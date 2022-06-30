快訊

首批50.4萬劑Novavax今晨抵台 最快7月8日提供接種

大馬華人中文好？近代「大馬華教」救國情懷

圖解新聞／美法電價漲幅超台？台電累積虧損仍難補

阿里山「眠月線」攻略　漫步穿梭於夢幻參天古木、百年鐵道

健行筆記／ 健行筆記勇氣酵母

走進「阿里山眠月線 Mianyue Line」，不但可以漫步於百年鐵道穿梭林間之中、感受光影與迷霧的魔幻化學作用之外，更能透過自己的足跡、穿梭時空踏入眠於月下的歷史情懷。不論你是被它的美照，或是它的歷史哀愁故事吸引，我可以大膽的說，「阿里山眠月線 Mianyue Line」絕對是台灣人有生之年，都該造訪一次的地方，囊括了生態、健行、歷史與人文，「阿里山眠月線 Mianyue Line」 真正靜靜無聲地，在此見證跟訴說了台灣百年來的故事。而要去「阿里山眠月線 Mianyue Line」一點也不難，可以自行組團前往，也可以透過商業團帶領，至於天數安排，可以單日當天來回，也可以準備好裝備，真正在「眠月線」浪漫地眠於月下一夜！

更多完整內容 & 健行分享 ? https://bit.ly/3MbixVV-

交通方式

大眾運輸前往阿里山森林遊樂區

( 交通資訊參考：阿里山國家風景區管理處 )

火車

  • 台鐵嘉義火車站出發，要搭乘林鐵本線：嘉義 ( 站名 ) ⇆ 十字路 ( 站名 ) *時刻表

台灣好行

  1. 高鐵嘉義站出發，2 號出口，搭乘阿里山 A 線（經奮起湖） *時刻表
  2. 台鐵嘉義火車站出發，搭乘阿里山 B 線（經奮起湖） *時刻表
  3. 日月潭出發，【日月潭─阿里山】( 員林客運 )，發車時間｜日月潭 08：00、09：00｜阿里山 13：00、14：00
公車
  1. 高鐵嘉義站出發，搭乘 7329 *時刻表
  2. 台鐵嘉義火車站出發，搭乘7322 *時刻表
  3. 其他路線參考這邊

-

商業接駁前往阿里山森林遊樂區 

  1. 直接跟商業團 ( 如台灣三六八的 )，通常直接約在台鐵嘉義火車站集合，有專業的司機大哥用小巴來回接駁；若一定人數包團的接駁起訖地點都可討論。

  2. 自組團但人數多，一樣可找車隊談 A B 起訖兩個地點的接駁，請搜尋相關關鍵字找車隊或接案的司機即可。

-

自行開車前往阿里山森林遊樂區 

國道 3 號( 297 - 中埔 / 台 18 線出口 ) 下交流道 → 台 18 線 / 阿里山公路 → 行駛 60.3 公里，即抵達阿里山森林遊樂區。※ 阿里山森林遊樂區停車場雖然很大，但遊客很多，所以還是要注意去的時間。

-

行前須知

阿里山車站 <> 沼平車站

真正要說的話，「眠月線」的起點是「沼平車站」，不過從阿里山森林遊樂區停車場沿步道走到「沼平車站」不過才約 1.8 公里，大概 15 - 20 分鐘而已，所以建議這段當熱身步行就可以。但是，若真的不想走這段，可以在阿里山車站，繼續搭乘阿里山林業鐵路

「沼平線」*時刻表，至「沼平車站」下車 ( 09:00 -15:30 每 30 分鐘發一班車，車程約 6 分鐘 )。 ※「沼平車站」有很乾淨舒適的廁所，進出眠月線時請把握這個點。※「沼平車站」也是祝山線的起點車站，2 條支線共用約 3 公里的鐵路，建議注意避開祝山線觀日列車的行駛時間。

