超乎各種極限！「中央山脈大縱走」逆走南二段 從八通關山烈陽高掛到嘉明湖皚皚白雪

只能說,第一次開自組縱走團,真的是超乎各種極限。天數的極限,單日水平與垂直距離移動的極限,六日天氣以套餐的方式款待我們,雲峰、轆轆山、達芬尖、南雙頭烈陽酷曬、秀姑坪到大水窟狂風暴雨、最後迎接我們是嘉明湖的皚皚白雪。但痛苦會過去,美好會留下,下了山,一切才正要開始。

第一天真的會很累。行前說明會已告知夥伴,這將是一趟不容易的旅程,第一天行走二十多公里,海拔抬升超越兩千五百公尺,後續幾天雖然不比第一天辛苦,但長程縱走所累積的疲累,會成為身心的煎熬。「沒事的,大家一定可以的。」

第一日 方向

春節前夕,暴雨肆虐整座台灣,台北也下起滂沱大雨,而我整理著南二段的行囊,伙食加上禦寒衣物已逼近二十公斤,由於天氣預測變來變去,加上這是第一次長達六日的縱走,心頭的負擔也倍感沈重。好像是成長的感覺,在挑戰前夕,情緒瀕臨邊界的緊繃,促使我們得更留意,或是放開心胸,讓生命接納所有的好與壞。

在台北上了接駁車,一路下到台中,於高鐵烏日站接了隊友,直到驅車南下,才看到遠山漸漸放晴,心頭鬆了一口氣,老地方埔里,吃碗麵食,與夥伴開玩笑,我們將有六天無法品嘗到山下的美食,屆時要大快朵頤。但伴隨即將入山的緊張感,也沒什麼胃口,只期待今晚一覺好眠。我們下榻於望鄉部落的小松民宿,距離上回八大秀後再次走訪已整整一年,民宿翻修的相當新穎,建了一棟可供多人飲食及衛浴的空間,頭一眼還認不出來,原來已經抵達民宿,老闆娘仍是如此地親切,在告知好明天早餐幾天用餐,出發後,夥伴們紛紛就寢,即將迎向這長達六日的縱走。

凌晨三點,來到位於東埔八通關西進出口,上坡有些辛苦,畢竟六天的行囊相當具有份量,抵達愛玉亭,小休片刻,開始踏上古道。天漸漸透光,山稜線偶有雲霧,或遠去的飛鳥,在林蔭間發出鳴叫,因前幾日下雨,水勢湍急,雲龍瀑布如天上墜下的彩帶,如此氣派,越接近中午,日陽高掛,這時我們已經抵達觀高坪,與留守人回報訊息後,席地而坐,我看著遠方巍峨的八通關西峰,那高聳的岩壁,而一側是由陳有蘭溪下切侵蝕岩壁產生的金門銅斷崖,山稜之遼闊,無法想像稜線彼端觸及多遠的天邊,無法想見未來六天我們會抵達何方,經歷什麼樣的風景,感受怎樣的心情,只持續告訴著自己,一步一腳印,終會抵達的。

要行經八通關古道,由於舊路已坍塌,十分危險,欲前往原先的路段需要高繞而行,而高繞處則是通往八通關西峰,我對西峰的路段印象停留在八大秀回程時,從西峰下觀高坪濕滑而又泥濘的感受相當艱辛,因此這次要上坡,便已做好心理準備。拉繩、攀岩、翻越倒木、或弓起身子躲避樹幹、無盡的陡上,令我與夥伴時十不十需要就地休息,偶有微風掠過,帶點冷意,天色漸漸傍晚,我們終於越過八通關西峰,抵達八通關大山,和預報所說的一樣,傍晚會下起小雨。二刷的八通關大山心情略有差異,首次是去年八大秀最後一座,抱著返家的愜意,而這次是南二段的第一座,帶了些許不安和緊張,但至少第一天結束了,在中央金礦山屋的那一晚,我是如此安慰自己。

