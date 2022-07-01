大溪秘境「白石山」如台版西雙版納！彷彿漫步熱帶雨林　三角點也有極佳展望

今日行程：太平橋＞濟安橋＞阿公的打鐵店遺址＞阿嬤的柑仔店遺址＞廢棄軍營＞後慈湖＞大板根＞小瀑布＞夫妻樹＞白石山岩稜＞白石山白石山，位於桃園大溪，號稱台灣熱帶雨林，猶如台版西雙版納，沿途伴隨著各式地形地貌，盡是美景，從後慈湖，大板根，溪潭，溪流，瀑布，岩稜，堪稱絕美之山，世外桃源之秘境，白石山山頂展望也非常無敵，狹長的稜線很類似皇帝殿或是筆架山，堪比名山毫不遜色打鐵寮古道，位於大溪三層，古道仍保留多個歷史遺址，開發歷史甚早，起碼可追溯至日治時期大正年間，因古道中曾有打鐵店而得名，相當富有人文歷史蘊含，謂之古道，名副其實大眾運輸可搭乘台灣好行大溪快線或小烏來線至三層站下車，再步行前往，今天就由大溪分局旁的巷路出發

經過綠油油的農田後，眼前出現竹林，遇叉路，取右下行，正式進入打鐵寮古道

古道入口有一建橋紀念碑，立於大正15年，因紀念古橋建成之捐助者所設

沒多久來到第一座古橋，太平橋，建於日治時期大正15年

接著來到第二座橋，濟安橋，也是建於大正15年，古色古香，很有味道

過了濟安橋，路面轉為泥土路，路徑明確，石頭略為濕滑

到達阿嬤的柑仔店與阿公的打鐵店遺址，打鐵店係早期為開發樟腦有關，亦為打鐵寮古道命名之由來

再往前走來到廢棄營社，因該地離慈湖很近，可想而知從前附近必設有重兵

古道途經後慈湖的上方，視野絕佳，湖光山色，景色相當美麗

接著沿著草嶺溪而行，溪水匯集成池，景色超美，水裡的草鯉超級大

溪水潺潺，清澈無比，草嶺溪完全不輸宜蘭的林美石磐步道溪流，陽光灑落於水面，猶如人間仙境

壯觀的大板根，真的相當少見，白石山的生氣蓬勃展露無遺

眼前的景色不斷震懾住了我，讓我懷疑是否在台灣，這根本就是熱帶雨林，真是美到不可思議，難以置信

這段要從從岩石上穿越溪水

右邊可通往東興古橋，但需渡水，我們取直行前往白石山

橋上可觀瀑

取右行

攻頂前開始陡上，部分需拉繩爬升

上到稜線後視野非常好，幾乎是無遮蔽，遠方的石門水庫及溪洲山清清楚楚

接著沿著稜線走，前往白石山三角點

非常像走在皇帝殿或筆架山的岩稜的感覺

越接近三角點，視野越好

展望十足遼闊，超美

順著岩稜走就抵達白石山，海拔625公尺，具大山氣勢

山頂的展望真的是一絕，視野有夠讚，連慈湖都看得到

今天的旅程就到這邊相關行程：溪洲山，新溪洲山，石門山，小角板古道，三層古道，角板山