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絕佳第一展望！ 北投紗帽山連走台北版黃金瀑布「翠峰瀑布」 仙氣飄渺療癒人心

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：陽明湖＞紗帽山陽明湖登山口＞紗帽山＞太子亭＞紗帽山大埔登山口＞翠峰瀑布＞天母水管路古道

紗帽山，海拔643公尺，位於台北市北投區，為七星山之附屬火山，因山頂近似古代官員之烏紗帽而得名，以絕佳展望聞名翠峰瀑布，號稱台北版黃金瀑布，位於台北市士林區，因磺溪（松溪）受地質礦物質氧化使岩石及河床呈現金黃色而得名，金黃色的瀑布，可與瑞芳黃金瀑布齊名，非常壯麗，天母水管路古道，因古道設有日治時期運輸民生用水之水管而得名，水源為陽明湧泉，屬草山水道系統今天就由陽明湖登山口出發，大眾運輸可於捷運劍潭站搭乘紅5公車至教師中心站，再步行前往

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下車後順著馬路下行一小段，就是陽明湖，景色怡人，紗帽山陽明湖登山口就在旁邊

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由此階梯上行，路途1.2公里

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一路為上坡階梯，林相美麗，不時還可看見獼猴在樹林間玩耍

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抵達紗帽山

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山頂展望相當遼闊，視野非常好，雖然今天雲層較多，但還是很美

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從觀景台眺望中山樓一清二楚

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接著往大埔登山口的方向下山

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途經太子亭，日治時期為了迎接日本皇太子而建，僅存圓桌及石柱

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大埔登山口出來後，左轉沿著紗帽路走

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馬路的視野不錯，可以眺望文化大學

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走到第一展望的公車站，旁邊階梯下行即往天母古道

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整條磺溪受金屬物質氧化影響，都呈現閃耀般的金黃色

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過了愛富三街就接到天母古道

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拓印台旁階梯一路下行，接泥土路走往翠峰瀑布，這段路高低落差大，部分有拉繩，路途雖不長，但仍需評估自身狀況再前往

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原始的路面伴隨的就是奇特美妙的樹木

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抵達絕美翠峰瀑布，夢境瀑布仙氣飄渺

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橘紅色的瀑布與河床，無論看幾次都還是很療癒人心，而且造訪的人還是不算太多，仍保有秘境的感覺，能讓心靈得到完全的沉澱

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接著折返至叉路口，走天母古道下山

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步道沿著山壁而建，沿途風景秀麗

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在大岩壁區巧遇台灣獼猴

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日治時期草山水道系統的調整井，儲水池

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最後沿著水管路下山，大眾運輸有市民小巴可以搭乘，那麼今天的旅程就到這裡

瀑布 登山 古道

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