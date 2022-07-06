南湖一如既往美麗！ 意外獨攀嶙峋的南湖南峰和巴巴山

我記得九年前走完南湖西稜時(註)，下山後暗自許願，有朝一日我要來試試看獨攀。然而，不知道是心性不夠堅強，或對自己的技術沒有把握，這個念想，我遲遲未能實現。這次，如果不是因為夥伴提供機會，也許這個心願仍舊遙遙無期吧！想不到這次行程的南湖又在我的心目中，立下一個獨特的存在！

巴巴山看向中央尖山

如果需要五天的群峰時間簡記，可參考這邊。行程紀錄：D4(4/30)，晴，單日高度升降+/-950m, 距離8.7km04:00 出發，往下圈谷，經南湖山屋往主峰的方向走。大部分的人都想要去主峰或東峰看日出，所以這個時間出發的隊伍很多。

04:46 主東岔路05:00 主南岔路，天微亮，小休。如果預計要走南峰巴巴山的隊伍，大部分都會先去主峰，我們因為已經去過好幾次，這次就先把時間留給南峰吧。（感謝猴子情義相挺，還繼續陪我往南峰走。）

05:10 直接往南峰的方向走，要先急下一段蠻長的碎石坡，路徑上都有拉繩，不難走，也不難辨識。05:20 橫渡碎石坡後，會看到右手邊有拉繩，上攀一小段進樹林。

南湖池山屋

05:30 南湖池/南湖池山屋，進入黑森林區，一路往下，再往下！真的是一段要走很～久的下坡！（不難想像回程有得爬了囧）不過這段森林非常美，和雪山的感覺蠻像的，但更多了幾分寧靜。

05:55 大岩壁，這段路線的最低點，小休。此處也是石瀑和森林的交界處，接下來就是要手腳併用的路線了。

06:13 第一段大石瀑上攀。這一段要仔細看石頭上的箭頭，有一些轉折處要注意一下！06:30 和猴子分開，我往南峰續行，猴子往回走。從這邊開始要自己努力了@_@06:35 第一段石瀑結束，進入森林區，穿過矮箭竹林。

接著穿過矮箭竹林

06:45 第二段石瀑上攀，左手邊會看到兩顆大門牙（但不是往門牙的方向走）。

06:50 三岔路（中央尖溪木屋、南湖山莊、南湖南峰＆巴巴山），往南峰續行。07:00 南湖南峰三角點

07:13 巴巴山屋遺址，建築物遺跡差不多都消失了?

巴巴山屋遺址

07:34 通過斜斜的岩板拉繩處。我自己超怕走這種斜面岩板，深怕這種溜滑梯太high，一不小心就衝到溪底（大誤），不過因為現在只有自己，也只能給自己鼓勵後，小心慢慢走?

07:40 巴巴山三角點，小休。從南峰到巴巴山的稜線，風！超！大！幸好三角點旁邊有一個小樹叢，還可以免強擋風遮陽，不然想休息都不知道躲到哪。巴巴山真的是觀賞中央尖山的最佳展望台，兩者直線距離僅4.1公里，北面的峭壁岩溝，看起來像極了鋼筆畫，既冷冽又有壓迫感，但卻讓人移不開目光，而且只要想到我曾經站在那個山頂，就不禁佩服自己（好像有點太自戀了?

07:55 出發。友隊陸續爬上山頂，換我回程下山了。08:03 回到07:34拉繩處。08:55 回到06:50的三岔路，往南湖山莊方向續行。09:20 回到石瀑和森林交界處，小休。這次上山因為吃到發霉的麵包，每次休息都要一直找地方躲起來上廁所，結果最後沿路只要有遇到人，我都是先問「能不能借我衛生紙?」09:33 出發，接下來要一路爬回主南岔路！對高山來說，現在正好是萬物甦醒，含苞待放的時節。而且，和圈谷不同的是，此處沒有吵雜的人聲，我可以完全獨享這份深山的靜謐，春天的新妝遍佈在樹梢的新芽上，聞起來真的很舒服，頓時消除我獨行的緊張感。