第二日 狂風暴雨只是日常

荖濃溪流經中央金礦山屋旁,深夜時,誤以為是風雨聲,卻是山谷深深的呼喚,記得昨晚,我走到溪水邊,盛了一些溪水啜飲,把毛巾沾濕擦濕身體,無比清爽,清水洗滌,將疲憊卸下。這天,我們要上到海拔3826公尺的秀姑巒大山,通往馬博橫斷的前哨,聽說前幾天冷氣團南下,玉山雪山飄起白雪,秀姑巒也不例外,這一次長程縱走隊友都新購了冰爪,迎接冰雪世界。

沿途上坡來到白洋金礦山屋,於秀姑坪我們卸下重裝,朝向高聳的秀姑巒出發,雲已經開始湧起,由於秀姑巒裸岩遍佈,需要過地形,我們不敢大意,都戴上岩盔行走,越接近高海拔,越可看見積雪之處,若有腳印,或一排高山植被,已被霜雪覆蓋。越近山頂寒風越強,積雪面積更廣,登上的秀姑巒山山頂,猶如走進白色的天空之城,霜雪覆蓋岩層,如同大理石牆垣,枯枝與結霜的葉,沈睡的大地更是莊嚴,冷風伴隨著低溫,刺骨難受,猶記得去年到訪景色,和今朝判若兩個世界,身邊夥伴也不同了,同個地方,不同時空,不同的人事物,而無聲的時間,才是唯一永恆。折返秀姑坪途中,天空下起了冰霰,如碎冰般落下,打在臉上略有知覺,海拔下降,冰霰轉為雨水,大夥想找遮蔽處穿雨衣,卻發現僅能依偎著矮叢,狼狽與踉蹌,我似著安慰自己,下雨是登山的日常,如同人生不可能日日是晴天。

前往大水窟山屋途中,狂風暴雨肆虐,天候狀況比氣象預報還來得糟,內心承受著無奈和質疑,「這只是縱走的第二天,我能撐得下去嗎?」「如果接下來天氣依舊如此,我們該撤退嗎?」心智影響著身體,雨水浸濕身子,略感不適,一陣暴風來襲,將我的背包套吹到稜線,風勢巨大,使我無法站穩,夥伴要我留在原地,「你留在原地等我,我幫你撿」,「太危險就不要去啦!」我趕緊呼著對方,夥伴身手矯捷,真是萬幸拾回被吹走的背包套。苦痛萬分,仍相信會歷劫歸來,我無法停止腳步,一來是對生命的倔將,再者看著夥伴勇往直前,警惕著自己不可脆弱。

第三日 烈陽與盼望

暴雨後的隔日早晨,總算放晴了,原本清晨濃霧籠罩,還有點擔心。記得前一晚,我們因天候因素很晚抵達大水窟山屋,山屋志工走向我面前:「請問你就是帶隊的李先生嗎。」並交代我廁所方向、水源、及後面幾天山屋概況,還有一些環境保護留意的地方,盼我協助轉達。其實昨天下午的暴風雨,大概多數衣物都濕了,我濕漉漉地站在床位,無奈且感傷地看著散落一地的裝備,也不捨地看著大家倦意和狼狽的神情,卻發現夥伴們還是很努力地打理好一切,後來幾天回顧起來,「你知道嗎?當時我好想撤退。」「其實我也是。」然而雨過天晴,雲氤飄渺,金色的大水窟草原如夢似幻,慶幸彼此,一同撐過那一夜。

南大水窟山方向眺望晨曦的大水窟草原這日前往達芬尖山途中,行經南大水窟山,難得放晴,夥伴在三角點玩耍一陣子,便繼續啟程,遠山漂浮在雲海之上,可眺望玉山群峰,又行經樹叢,路途抬升不高,且有林蔭,即便烈陽掛空,但冬季的高海拔也相當冷冽。一位夥伴腳扭到,幸好同伴的包紮技巧不錯,且備齊醫藥,大家相互合作,此景備感溫馨,回想起仍歷歷在目。途中開始與其他隊伍交會,多是順走的行程,交換水源、山屋情報後,繼續踏上前往達芬尖山的路途。達芬尖山海拔3208公尺,與中央尖山、大霸尖山合稱百岳中的「三尖」,為中央山脈中點,山頂四面環景,毫無遮蔽,我們登上三角點,烈陽高掛,山巒起伏,一望無際,想起前兩日的大霧及狂風暴雨,頓時叩謝天地聽見我們內心的盼望。

