阿里山「眠月線」攻略　漫步穿梭於夢幻參天古木、百年鐵道

走進「阿里山眠月線 Mianyue Line」，不但可以漫步於百年鐵道穿梭林間之中、感受光影與迷霧的魔幻化學作用之外，更能透過自己的足跡、穿梭時空踏入眠於月下的歷史情懷。不論你是被它的美照，或是它的歷史哀愁故事吸引，我可以大膽的說，「阿里山眠月線 Mianyue Line」絕對是台灣人有生之年，都該造訪一次的地方，囊括了生態、健行、歷史與人文，「阿里山眠月線 Mianyue Line」 真正靜靜無聲地，在此見證跟訴說了台灣百年來的故事。而要去「阿里山眠月線 Mianyue Line」一點也不難，可以自行組團前往，也可以透過商業團帶領，至於天數安排，可以單日當天來回，也可以準備好裝備，真正在「眠月線」浪漫地眠於月下一夜！

更多完整內容 & 健行分享 ? https://bit.ly/3MbixVV-

交通方式

大眾運輸前往阿里山森林遊樂區

( 交通資訊參考：阿里山國家風景區管理處 )

火車

從台鐵嘉義火車站出發，要搭乘林鐵本線：嘉義 ( 站名 ) ⇆ 十字路 ( 站名 ) *時刻表

台灣好行

從高鐵嘉義站出發，2 號出口，搭乘阿里山 A 線（經奮起湖） *時刻表 從台鐵嘉義火車站出發，搭乘阿里山 B 線（經奮起湖） *時刻表 從日月潭出發，【日月潭─阿里山】( 員林客運 )，發車時間｜日月潭 08：00、09：00｜阿里山 13：00、14：00

從高鐵嘉義站出發，搭乘 7329 *時刻表 從台鐵嘉義火車站出發，搭乘7322 *時刻表 其他路線參考這邊

-

商業接駁前往阿里山森林遊樂區

直接跟商業團 ( 如台灣三六八的 )，通常直接約在台鐵嘉義火車站集合，有專業的司機大哥用小巴來回接駁；若一定人數包團的接駁起訖地點都可討論。 自組團但人數多，一樣可找車隊談 A B 起訖兩個地點的接駁，請搜尋相關關鍵字找車隊或接案的司機即可。

-

自行開車前往阿里山森林遊樂區

國道 3 號( 297 - 中埔 / 台 18 線出口 ) 下交流道 → 台 18 線 / 阿里山公路 → 行駛 60.3 公里，即抵達阿里山森林遊樂區。※ 阿里山森林遊樂區停車場雖然很大，但遊客很多，所以還是要注意去的時間。

-

行前須知

阿里山車站 <> 沼平車站

真正要說的話，「眠月線」的起點是「沼平車站」，不過從阿里山森林遊樂區停車場沿步道走到「沼平車站」不過才約 1.8 公里，大概 15 - 20 分鐘而已，所以建議這段當熱身步行就可以。但是，若真的不想走這段，可以在阿里山車站，繼續搭乘阿里山林業鐵路

「沼平線」*時刻表，至「沼平車站」下車 ( 09:00 -15:30 每 30 分鐘發一班車，車程約 6 分鐘 )。 ※「沼平車站」有很乾淨舒適的廁所，進出眠月線時請把握這個點。※「沼平車站」也是祝山線的起點車站，2 條支線共用約 3 公里的鐵路，建議注意避開祝山線觀日列車的行駛時間。

眠月線地圖 Mianyue Line Route Maps，圖片：勇氣酵母 -

重點裝備

無論是否有過夜，請務必準備：

頭燈：部分隧道是沒有光源的，有頭燈才能確保行進安全。 水及簡單補充熱量的零食。 登山杖：行走高空橋梁時，有登山杖輔助可以增加支撐點，確保平衡跟重心。 小塑膠袋：裝自己的垃圾，或是幫忙撿垃圾淨山。 雨衣褲 / 衝鋒衣 / 防風雨外套等：山區易有霧及雨，有準備可以維持身體溫度避免衣服濕掉。 手機 APP 下載 GPX 路線軌跡圖。

健行注意事項

請衡量自身體力、肌耐力、登山經驗，該行前鍛鍊就訓練，眠月線路線雖不用爬升高度，但會需要通過坍崩路段與數座高架橋，若是過夜行程則需要背負重量。 雨天、颱風天等建議不要前往，一號明隧道坍崩路段，可能會形成水瀑，導致通過難度更高，另外下雨天也會造成部分路段積水以及鐵軌溼滑。 過夜行程，基本水源請備足，石猴車站有 1 處活水源，其他水源點要看季節及是否有山友更新資訊分享。 通過坍崩路段、行走高空橋梁時，都要單向通行，與對向人或隊伍禮讓互行，才不會發生擦撞意外。

-

無痕山林 ( Leave No Trace，簡稱 LNT )

事前充分的規劃與準備 ( Plan Ahead and Prepare ) 在可承受地點行走宿營 ( Travel and Camp on Durable Surfaces ) 適當處理垃圾維護環境 ( Dispose of Waste Properly ) 保持環境原有的風貌不取走任何物件 ( Leave What You Find ) 減低用火對環境的衝擊 ( Minimize Campfire Impacts ) 尊重保育自然環境及野生動植物 ( Respect Wildlife ) 考量其他的使用者 ( Be Considerate of Other Visitors )

