壯闊峽谷中，靜靜欣賞高聳的絕壁，和歷經長時間侵蝕，彷如藝術品般的一座座大岩層。

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幸運地，經遊客的指引得知弦月瀑布的路徑。從石板屋穿堂而過，走在一條隱約可見的小徑上，來到有著浪漫愛情故事的弦月瀑布。

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隱藏在深山裡，多情悠幽的弦月瀑布。

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山林裡的石板屋。布農族的石板都是就地取材，使用板岩或頁岩經簡易加工後，得到較為整齊的片狀石板，然後再堆砌而成。

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似意猶未盡，決定再往裡探。經過一座不知名小橋，橋下溪水潺潺，清澈的河水潺潺的流著；清脆悅耳。巴庫拉斯，果然是水源豐沛的好地方。

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不知不覺中來到台16，臨29便道終點：孫海橋。 2004年敏督利颱風侵襲，颱風挾帶大量豪雨造成濁水溪暴漲，以致孫海橋橋面被沖毀；改建的丹大吊橋也因2008年八八水災中遭沖毀。如今僅剩台電為利歲修作業所打造的「鋼便橋」。望著孫海橋殘破斷樑在濁水之上孤單身影，感受大自然的威力，也為巴庫拉斯探秘之旅畫上句點。

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吊橋 瀑布 公路

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