山頂視野實在無敵！ 碧潭小獅山連走和美山、古老大岩壁 俯瞰新店市區最佳展望

今日行程：中山亭＞獅子壽亭＞獅子祿亭（展望台）＞青年亭（小獅山）＞大岩壁＞玉山亭＞碧潭吊橋＞和美山＞詩歌劇場＞觀景平台

小獅山

，又稱小獅頭山，位於新店碧潭旁，因山形近似獅頭而得名，因新店另有一座海拔較高之獅仔頭山，故稱小獅山，以絕佳展望聞名，山上路徑錯綜複雜，涼亭眾多，景觀多變，部分路線能觀賞大岩壁，大眾運輸可搭乘捷運至新店站，再步行前往

和美山

，又稱小碧潭山，山頂有一個三等三角點，以碧潭景觀聞名，步道輕鬆好走，適合全家一同前來遊憩小獅山登山口有多處，今天就由舊郵政館登山口出發（中興路，距新店捷運站約600公尺）

階梯上行後往中山亭方向前進

我們走O型路線，由中山亭，經獅子壽亭上山，最後從玉山亭下山

沿途有展望

過了中山亭繼續往獅子壽亭走，指標相當明確

大樟樹

沒多久即到達獅子壽亭

獅子壽亭旁有一觀景台，視野極佳，可以俯視整個新店溪流域

對面的房子感覺超近，好像觸手可及一般

對面的山頭就是小獅山

繼續走往小獅山，往獅子祿亭的方向就對了

大約走200公尺就到了獅子祿亭

下到鞍部後，一段陡上走往青年亭（三角點）

抵達小獅山三角點，就位在青年亭旁邊

山頂視野有夠無敵，新店市區全部盡收眼底，視線毫無遮蔽

前方的綠色山頭也非常美

接著上到第二層看台，景觀更讚，看得更遠

接著往回走，往玉山亭的方向下山，途中經過大岩壁區

階梯沿著石壁而建，巨石真的相當壯觀，沒想到離市區這麼近的山頭就有如此豪邁之岩壁景觀

大岩壁這段路後段需拉繩陡下，高低落差較大，石頭路面濕滑

下山後前往碧潭的另一邊，過碧潭橋走往和美山

和美山北側登山口就在碧潭橋旁邊，是一個小巷弄

和美山步道有兩條支線，綠線往和美山三角點，藍線是河岸步道，欄杆有上色區分，我們走O型，先去三角點，回程再走藍線

順著指標往上走就對了，過了詩歌劇場三叉口就快到了

抵達和美山

山頂展望尚可

接著折返至詩歌劇場，往雙心坪方向走，會接藍線步道

藍線沿著河岸走，展望真的美

對岸的山頭就是剛剛爬的小獅山

來到一處觀景平台，視野相當好，還可以碧潭欣賞水舞

那麼今天的旅程就到這邊相關行程：獅仔頭山，烏來風景區，濛濛谷，銀河洞