眠月線路線地圖 Mianyue Line Route Maps  眠月線地圖 Mianyue Line Route Maps，圖片：勇氣酵母  -

重點裝備

無論是否有過夜，請務必準備：

  1. 頭燈：部分隧道是沒有光源的，有頭燈才能確保行進安全。
  2. 水及簡單補充熱量的零食。

  3. 登山杖：行走高空橋梁時，有登山杖輔助可以增加支撐點，確保平衡跟重心。

  4. 小塑膠袋：裝自己的垃圾，或是幫忙撿垃圾淨山。
  5. 雨衣褲 / 衝鋒衣 / 防風雨外套等：山區易有霧及雨，有準備可以維持身體溫度避免衣服濕掉。
  6. 手機 APP 下載 GPX 路線軌跡圖。
其他裝備，就依自己安排的行程是否過夜，或依照商業團有提供甚麼，再去準備跟做功課囉~-

健行注意事項

  1. 請衡量自身體力、肌耐力、登山經驗，該行前鍛鍊就訓練，眠月線路線雖不用爬升高度，但會需要通過坍崩路段與數座高架橋，若是過夜行程則需要背負重量。
  2. 雨天、颱風天等建議不要前往，一號明隧道坍崩路段，可能會形成水瀑，導致通過難度更高，另外下雨天也會造成部分路段積水以及鐵軌溼滑。
  3. 過夜行程，基本水源請備足，石猴車站有 1 處活水源，其他水源點要看季節及是否有山友更新資訊分享。
  4. 通過坍崩路段、行走高空橋梁時，都要單向通行，與對向人或隊伍禮讓互行，才不會發生擦撞意外。

-

無痕山林 ( Leave No Trace，簡稱 LNT )

 ? 請務必知道、了解、遵守 "無痕山林 LNT 原則"：
  1. 事前充分的規劃與準備 ( Plan Ahead and Prepare )
  2. 在可承受地點行走宿營 ( Travel and Camp on Durable Surfaces )
  3. 適當處理垃圾維護環境 ( Dispose of Waste Properly )
  4. 保持環境原有的風貌不取走任何物件 ( Leave What You Find )
  5. 減低用火對環境的衝擊 ( Minimize Campfire Impacts )
  6. 尊重保育自然環境及野生動植物 ( Respect Wildlife )
  7. 考量其他的使用者 ( Be Considerate of Other Visitors )
※「沼平車站」有水泥廁所，「塔山車站」「石猴車站」則是生態廁所，若忍不住需要在其他地方上廁所，請務必將垃圾帶下山。

-

實際走訪

時間：2021 年 11 月行程：台灣 368《消失的森林鐵道》眠月線兩天一夜 免揹公裝公糧帳篷
DAY 1嘉義火車站集合 → 阿里山遊客中心 → 沼平車站 → 一號明隧道 → 二號明隧道 → 塔山車站 → 二號明隧道 ( 野營夜宿 )
DAY 2二號明隧道 → 塔山車站 → 石猴車站 → 塔山車站 → 二號明隧道 → 一號明隧道 → 阿里山遊客中心 → 嘉義火車站 ( 平安回家 )

眠月線路線圖 Mianyue Line Route Maps

眠月線路線地圖 Mianyue Line Route Maps

眠月線地圖 Mianyue Line Route Maps，圖片：勇氣酵母  

DAY 1

? 感謝老天給超好天氣，一早招呼團員們，在嘉義火車站集合完畢後，搭上浪人車隊的接駁車到阿里山森林遊樂區停車場，沒想到才一早就車滿為患了 @@ ( 不塞車狀況下，嘉義火車站到停車場約 2 - 2.5 個小時 )。