下午,我們抵達位於達芬尖山與塔芬山間的鞍部,座落於山谷中的塔芬谷山屋,正巧遇見去年一起爬山的夥伴,每回下山後都不知道還是否有緣分,能一起上山,或在山中遇見。山屋旁有荖濃溪支流的活水源,喝膩了集水桶中的雨水,帶著濾水器及水袋衝向溪邊,總算可以換換口味。

第四日 凝視北極星

這一夜睡得很沉,但可能因為前幾日疲勞累積,起床後仍感疲憊,深夜三點,我睡眼惺忪跟著隊伍,由於天未亮,趁著小休時,我們把頭燈關掉,望著滿天的星空,我十分好奇,此刻會有多少人也一同望向這片星空呢。一位隊友望著遠方耀眼的星光,「那是北極星。」偌大的黑,像誰指引著我們。而我們心中的北極星,是否依舊在每個深夜的黑,或脆弱迷惘時,陪伴及引領著寂寞的靈魂。

總算抵達海拔3090公尺的塔芬山山頂,不確定是否是高山症,還是感冒未康復,或清晨時的低溫,不停發抖,我試著移動腳步,讓身子暖起來。「俊佑,要不要把耳塞拿掉。」拍照時,朋友對我說。「咦,什麼」原來半夜起登,從山屋出發一直到塔芬山三角點,將近日出的時刻,我始終戴著耳塞卻不自覺。是在什麼情況下,完全忽視自己的感受,忽視周圍環境的脈動。

日出後,我們朝著轆轆山方向前行,行經結冰的塔芬池,倒映著天空及樹林,虛實僅在一層薄冰之間。猶記前往轆轆山途中,有幾處地形,需要拉繩或抓緊踩點,或走在瘦稜上,驚險萬分,轆轆山海拔3,279公尺,在山頂上便可眺望轆轆谷山屋,抵達三角點,儘管風景再壯麗,我累得倒頭就睡。

結冰的塔芬池第五日 從雲海歸來的人

倒數兩日,說是感慨也是感動,感慨歷劫歸來,感動曾經走過。依舊是在凌晨出發,出發前便聽說,鼎鼎大名的雲峰可不好惹,「雲」深不知處,像極深山的高人。抵達雲峰及南雙頭山叉路,卸下重裝,但因為雲峰多為片岩地形,或有些攀爬的路程,即便輕裝,頭盔仍是必備的。

太陽也太熱情了,水喝得很快,防曬油擦得很厚。在三岔路前往雲峰途中,遇到另一隊順走的山友,他們打算用五天,完成南二段,我們於三角點又再次會合,皆被玉山群峰的壯麗震懾。兩隊交換了一下心得,近期的天氣確實不穩定,他們說,你們看到南雙頭山往拉庫拉音溪途中的風景,一定更加感動。雲峰,海拔3,564公尺,南北縱有深谷,灌木與箭竹稀疏,從三叉口至雲峰來回也要兩三小時,沿途裸露曝曬,若天氣不佳則不建議前往,行前說明會也告知,若有積雪,此趟行程則不取雲峰。

前往雲峰路上,部分地形險峻回到三叉口,午休後便踏上前往南雙頭山的路途,背負著重裝,越過假山頭,數次上攀和地形,烈陽毫不留情,深信夥伴們疲憊不堪。直到看見南雙頭山山頂的風景,再苦再累,一切都值得了。「你們先走。」當我張開雙手,走在稜線上,享受著暖陽和涼爽的風,想像自己是一隻飛鳥,望著遠處我們從南投東埔,即將走向臺東向陽,山稜橫跨南投、台東、花蓮、高雄四個行政區,六天的中央山脈南二段 縱走,而另一處則是玉山群峰,一望無際。這是我第六十座百岳 ,謝謝這一兩年,六十座山頭,及無數的登山夥伴,不管離去還是一直都在。

