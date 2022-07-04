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超過70度的超陡峭壁！苗栗「虎龍縱走」不斷爬升，仰望中級山界的大霸尖山

健行筆記／ 健行筆記雪柔

前言

這陣子累積了不少想去的路線，走一條增加三條的倍數成長趨勢，乾脆問朋友看看想去哪裡玩～～

規劃

位於苗栗縣泰安鄉的虎山又名虎子山或虎頭山，為「水雲三星」之首，在泰安溫泉區隔著汶水溪即可仰望南面的峭壁雄姿，因山形壯麗崢嶸而享有「中級山的大霸尖山」之美譽。健行筆記｜虎山健行筆記｜虎加縱走

https://i.imgur.com/H4FiQty.png

https://i.imgur.com/8sE9LTL.png

資料

部落格｜ https://colorfulbutterfly.net/2020/07/29/2020-06-28-苗栗泰安：虎加龍部落格｜ https://medium.com/@pohsuan711/騰龍山虎山縱走-51975aa8da00部落格｜ https://yensheng0927.pixnet.net/blog/post/21891251

氣象

中央氣象局-加里山

https://i.imgur.com/7nSv3c8.png

https://i.imgur.com/X1r0s7K.jpg

路線/撤退計劃

0520 台北火車站 (若來不及，下一班隔15分)0600 內壢火車站0800 虎山停車場1. 虎山（4-6小時 10公里 累積高度900） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=8267622.虎加虎（8-10小時 18公里 累積高度1800） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=769563

https://i.imgur.com/Lb6L8fk.png3. 虎加龍（11-13小時 26公里 累積高度2000） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=9116884. 虎龍（8-9小時 19公里 累積高度1600） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=9027205. 虎加（10小時 14公里 累積高度1800） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=769563

備註

  • 虎山後半段的碎石陡坡、拉繩爬升，建議帶手套
  • 要帶頭燈
  • 山友說很多蜜蜂

遊記

台北搭最早的火車是幾點的車呢？　台北05:24的區間快！四點多騎腳踏車出門～搭火車到中壢找朋友會合，開車前往苗栗泰安?

https://i.imgur.com/QEQTx04.jpg沿途雲層厚重、預報也說午後陣雨機率高，沒想到轉彎出了個隧道，天色突然開闊許多，超開心的呀！

https://i.imgur.com/B458FfE.jpg第二停車場遇到一大群溯溪裝備的人們，打聽一下是中部的搜救訓練，他們裝備好帥！要在汶水溪紮營過夜呢！

https://i.imgur.com/IJPoEp4.jpg我們大概８點在水雲吊橋準備起登，太陽稍稍露臉⛅️吊橋廣場落滿的油桐花瓣，仰望虎山山頂～ 這座被譽為「中級山界的大霸尖山」，也是「水雲三星」的老大！虎年行大運一定要來拜訪祂啦XDDD

https://i.imgur.com/oJJazsb.jpg前半段平緩又不太緩的上坡， 原始路徑～路跡大致明顯，偶爾不小心走到稜線或是邊坡，也能辨識路徑。

https://i.imgur.com/gyJ9DjU.jpg後半段樹根石塊的拉繩陡上，就是真的在爬山

強者我朋友心肺能力超好，雪柔只好假借喝水名義休息喘氣XDDD

https://i.imgur.com/LJzt2UJ.jpg兩小時多到三角點，小小的展望點，附近有蜂窩?山蜜蜂一直嗡嗡嗡，快閃拍照趕緊離開虎山，續行「虎加縱走」路線～～

https://i.imgur.com/CAe1df6.jpg往加里山方向的路徑比較不明顯，枯葉覆蓋的樹林、岩石上佈滿的青苔、沒有南面北面之分

https://i.imgur.com/pN1sRoY.jpg好在跟著布條指引～就像在玩尋寶遊戲

https://i.imgur.com/H0vnhMn.jpg糾結的樹藤

https://i.imgur.com/kjh4CRq.jpg尋著九天玄女(布條)，上升、上升、上升，不知不覺似乎又再走了一座虎山的距離、一座虎山的高度，兩小時多多的時間，抵達「虎加龍三叉口」?