-

實際走訪

DAY 1嘉義火車站集合 → 阿里山遊客中心 → 沼平車站 → 一號明隧道 → 二號明隧道 → 塔山車站 → 二號明隧道 ( 野營夜宿 )

DAY 2二號明隧道 → 塔山車站 → 石猴車站 → 塔山車站 → 二號明隧道 → 一號明隧道 → 阿里山遊客中心 → 嘉義火車站 ( 平安回家 )

眠月線路線圖 Mianyue Line Route Maps

其他裝備，就依自己安排的行程是否過夜，或依照商業團有提供甚麼，再去準備跟做功課囉~-時間：行程：

眠月線地圖 Mianyue Line Route Maps，圖片：勇氣酵母

DAY 1

? 整裝、分配公裝，並幫團員們檢查裝備及確保都能正確使用。

? 出發！！天氣這麼好，一定要先暖身用步行的到「沼平車站」。

?「眠月線里長小黑」看到我們，馬上過來招呼團員：你們不需要嚮導辣，待會跟著我走就對了。

?：來來來，後面跟上。

? 穿越園區馬路，往祝山觀景台方向前進。

? 看到這個建築物就代表到沼平車站了。

? 可以在沼平車站小休片刻、上廁所。

? 天氣很好，可以遠眺看到眠月線 2 個明隧道。

明隧道坍崩處。

? 休息過去，繼續前進，會經過沼平公園。

? 開始漫步在群木之間。

? 走鐵道有個技巧，盡量走在間隔的木板上，這樣腳底板比較不會那麼不舒服。

? 塔山步道叉口，讓大家拍拍照、喝口水，時間綽綽有餘。

? 這邊的鐵道，祝山線的小火車還是有行駛的喔，所以要稍微注意前後是否有來車。

? 接著會到跟祝山線的交會處。

? 參天古木配晴空藍天超舒服。

? 抵達一號明隧道。

? 一號明隧道

當年通車的模樣，如今景物已非。

圖片來源：中華民國文化建設委員會，國家文化資料庫

? 這邊讓團員休息跟吃午餐，趁空檔自己來拍一張。

? 一號明隧道崩坍的裸露美。











? 抵達二號明隧道，我們今晚的露宿地點。

? 天氣實在太棒，看著如此景象全身心曠神怡了起來。

? 時不時又雲霧繚繞換個心情。

? 如此的山嵐飄渺千變萬化的美景，可不是常常能看到的。

? MAGIC HOUR TIME~ 在明隧道過夜的優點，就是能飽覽阿里山山嵐間的日夜風貌，在新月的夜晚還能欣賞滿天星斗。

-更多完整內容 & 健行分享 ? https://bit.ly/3MbixVV-

DAY 2

? 團友睡帳篷，我們睡露天帳篷 ( 若是雨天來眠月線，搭帳在明隧道會比較舒服喔 )。

? 幫團友申請到一葉蘭自然保留區進入許可是今日，所以今日行程是，我們會一路走到「石猴車站」，再回來吃午餐撤帳、收裝備回遊客中心 > 然後搭車回嘉義 > 解散。

? 過二號明隧道後，頭燈就要拿出來使用囉。

? 進進出出有長有短的隧道後，就會抵達「塔山車站」，已經看到十來頂帳篷搭好搭滿。

? 第 3 號隧道 *拍照點 1。

? 記得，過第 13 號橋梁後，就進入一葉蘭自然保留區囉。

? 接下來就是不斷交錯隧道與棧橋，中間已有鋪設木板方便行走，只要不要擦身交會，沒有那麼危險。

? 第 5 號隧道 *拍照點 2。

? 第 15 號橋梁 *拍照點 3。

? 最喜歡這邊，走出隧道後就像神隱少女劇情中，進到神靈那個世界的橋段。

? 一路平坦很好走，邊走邊拍根本不會累。

? 沿途可以看到千年的古木被砍掉的傷痕....

? 部分棧橋高度很高，記得往斜前方看，不要正視下方才不會腳軟...

? 看到石猴遊憩區就差不多快到今天的終點「石猴車站」了。

? 抵達「石猴車站」

~

?「石猴車站」因為地震、風災折磨，已經殘舊不堪且沒有重建，看得出很明顯的傾斜不穩，所以務必注意自己的安全~

?「石猴車站」目前有提供生態廁所，這邊也可以繼續接續前往南投竹山的「水漾森林」，全長 27.2 公里的「新阿溪縱走」，通常為 3 天 2 夜的重裝行程。

? 在「石猴車站」玩耍休息差不多後，就可以走原路回程，我們的時間抓得很好，來時都幾乎沒有人，但回程就會開始湧入人潮，所以在橋樑上會車的時候要小心。

? 這次造訪「眠月線」2 天天氣都爆好，下次再訪，要來選不同季節跟天氣，來感受不同的「眠月線」之美。

-

結語

，可以感受蒼鬱森林、雲霧山嵐、失落鐵道、懷舊車站、探險隧道、高空棧橋等超滿足絕景，不同季節跟氣候又能欣賞不同美貌，對我來說，絕對是可以一訪再訪的好地方。也希望每一位到訪的你，不僅知道都能理解背後的歷史故事，更能成為一位有道德功德的台灣人，不破壞環境、不留下垃圾！ ?

-

同場加映