? 整裝、分配公裝，並幫團員們檢查裝備及確保都能正確使用

? 出發！！天氣這麼好，一定要先暖身用步行的到「沼平車站」

?「眠月線里長小黑」看到我們，馬上過來招呼團員：你們不需要嚮導辣，待會跟著我走就對了

?：來來來，後面跟上

? 穿越園區馬路，往祝山觀景台方向前進

? 看到這個建築物就代表到沼平車站了

? 可以在沼平車站小休片刻、上廁所

? 天氣很好，可以遠眺看到眠月線 2 個明隧道

明隧道坍崩處。

? 休息過去，繼續前進，會經過沼平公園

? 開始漫步在群木之間

? 走鐵道有個技巧，盡量走在間隔的木板上，這樣腳底板比較不會那麼不舒服

? 塔山步道叉口，讓大家拍拍照、喝口水，時間綽綽有餘

? 這邊的鐵道，祝山線的小火車還是有行駛的喔，所以要稍微注意前後是否有來車

? 接著會到跟祝山線的交會處

? 參天古木配晴空藍天超舒服

? 抵達一號明隧道

? 一號明隧道

當年通車的模樣，如今景物已非

圖片來源：中華民國文化建設委員會，國家文化資料庫

? 這邊讓團員休息跟吃午餐，趁空檔自己來拍一張

? 一號明隧道崩坍的裸露美 

? 接著要過明隧道坍崩了，要注意越晚出發越容易越多人，這邊可能就會塞車，建議自己控制時間

? 抵達二號明隧道，我們今晚的露宿地點

? 天氣實在太棒，看著如此景象全身心曠神怡了起來

? 時不時又雲霧繚繞換個心情。

? 如此的山嵐飄渺千變萬化的美景，可不是常常能看到的。

? MAGIC HOUR TIME~ 在明隧道過夜的優點，就是能飽覽阿里山山嵐間的日夜風貌，在新月的夜晚還能欣賞滿天星斗。

-更多完整內容 & 健行分享 ? https://bit.ly/3MbixVV-

DAY 2

? 第二天一早一樣是好天氣。

? 團友睡帳篷，我們睡露天帳篷 ( 若是雨天來眠月線，搭帳在明隧道會比較舒服喔 )。

? 幫團友申請到一葉蘭自然保留區進入許可是今日，所以今日行程是，我們會一路走到「石猴車站」，再回來吃午餐撤帳、收裝備回遊客中心 > 然後搭車回嘉義 > 解散。

? 過二號明隧道後，頭燈就要拿出來使用囉。

? 進進出出有長有短的隧道後，就會抵達「塔山車站」，已經看到十來頂帳篷搭好搭滿。

? 第 3 號隧道 *拍照點 1。

? 記得，過第 13 號橋梁後，就進入一葉蘭自然保留區囉。

? 接下來就是不斷交錯隧道與棧橋，中間已有鋪設木板方便行走，只要不要擦身交會，沒有那麼危險。

? 第 5 號隧道 *拍照點 2。

 ? 第 15 號橋梁 *拍照點 3。

 ? 最喜歡這邊，走出隧道後就像神隱少女劇情中，進到神靈那個世界的橋段。

 ? 一路平坦很好走，邊走邊拍根本不會累。

 ? 沿途可以看到千年的古木被砍掉的傷痕....

? 部分棧橋高度很高，記得往斜前方看，不要正視下方才不會腳軟...

? 看到石猴遊憩區就差不多快到今天的終點「石猴車站」了。

 ? 抵達「石猴車站」

 ?「石猴車站」因為地震、風災折磨，已經殘舊不堪且沒有重建，看得出很明顯的傾斜不穩，所以務必注意自己的安全~ 

 ?「石猴車站」目前有提供生態廁所，這邊也可以繼續接續前往南投竹山的「水漾森林」，全長 27.2 公里的「新阿溪縱走」，通常為 3 天 2 夜的重裝行程。

? 在「石猴車站」玩耍休息差不多後，就可以走原路回程，我們的時間抓得很好，來時都幾乎沒有人，但回程就會開始湧入人潮，所以在橋樑上會車的時候要小心。 

? 這次造訪「眠月線」2 天天氣都爆好，下次再訪，要來選不同季節跟天氣，來感受不同的「眠月線」之美。

-

結語

走一趟「眠月線」，可以感受蒼鬱森林、雲霧山嵐、失落鐵道、懷舊車站、探險隧道、高空棧橋等超滿足絕景，不同季節跟氣候又能欣賞不同美貌，對我來說，絕對是可以一訪再訪的好地方。也希望每一位到訪的你，不僅知道都能理解「眠月線」 背後的歷史故事，更能成為一位有道德功德的台灣人，不破壞環境、不留下垃圾！ ? 當年的眠月線車票 ( 再百年後，現在的眠月線又會變得如何呢? ) 

