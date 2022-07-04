超過70度的超陡峭壁！苗栗「虎龍縱走」不斷爬升，仰望中級山界的大霸尖山

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規劃

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氣象

路線/撤退計劃

0520 台北火車站 (若來不及，下一班隔15分)0600 內壢火車站0800 虎山停車場1. 虎山（4-6小時 10公里 累積高度900） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=826762 2.虎加虎（8-10小時 18公里 累積高度1800） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=769563

3. 虎加龍（11-13小時 26公里 累積高度2000） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=9116884. 虎龍（8-9小時 19公里 累積高度1600） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=9027205. 虎加（10小時 14公里 累積高度1800） https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=769563

備註

虎山後半段的碎石陡坡、拉繩爬升，建議帶手套

要帶頭燈

山友說很多蜜蜂

遊記

台北搭最早的火車是幾點的車呢？ 台北05:24的區間快！四點多騎腳踏車出門～搭火車到中壢找朋友會合，開車前往苗栗泰安?

沿途雲層厚重、預報也說午後陣雨機率高，沒想到轉彎出了個隧道，天色突然開闊許多，超開心的呀！

第二停車場遇到一大群溯溪裝備的人們，打聽一下是中部的搜救訓練，他們裝備好帥！要在汶水溪紮營過夜呢！

我們大概８點在水雲吊橋準備起登，太陽稍稍露臉⛅️吊橋廣場落滿的油桐花瓣，仰望虎山山頂～ 這座被譽為「中級山界的大霸尖山」，也是「水雲三星」的老大！虎年行大運一定要來拜訪祂啦XDDD

前半段平緩又不太緩的上坡， 原始路徑～路跡大致明顯，偶爾不小心走到稜線或是邊坡，也能辨識路徑。

後半段樹根石塊的拉繩陡上，就是真的在爬山惹

強者我朋友心肺能力超好，雪柔只好假借喝水名義休息喘氣XDDD

兩小時多到三角點，小小的展望點，附近有蜂窩?山蜜蜂一直嗡嗡嗡，快閃拍照趕緊離開虎山，續行「虎加縱走」路線～～

往加里山方向的路徑比較不明顯，枯葉覆蓋的樹林、岩石上佈滿的青苔、沒有南面北面之分

好在跟著布條指引～就像在玩尋寶遊戲

糾結的樹藤

尋著九天玄女(布條)，上升、上升、上升，不知不覺似乎又再走了一座虎山的距離、一座虎山的高度，兩小時多多的時間，抵達「虎加龍三叉口」?

整段路程都在樹蔭之下，但不斷爬升，真是暴汗呀～～2054峰還看到山友直接躺在路上休息，好久沒這麼操了XDDD

午餐休息半小時?，決定不上加里山了，以為接下來就是歡樂的下騰龍山～沒想到卻是超過70度的超陡峭壁！

而且踩點不明顯，有些高度差很大、踩的不太踏實，手長腳長只稍微佔上一咪咪優勢，刺激的直線下切大約200m！14秒影片 https://youtu.be/Nev0Ck91DE0我們已經沒心情玩九天玄女的降落降肉．．．如果下雨濕滑的話千萬別往騰龍下山啊啊啊啊！！！

進到中級山森林，恢復舒服的步調

「這才是正常的爬山嘛～～」

樹林寬闊、落葉倒木，看著倒木跟菌菇，偶爾探一探稜線旁展望點，還看到巨石堆與超級深的洞穴。

如果分心錯過布條會有點懷疑路線，要多留意歐！

騰龍山、橫龍山，古道平緩不過感覺較少人走。

快下山時能聽到有人嬉戲的聲音，原來是山上的露營區～～然後接上產業道路

沿著公路走到停車場大概要還要踢5-6K的下坡路，但雪柔在騰龍山已經有點疲憊了，踢著踢著感到相當厭世．．．沒想到山上駛過一台貨車，略帶回聲的喇叭聲，駕駛停了下來，對我們喊道「要不要搭車？」

哎呀也許遇到九天玄女派來的使者～真是太感激這位斯瓦細格部落的果園莊主！！！載我們經過他的部落，又多開2公里送我們到水雲吊橋停車場！下午五點半，仰望高高在上、酷似大霸的虎山，天還亮著呢！！

回程逛一下豆腐街～雖然週末但是疫情影響人潮，店家早早就收攤，沒吃到豆花～我們開車北上。

「欸～今天國道很順耶！都沒塞車」雪柔看了看後方來車，嘴角忍不住微微上揚

GPX路線

? 國內疫情延燒至5月初，每天確診3-4萬，還好重症不高，照顧好自己與家人唷～~

後記

備註

「明知山有虎，偏向虎山行」，很開心真是結合各種幸運的豐富旅程～～?感謝老天給我們清晨的陰天，轉為起登的好天氣，而且下午也沒下雨，氣象預報說降雨率超過40%呀！我們卻還能看到陽光藍天?下山時很幸運的遇到泰雅族大哥，主動邀請我們搭便車，完全不擔心疫情，還繞遠路送我們回停車場！?感謝辛苦開車、陪我一起拍照、一起亂闖的夥伴～永仲哥，難得抽空同遊出去玩，平安下山去吃吃喝喝，一起寫下精彩豐富的故事?！！?最後謝謝總是包容我的家人～～（別讓他們知道有危險性啊XDDD）os：一開始說好的加里山呢…… XDDD