離開南雙頭山後,沿著指標方向朝著東北方前進,由高雄桃源跨越縣轄交界來到臺東向陽,探訪拉庫音溪底,尋找這趟旅程最後一晚所居住的山屋,一路上,雲層掠過山頭,山稜浮在雲海之上,猶如一座一座島嶼,奇岩峻嶺,氣勢如虹,偶然間,由海拔三千公尺下降至兩千七之處,走入雲霧中,水氣在雙頰輕輕拂過,像母親的雙手撫著嬰兒的臉,懷抱在胸口。經歷了六天長程縱走,再疲累,此刻都被療癒了。縱使凡塵帶來無數的傷痛,我相信,山提醒著我們:像河一樣行走,像山一樣思考。夥伴告訴我,「太美了,可以為這個風景再從向陽走一次。」我之所以感動,因為酷似生命的源頭。

有些事情,我可以為此,再重頭活一次,或勇敢活下去。傍晚,我們越過拉庫音溪,抵達拉庫音溪山屋,也是本趟行程最後一晚,山屋可聽見悉悉簌簌的溪水聲,像大自然的交響樂。

第六日 白雪會帶來希望嗎

在拉庫音溪山屋渡過南二段最後一晚,雖然夜裡與老鼠搏鬥,幸好做了些許防範,行囊及食材別來無恙。二點起床,三點半出發,已變成南二段例行作息,由於來到行程最後一天,除了行李變輕,心情也格外輕鬆,我們在夜中告白拉庫音溪山屋,山屋旁水我們抵達嘉明湖時聲潺潺,在夜色中像對家人、愛人無盡的思念,川流不息。離開山屋後切下河床,預備渡溪,從小平衡感不好,不太會走平衡木,花了比別人多的時間才學會騎單車,記得能高安東軍最後一日渡過萬大溪床,跌了一個跤,半個身子濕透了。而這夜當我面對拉庫音溪湍急河流,似乎想起了相似的畫面,我做為壓隊,看著夥伴平安渡河,心頭卻越來越緊張。「輪到我了。」遲早要面對,當我第一腳踩進河川,河水的流速比想像中還要急迫,第二腳要踏進前方石頭時,不慎跌落溪中,幸好一手拉著繩子,用力抱著它,將自己身體撐起,回到原本的站姿。過了河,夥伴問我:「還好吧。」我走了幾步,「不行,我處理一下鞋子。」「一定要處理,腳浸濕,身體很快就會失溫。」我坐在一處空地,隊友看著我,問我有沒有什麼可以幫忙,為了不讓腳底感到寒冷,脫下濕溽的襪子,套上兩雙舊羊毛襪,最後上了羽絨腳套,再用塑膠袋將腳掌綁起。腳部雖然做了相當的處理,然後每走一步,還是感受到雙腳仿佛浸在冰水中,由於我們要從海兩千七,直上海拔三千四,氣溫更顯寒冷,而稜線有風,對於瀕臨失溫的我相當不利。

行走時,略感失溫,有陣子感到意識模糊,什麼都不太記得,好像生命的暮年,能記得的事情,多半是脆弱的、已不存在的,卻在抵達嘉明湖與新康叉路口前,下起了陣陣白雪,而我激動的眼角泛淚。過往看見積雪或融雪,就覺得相當難得,這輩子第一次目睹下雪,那種興奮格外難忘,我始終記得,細雪紛飛的路途。總是渴望,有一顆如雪般潔淨純粹的心,伴著沾染俗世煙塵的我,誰踩過我心中的雪深之處,留下了足跡。人情世故多半是失望和絕望,再美好的事物都有破綻,我在縫隙中吐吶,學著不去在乎、不去計較,沒有被愛,就沒有恨,因為都是自己的想像。白雪會帶來希望嗎。如同徐振輔《馴羊記》:「如果聽見了雪的聲音,請你告訴我,雪會記得什麼。」