更多完整內容 & 健行分享 ? https://bit.ly/3MbixVV==========【勇氣酵母】部落格 Blog ?? https://bit.ly/3MUB3Si【勇氣酵母】Facebook ?? https://bit.ly/3vYtenO【勇氣酵母】Instagram ?? https://bit.ly/3MMsBEE==========

-

同場加映

? 延伸閱讀「冰島飛機殘骸｜Solheimasandur 黑沙灘｜有 1 種美叫不要打擾我」冰島飛機殘骸｜Solheimasandur 黑沙灘｜有 1 種美叫不要打擾我? 延伸閱讀「南二段｜縱走中央山脈飽覽極致雲海｜10 座百岳一次到手」南二段｜縱走中央山脈飽覽極致雲海｜10 座百岳一次到手? 延伸閱讀「MT. QILAI 奇萊主北+北壁下屏風山｜美到窒息的壯闊美景｜GPX、路線 1 次看懂」Mt. Qilai 奇萊主北+北壁下屏風山｜美到窒息的壯闊美景｜GPX、路線 1 次看懂

阿里山 森林遊樂區 台鐵

延伸閱讀

眠月線重啟首宗報案 兩女一男下山經大崩壁遇瀑布阻路

阿里山高山茶競賽 春茶烏龍、金萱組優勝看這裡

阿里山森林遊樂區力行山莊將走入歷史 林務局打贏官司

黑熊抵嘉馬拉松 10月23日與您阿里山相見！

相關新聞

阿里山「眠月線」攻略　漫步穿梭於夢幻參天古木、百年鐵道

走進「阿里山眠月線 Mianyue Line」，不但可以漫步於百年鐵道穿梭林間之中、感受光影與迷霧的魔幻化學作用之外，更能透過自己的足跡、穿梭時空踏入眠於月下的歷史情懷。不論你是被它的美照，或是它的歷

喜多利斷崖雲海繚繞　高雄「北大武、西大武山」3天2夜

難度：⭐️⭐️⭐️距離：23.5km (全程)高度：北大武山 3092m 西大武山 1899m天數：3天入山入園：入山證 Ｏ 入園證Ｘ 「嶙峋崱屶 石骨攢尖　三方觀海　一臂擎天　南台主嶽　

登上世紀奇峰　新竹「大霸尖山」通關卡駕馭泰雅族的聖山

難度：⭐️⭐️ ⭐️ 距離：64km（全程） 高度：大霸尖山 3492m 小霸尖山 3360m 伊澤山 3297m 加利山 3112m 天數：3天入山入園：入山證 Ｘ

登山新手也能駕馭！日出時草原化身夢幻「金色奇萊」 南投南華山2天1夜

難度：⭐️⭐️ 距離：18.6km（單程） 高度：3358m（奇萊南峰）3184m（南華山） 天數：2天入山入園： 入山證 X 入園證 O位置： 屯原登山口停車

靜謐神池營地、小關山林道！台中「小關山」兩天一夜 360度展望美翻

難度：⭐️⭐️距離：11km (全程)高度：小關山 3249m天數：2天入山入園：入山證 X 入園證Ｘ 「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」小關山林道，日治時期，日本人為了鎮壓居住在寶來

世外桃源仙境！ 「郡北池-松雲谷-巒潭山」得來不意的太陽、看天吃飯的大自然

行程第七天， 11.6 公里 爬升 734m 下降958m 幸好昨天晚上已經沒下雨了，睡得很好。早晨六點鬧鐘響起，冬天在海拔3000的營地，想到要穿上濕的鞋子襪子褲子，就覺得很痛苦。再加上我們昨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。