快訊

鹿港火警13歲國中生命喪火窟 打給父親的求救電話曝光

殭屍全面佔領南美館？專家：戴上西方色彩眼鏡的東方文化

中文系教授用英語教甲骨文？雙語政策被指為政治服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪秘境「白石山」如台版西雙版納！彷彿漫步熱帶雨林　三角點也有極佳展望

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：太平橋＞濟安橋＞阿公的打鐵店遺址＞阿嬤的柑仔店遺址＞廢棄軍營＞後慈湖＞大板根＞小瀑布＞夫妻樹＞白石山岩稜＞白石山白石山，位於桃園大溪，號稱台灣熱帶雨林，猶如台版西雙版納，沿途伴隨著各式地形地貌，盡是美景，從後慈湖，大板根，溪潭，溪流，瀑布，岩稜，堪稱絕美之山，世外桃源之秘境，白石山山頂展望也非常無敵，狹長的稜線很類似皇帝殿或是筆架山，堪比名山毫不遜色打鐵寮古道，位於大溪三層，古道仍保留多個歷史遺址，開發歷史甚早，起碼可追溯至日治時期大正年間，因古道中曾有打鐵店而得名，相當富有人文歷史蘊含，謂之古道，名副其實大眾運輸可搭乘台灣好行大溪快線或小烏來線至三層站下車，再步行前往，今天就由大溪分局旁的巷路出發