我們抵達嘉明湖時,「你核心還熱的嗎?」一位隊友問到。已經穿上羽絨、風衣、及兩件中層的我,試圖用一切的可能性,抗拒寒冷。然而,撐得了一時,明顯感受到身子漸漸發抖,為了避免因身體狀況拖延隊伍,及減少風寒的時間,在抵達嘉明湖後,我告訴夥伴,「我先往低海拔走,走到向陽山屋等你們,後兩座山頭失陪了。」夥伴體貼得塞了餅乾和零食,讓我在途中能量補給。意料之外,嘉明湖一路殺到向陽山屋,不僅路途遠,還有無盡的上坡,路途中,感受到自己越走越喘,越來越疲倦。我一直和自己對話,「俊佑加油!答應你及妳,要平安回來的」;試著加快步伐,到達與隊友預定會合的地方。總算抵達向陽山屋,我累癱在椅上,差點睡著,又強迫喚醒自己,先喝點熱的,吃些食物,讓身子暖和起來。當下情緒蠻複雜的,思考深陷迴路,像暴雨後的山路,隨時會有坍塌的危險,一方面擔心還在山上的隊友,一方面看見自己的脆弱,還得其他人扶持,不僅過溪摔跤,還略有失溫,我該如何成為他人眼中可以信賴的人。向陽山屋外的雨漸漸停了,隊友陸續抵達,疲憊的神情令我感到不捨,真的很謝謝你們,陪我走過的,可能不是只有這六天長程縱走,而是瀕臨生死危機的邊緣。也或許是上輩子修來的福氣,找到一群志同道合的登山夥伴。

逆走南二段,行程與水源分享

Day 013:00 台北車站麥當勞15:30 台中烏日高鐵19:00 望鄉部落_小松民宿Day 14:00 起床4:30 早餐5:00 民宿出發5:30 東埔-八通關越嶺古道出口(南投縣信義鄉開高巷13號左右)7:00 雲龍瀑布8:10 樂樂山屋12:15 觀高坪(午休)15:00 八通關山西峰16:00 八通關山(3,335 公尺)17:15 登山口17:45 巴奈伊克山屋18:50 中央金礦山屋水源:中央金礦山屋水塔 or 山屋旁溪流Day 24:00 起床4:30 早餐5:00 山屋出發8:10 白洋金礦山屋(取水)9:00 秀姑坪(輕裝往返)11:00 秀姑巒山 (3,825公尺)12:30 秀姑坪(午餐)14:40 大水窟山(3,642公尺)16:00 大水窟山屋水源:白洋金礦山屋旁溪流 or 大水窟山屋水塔Day 35:00 起床5:30 早餐6:00 山屋出發7:45 南大水窟山9:30 三叉路口12:00 達芬尖登山口(午餐,輕裝往返)12:30 達芬尖山(3,208公尺)12:45 達芬尖登山口15:00 塔芬谷山屋水源:塔芬山屋水塔 or 山屋前活水原Day 45:00 起床5:30 早餐6:00 山屋出發9:00 塔芬山(3,090公尺)9:40 塔芬池13:00 轆轆山登山口(午餐,輕裝往返)13:45 轆轆山(3,279公尺)14:20 轆轆山登山口15:30 轆轆谷山屋水源:轆轆谷山屋水塔 or 山屋沿西南山溝找水Day 54:00 起床4:30 早餐5:00 山屋出發9:00 東峰三叉路口(輕裝往返)11:00 雲峰(3,564公尺)13:00 東峰三叉路口13:20 水源13:40 東峰三叉路口15:00 西北鞍南雙池營地16:00 南雙頭山(3,356公尺)18:00 拉庫音溪山屋水源:拉庫音溪Day 63:00 起床3:30 早餐4:00 山屋出發8:00 新康山叉路8:30 嘉明湖叉路8:45 嘉明湖9:30 嘉明湖叉路10:00 三叉山(3,496公尺)10:20 三叉山登山口12:00 三叉路口(午餐)13:30 向陽山(3,603公尺)14:00 西側登山口16:00 向陽山屋(3.1K)17:30 向陽森林遊樂區