10:12 南湖池山屋

10:30 主南岔路，小休。剛好遇到猴子從主峰糜爛回來！11:00 繼續跟猴子道別，我往主峰的方向，她往東峰的方向。

11:25 南湖主峰三角點回頭看南峰-巴巴山這條我第一次獨攀的稜線，雖然眼前的山頭看起來起伏不大，也許對很多人來說，沒有什麼獨攀的難度，但這是屬於我的小小的進步，從此在百岳所有路線中，這條于我成了一個獨特的存在。

11:35 回程11:52 回到主南岔路12:17 回到下圈谷，開始糜爛。

上圈谷又變成我的攝影棚了

本日短評，靠北程度?南峰雖然是南湖群峰的一份子，但其景緻和開闊又柔美的圈谷卻是截然不同，尤其遠看南峰那尖銳，像插花劍山般的石柱，雖然大家的紀錄沒寫，但我一直幻想中間會不會有裸露感超大，我無法克服的地形。幸好，中間兩段巨石橫錯的亂石區，完全沒有暴露感，路徑清楚，手腳點也很明確。和巴巴山之間的崩稜，看似驚險但其實不難通過，唯獨稜線上颳起的大風，讓我忍不住大叫，如果不是本魯體重很沉，早就變成風箏吹上天（大誤巴巴山本人其實沒有什麼太特殊的看點，但衝著這個「中央尖山最佳展望台」的名號，一定要站上去，看一下這個在岳人心中夢寐以求的名山，畢竟中央尖山那金字塔般的山型，實在難有第二座可以與之媲美。如果對中央尖山行程有興趣，記錄可以參考這邊（含GPX）。

D5(5/1)，陰，下山返家04:10 收拾營地，打包出發。上山第五天，今天的天氣相較之下比較差，霧氣濃厚到，頭燈都無法穿透，頂多三公尺的可視範圍。04:20 下圈谷/南湖山屋，右轉爬今天最痛苦的一段上坡！南湖山屋後面這段碎石坡，真的超級磨人，雖然距離僅500米，但整體落差有200米，幾乎走一步要倒退兩步，加上寒冷的霧氣籠罩和重裝，爬到頂點的那一刻，真的忍不住大喊，讓我喘一下?

今天一整天都是這種雲霧籠罩的狀態

05:05 南湖北峰05:35 過五岩峰最裸露的一段。如果遇到下雨，路徑溼滑的時候，真的要小心再小心！

05:55 南湖北山岔路06:25 審馬陣山屋岔路06:40 審馬陣山岔路，小休。07:00 出發，往雲稜山屋續行。07:43 13.2k，小營地、訊號08:10 舊雲稜岔路08:20 雲稜山屋，大休25分鐘。08:45 出發09:00 木杆鞍部，接本日最後一個大爬坡，往多加屯山爬回去?。10:00 多加屯山岔路，小休。苦日子結束了，接下來大多數的路程都是下坡。10:10 出發10:25 水利三角點10:40 8K，松風嶺。此處也是新舊路的交叉點，舊路已經被太管處拉紅線封起來。往新路續行。

由於原本的林道崩塌，近幾週才剛開出來的新路，雖然大大減少了過崩壁的風險，但是這條新路，真的超～～級陡！因為今天預報過午後會下雨，所以我們提早一小時出發，幸好到登山口為止都沒有遇到下雨，不然這個下坡，應該會滑到靠北：Ｐ11:30 接回710林道11:40 4.8k岔路，往勝光續行。11:45 勝光山12:05 勝光登山口，接著踢產業道路。12:23 回到公路！本次行程結束。本日短評，靠北程度?在山裡活動的時候，大部分想要的和需要的總是很簡單，雖然身體勞累，但能遠離人群，接受大自然的療癒，看著遼闊的群山美景，每次都還是很感動。但到了需要下山回家的日子，我卻也總是快步地機械般的下山，恨不得趕快洗個熱水澡，或喝一口可樂，看來我對山的熱情，仍是不夠堅決啊。不過，如果問我最喜歡的山是哪一座，南湖絕對是不二的選擇，畢竟南湖擁有我太多第一次了！?

感謝山神！感謝我的夥伴！本次也平安下山啦?下雨的日子就是整理照片和紀錄的日子，此刻山上的杜鵑們應該已經化作春泥了吧：Ｐ

D1, D2行程紀錄>>>[百岳] 再訪南湖群峰，假糜爛真賞花D3行程紀錄>>>[百岳] 再訪南湖群峰，氣勢與柔情兼具的馬比杉山O型路線