https://i.imgur.com/99iKNPL.jpg整段路程都在樹蔭之下，但不斷爬升，真是暴汗呀～～2054峰還看到山友直接躺在路上休息，好久沒這麼操了XDDD

https://i.imgur.com/PKRmybr.jpg午餐休息半小時?，決定不上加里山了，以為接下來就是歡樂的下騰龍山～沒想到卻是超過70度的超陡峭壁！

https://i.imgur.com/RkgmaFn.jpg而且踩點不明顯，有些高度差很大、踩的不太踏實，手長腳長只稍微佔上一咪咪優勢，刺激的直線下切大約200m！14秒影片 https://youtu.be/Nev0Ck91DE0我們已經沒心情玩九天玄女的降落降肉．．．如果下雨濕滑的話千萬別往騰龍下山啊啊啊啊！！！

https://i.imgur.com/yDZBLnM.jpg進到中級山森林，恢復舒服的步調

「這才是正常的爬山嘛～～」

https://i.imgur.com/jxUU4zM.jpg

https://i.imgur.com/LbwYsVl.jpg樹林寬闊、落葉倒木，看著倒木跟菌菇，偶爾探一探稜線旁展望點，還看到巨石堆與超級深的洞穴。

https://i.imgur.com/xrx4iQ2.jpg如果分心錯過布條會有點懷疑路線，要多留意歐！

https://i.imgur.com/l2pFASW.jpg騰龍山、橫龍山，古道平緩不過感覺較少人走。

https://i.imgur.com/RLvSP2a.jpg快下山時能聽到有人嬉戲的聲音，原來是山上的露營區～～然後接上產業道路

https://i.imgur.com/scQxx9q.jpg沿著公路走到停車場大概要還要踢5-6K的下坡路，但雪柔在騰龍山已經有點疲憊了，踢著踢著感到相當厭世．．．沒想到山上駛過一台貨車，略帶回聲的喇叭聲，駕駛停了下來，對我們喊道「要不要搭車？」

https://i.imgur.com/31j1hZN.jpg哎呀也許遇到九天玄女派來的使者～真是太感激這位斯瓦細格部落的果園莊主！！！載我們經過他的部落，又多開2公里送我們到水雲吊橋停車場！下午五點半，仰望高高在上、酷似大霸的虎山，天還亮著呢！！

https://i.imgur.com/fPQxML9.jpg回程逛一下豆腐街～雖然週末但是疫情影響人潮，店家早早就收攤，沒吃到豆花～我們開車北上。

「欸～今天國道很順耶！都沒塞車」雪柔看了看後方來車，嘴角忍不住微微上揚

https://i.imgur.com/mSEMYTU.jpg

? 國內疫情延燒至5月初，每天確診3-4萬，還好重症不高，照顧好自己與家人唷～~

GPX路線

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=922319

https://i.imgur.com/ecCZ7pu.png

後記

「明知山有虎，偏向虎山行」，很開心真是結合各種幸運的豐富旅程～～?感謝老天給我們清晨的陰天，轉為起登的好天氣，而且下午也沒下雨，氣象預報說降雨率超過40%呀！我們卻還能看到陽光藍天?下山時很幸運的遇到泰雅族大哥，主動邀請我們搭便車，完全不擔心疫情，還繞遠路送我們回停車場！?感謝辛苦開車、陪我一起拍照、一起亂闖的夥伴～永仲哥，難得抽空同遊出去玩，平安下山去吃吃喝喝，一起寫下精彩豐富的故事?！！?最後謝謝總是包容我的家人～～（別讓他們知道有危險性啊XDDD）

備註

  • 延伸閱讀～龍虎鳳越野，活動路線
    • 水雲三星之上島山，又稱鳥嘴山(海拔高度：1,437公尺) 地處汶水溪南岸因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴，故得名。鳥嘴山步道陡峭、形勢險峻。沿途多為杉木造林及闊葉木林，山頂視野良好，可飽覽加里山、哈戡尼山、橫龍山、及虎子山之山勢。
os：一開始說好的加里山呢…… XDDD

吊橋 瀑布 溯溪

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