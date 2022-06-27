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超過180度的雲海太震撼！ 玉山「主東北」出大景，在千元大鈔裡做日光浴

健行筆記／ 健行筆記翔

我一直以為自己是很好睡的人，前一晚7點就躺平。翻來翻去，直到10點才真正入睡。鬧鐘設定凌晨1點30分，但1點就被已在準備的隊友吵醒，只睡3小時，完了。

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這天應該大家都會累到，有幾位聽說一夜未眠，我的結論下次睡山屋，無論如何，我都要帶枕頭。

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還好天生食量大的我，能靠吃來彌補能量，吃了4碗粥2顆小饅頭，小菜就補了3次。在到戶外看看銀河，調適心情，看來今天會出大景喔。

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02:40分隊伍正式排雲出發，因為我們要前往北峰，所以算山莊中，較早出發的隊伍。我待在隊伍裏的最後一個位子，負責押隊，然後時不時關掉頭燈，試看看我的手機夜拍。

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沒辦法，這銀河太美了。每過幾個彎，都會想停下來再試拍一次。

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主北的岔路後，往北峰的方向，我就沒有走過了，一樣擔任押後。這裡風勢頗大，還好天也漸漸亮了起來，能開始感受到陽光的溫暖。

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5點10分，還沒到北峰氣象站，但日出已經跳了出來，大夥開心的停下腳步。周遭的大景、雲海實在太美了。

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感謝山神的庇佑，昨天下午淋的雨，忽然好值得。往玉山西峰的方向看過去，整個西半部都是雲海，可能連到台灣海峽都是雲海了。

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看著眼前的這群人，剛好此刻這個地點包場，我拿出手機拍下玉山主東峰與夥伴的合影。

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這角度好像就是千元大鈔的方向，但比起金錢的價值，體驗的價值又更值得追尋。

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至少花了半小時的時間，享受在雲海日出的美貌之中，直到太陽爬了更高一些，才肯願意往北峰邁進。

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來到氣象站後，大家跟伶姐借了千元大鈔，與主峰的方向合影。

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可能喧嘩的聲音太大，站務人員提著熱水出來幫我們補給，順便借了我們一條千元大鈔的浴巾。

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輪到我時，原本就穿短褲的我，乾脆上衣也脫了，拍張「我在千元大鈔裡做日光浴」的照「騙」

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拍完團拍後，我北峰的三角點前進，眼前又是一次震撼，超過180度的雲海。

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眼前只有一座小島，玉山北北峰。據說有雲海之時，前往北北峰，能感受像世界盡頭般的撼動。

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有機會我一定會再來解鎖，玉山北北峰。看到這裡的光哥，你有沒有聽到?

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拍完北峰雲海照後，在往氣象站休息，吃點東西，欣賞這一刻，遠道而來的主峰美景。

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此後，隊伍就會分成兩隊。其中一組人馬會多撿一座玉山東峰（十峻之首），我也在這四人小組內。

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可能休息一陣子，體能恢復很多，感覺主峰往北峰的路程，沒有半夜時，走這麼遠。

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來到走陡的斜坡這一段，我還提議，看自己一口氣能跑到哪。

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調好氣準備照節奏跑，已經很刻意放慢節奏跑了，結果還沒到碎石坡，心肺就跟不上了，但很好玩，有機會再挑戰一次。

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再一次爬山台灣的最高峰，玉山主峰。雖然上個禮拜也有獨自來走訪，但爾後看到主峰石碑，都會令我想起毛孩的側臉。

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剛好主峰上，多了一群測量工作的人員。我團團長，阿搞以前也在做這份工作，台灣許多的冷門中級山，都快被他爬遍。

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921大地震後，還未對外開放時，團長也是第一批上玉山進行測量工作。

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時隔23年再爬玉山，剛巧又碰上儀器測量，這也太過於巧合了。稍作休息就準備再往東峰前進，因為晚點折返還是會在回到主峰。

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我們這四位都是首次走東峰這路線，據說來回約3小時。

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第一站會先看到「鳳尾岩」，之前沒有做這功課，所以看到時，特別經驗，有點像南湖的陶塞峰。

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走走停停，也終於到東峰的岩壁下了。個人覺得鐵鍊安全，踩點也不難，只有一處手臂需要出點力量。

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爬上東峰時，遇到一對夫妻，且很熱情的幫我們拍合照，還借了我們大面國旗，然後說回排雲山莊時，再還給他們。

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但很抱歉的，被我不小心踩破一個洞…（回程有趕上歸還，也很謝謝這對夫妻大方的不追究，真的很不好意思）

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在東峰休息時，沒什麼風，風景也絕佳，於是也待超過半小時才離開。退回到主峰後，我提議先去還國旗，順便幫煮泡麵

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可惜找了許久，打了許多電話，沒有找到添哥的登山包。只好放棄，先煮自己的好了，結果沒多久添哥、楊總、團長也到了。

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我自己吃素食泡麵，他們維力炸醬麵，楊總還專長帶了一盒雞蛋，我則是一罐泡菜。吃飽人也懶的動了，知道回程的8.5公里，每次都會踢的很厭世。

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那就速戰速決吧，覺得自己回程的包包還是很重。走沒2公里，感覺就跟團長、添哥漸行漸遠。

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添哥18公斤的重裝，也不能勉強多快，此時楊總走在我前面，我只要跟後面，就不會挨罵拉快速度了。

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於是隊伍分成兩隊，照自己步調下山，終於在最後500公尺，追擊到主集團，完成這趟爬山行。大夥在登山口，在合影一次，這累的要命睡的不好的大合照。

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但如果在揪團，我還是會+1很慶幸這趟玉山行，能跟上一群好友，一起體驗這份感動。

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每個人的爬山，或者對玉山，都一定有不同的看法與情感，能幫助隊友實現目標，自己也是感到很滿意。個人經營臉書搜尋?：山岳小站

玉山 泡麵 登山

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