b2349c9382060f26f65952d03c8a661b.jpg

0e5d2e5003d0be7243e838d8d672a3f0.jpg

363a5497b01039abf1ba6475d7cd0628.jpg

bf4ea8441a682a6d0202caa3a3f52d61.jpg

經過綠油油的農田後，眼前出現竹林，遇叉路，取右下行，正式進入打鐵寮古道

242079d3d16d0605136e26c88aff4c3f.jpg

5bb61c05ff3ba354bf5598c71aa49206.jpg

古道入口有一建橋紀念碑，立於大正15年，因紀念古橋建成之捐助者所設

31cb10d665d5eed2c430db4bca5cee89.jpg

沒多久來到第一座古橋，太平橋，建於日治時期大正15年

2e5a021ad97329272b9960e452f500a6.jpg

0e81c7a860b07a2959e7a8218fa95ec3.jpg

a5c0b894059ef4fca088982dc35d17bd.jpg

4e1827b526998dee3cf022fe9f466911.jpg

接著來到第二座橋，濟安橋，也是建於大正15年，古色古香，很有味道

98f2f864b4647cc144499fdba82c51f5.jpg

fcbe23bcee879f54a564aaae1a604169.jpg

a1d451fb5169783dbede60e31faa0fdf.jpg

過了濟安橋，路面轉為泥土路，路徑明確，石頭略為濕滑

7585b1bf32889838846289752fd11f1a.jpg

c81a68291cda68805b3078b4fae8ba9b.jpg

到達阿嬤的柑仔店與阿公的打鐵店遺址，打鐵店係早期為開發樟腦有關，亦為打鐵寮古道命名之由來

ca3a96332a11ed915095c70df4b9cf6e.jpg

d99b45428cb8b0dfc2ef2af3e32a7bc4.jpg

cdcf1787b3b9fb741200843f9fc125c6.jpg

再往前走來到廢棄營社，因該地離慈湖很近，可想而知從前附近必設有重兵

4fd7ec2f50f3b704bc94e96a047a2ac7.jpg

古道途經後慈湖的上方，視野絕佳，湖光山色，景色相當美麗

94396be8f381c093ddaa9146e27680a9.jpg

71c579c39b9178153d04a2cf58ba61b7.jpg

31cc186b342ad2e7dc63f0d95c5f58c5.jpg

接著沿著草嶺溪而行，溪水匯集成池，景色超美，水裡的草鯉超級大

6ce39b403999bbc6aedda6715c967215.jpg

248a2766442a9062222f3d6f8c235cde.jpg

6843c31bca2896051965135c988799b3.jpg

bcef9667cdea1a7fd66f35c50040663c.jpg

b5eeef814377bab17c8c72a008a0f246.jpg

92446241c23fad85c934403befe778bc.jpg

溪水潺潺，清澈無比，草嶺溪完全不輸宜蘭的林美石磐步道溪流，陽光灑落於水面，猶如人間仙境

122b6a7c1cbd94d1ffe06104d955ec61.jpg

5b02ebf49f357a98d230ab3f6c68a9b7.jpg

86829ed338a7753f874c99aa9e80950d.jpg

壯觀的大板根，真的相當少見，白石山的生氣蓬勃展露無遺

19d35f9cd8d7712259d8328c00264538.jpg

99a5e027710a45f07f7e18e6ddf6689f.jpg

97c0aec939484fab05fac6e5ecb4efb0.jpg

眼前的景色不斷震懾住了我，讓我懷疑是否在台灣，這根本就是熱帶雨林，真是美到不可思議，難以置信

d79d37a6b40e8df4bd4907d5617924d3.jpg

這段要從從岩石上穿越溪水

afa6a840e979d856ad9fee4be0972c0f.jpg

右邊可通往東興古橋，但需渡水，我們取直行前往白石山

47f931f04715f5150c07c95dab5a4918.jpg

4acf24115dd72f52d6ad8f56764a1372.jpg

橋上可觀瀑

d4fb6462e2aad9a35cf37de1c1f772ef.jpg

9197868f8517c078e2920e7ca66ff900.jpg

b86aaa2715cccb8dc7b5b2679e685c59.jpg

ffc751ed4990f8342c5bc704a1f799bc.jpg

取右行

5fac8477ba00aed680d4d4fd91c5ab0c.jpg

38f62ae7dd136f9590f085f74b7e2052.jpg

攻頂前開始陡上，部分需拉繩爬升

bea15b908980867ff4730c575490ce58.jpg

6200c770bb5b9941abaebf25ec8a9c12.jpg

ef966e44ae173716d6366a29badb1a69.jpg

上到稜線後視野非常好，幾乎是無遮蔽，遠方的石門水庫及溪洲山清清楚楚

4160992ae24ff559be25bd168cac3f68.jpg

a202b83c72196db8998e13858b5be1bc.jpg

接著沿著稜線走，前往白石山三角點

831b9ff1204ab1629adee962e6d9bad6.jpg

a9d712c858291f21f0fb20e7397ab6ee.jpg

bc2333c975a560e79ce1b01533a7cf2b.jpg

4094821f85aeca389bf36cd8dc4403a5.jpg

非常像走在皇帝殿或筆架山的岩稜的感覺

598d752092daff5d078f3cf3e52608ec.jpg

a9c21edfcea32440fc8e994ee003e158.jpg

36ea81d4d734ea624962b829928c9e57.jpg

越接近三角點，視野越好

5bb8daa6bb3788d4990b0bd010e803c3.jpg

99b076c049b17ccf0c78b6615b117d27.jpg

9724be78233cfc7a8498fb4318450e8e.jpg

展望十足遼闊，超美

da91f9006ce669f0fe27496862a3d0bb.jpg

14942287803dad3e89c61b849b7dd7d7.jpg

2cfef73303504da059ed9474f90fa5c9.jpg

順著岩稜走就抵達白石山，海拔625公尺，具大山氣勢

f9731c702a18c9caff412539aca2b78c.jpg

c6feb1cbf59e66d37f39a7e10ec466e0.jpg

山頂的展望真的是一絕，視野有夠讚，連慈湖都看得到

128b32e508ba8a8f936b64c7b7e34a23.jpg

今天的旅程就到這邊相關行程：溪洲山，新溪洲山，石門山，小角板古道，三層古道，角板山

古道 瀑布 秘境

延伸閱讀

台灣朝聖之路「淡蘭古道」百種走法自由組　山海風光壯麗迷人

臥龍洞古道2男1女吊死調查出爐 檢確認無他殺嫌疑

南投縣信義鄉「望美山」越高視野越佳 從獵人古道起登展開美景之旅

北部最美「10萬株金針花海」打卡新秘境！桃園大溪就有大片平地繁星免費拍

相關新聞

大溪秘境「白石山」如台版西雙版納！彷彿漫步熱帶雨林　三角點也有極佳展望

今日行程：太平橋＞濟安橋＞阿公的打鐵店遺址＞阿嬤的柑仔店遺址＞廢棄軍營＞後慈湖＞大板根＞小瀑布＞夫妻樹＞白石山岩稜＞白石山白石山，位於桃園大溪，號稱台灣熱帶雨林，猶如台版西雙版納，沿途伴隨著各式地形地

台中「中橫四辣」超辣等級！遇上「屏風山」新開幕避難山屋、走新登山口

難度：⭐️⭐️ 距離：20km (全程) 高度：屏風山 3250m 天數：2天 入山入園：入山證 X 入園證Ｘ ［簡介］ 「中橫四辣」包含羊頭山、畢祿山、白姑大山以及屏風山，

視野遼闊＋山景繚繞　台灣富士山「加里山」一日單攻P型路線

入山入園：入山證Ｘ 入園證Ｘ位置：加里山 24.511869637583228, 121.01223803951805［簡介］ 為於苗栗縣南庄鄉，有著台灣富士山之稱的加里山。加里山登山步道

阿里山「眠月線」攻略　漫步穿梭於夢幻參天古木、百年鐵道

走進「阿里山眠月線 Mianyue Line」，不但可以漫步於百年鐵道穿梭林間之中、感受光影與迷霧的魔幻化學作用之外，更能透過自己的足跡、穿梭時空踏入眠於月下的歷史情懷。不論你是被它的美照，或是它的歷

喜多利斷崖雲海繚繞　高雄「北大武、西大武山」3天2夜

難度：⭐️⭐️⭐️距離：23.5km (全程)高度：北大武山 3092m 西大武山 1899m天數：3天入山入園：入山證 Ｏ 入園證Ｘ 「嶙峋崱屶 石骨攢尖　三方觀海　一臂擎天　南台主嶽　

登上世紀奇峰　新竹「大霸尖山」通關卡駕馭泰雅族的聖山

難度：⭐️⭐️ ⭐️ 距離：64km（全程） 高度：大霸尖山 3492m 小霸尖山 3360m 伊澤山 3297m 加利山 3112m 天數：3天入山入園：入山證 Ｘ

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。