喜多利斷崖雲海繚繞　高雄「北大武、西大武山」3天2夜

難度：⭐️⭐️⭐️距離：23.5km (全程)高度：北大武山 3092m 西大武山 1899m天數：3天入山入園：入山證 Ｏ 入園證Ｘ

「嶙峋崱屶 石骨攢尖 三方觀海 一臂擎天 南台主嶽 獨峙雄瞻」北大武山，位於中央山脈南端最高峰，標高3092公尺，黝黑嶺脈屏障於南部平原的東方天際，為台灣高山「五嶽」老么，為排灣族與魯凱族之聖山。大武山雲海波濤之美，是公認的高山絕景，尤其與冬季雲海景色更絕美動人。另外，以樹型優美著稱的鐵杉森林，也是行程中最美的植被景觀。除了擁有天成的雲海、鐵杉、紅檜與壯麗的山容外，原始植被內各種林相、動植物等，更是豐沛茂盛

［行程紀錄］

Day 1 0430新竹出發0900北大武山新登山口0930出發1130北大武山舊登山口1600檜谷山莊Day 2 0130早餐0200出發0330最後水源0500稜線0600大武祠0730 北大武山0930離開1030大武祠1130 稜線1230檜谷山莊Day 30500 早餐0600 出發0900舊登山口1100 新登山口1630新竹

［小小知識］基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

摸黑行走多注意路況，以免迷路

出發前請事先列印入山證至管理站檢查

電塔前有處停車場可停車

舊登山口有水龍頭可裝水

山莊水源豐沛

交通水源［行程紀錄］Day 1一早驅車前往高雄北大武山登山口

在停車場下車後走約200公尺即抵達新登山口

抬頭望去就是一連串陡上爾後接到相對平坦的水泥路經過兩段高繞後抵達舊登山口

此處水源豐沛有許多人在此休息吃午餐也設有公廁前方為管理處入山前記得先在這邊給他們檢查進入舊登山口後，每500公尺就有一木樁標示大約3:30時抵達3.8Ｋ喜多麗斷崖我們決定先回山屋休息待傍晚來看夕陽與雲海檜谷山莊在我心裡排名大概僅繼天池之後吧！有沖水系統的馬桶、更衣室、晾衣架、以及寬闊休息平台區，且水源十分充沛。此處的協作餐點也十分出名，雖然當天自煮，但看見其他山友享用的餐點，果然名不虛傳呢！

傍晚重頭戲就是喜多麗斷崖的雲海啦！左側巍峨大山在夕陽餘暉下顯得金黃，前方波濤雲海浩瀚滂薄，待入夜後，上方群星璀璨，下方的雲還就像鬆軟的被毯蓋在已沈睡的山林上。（下方照片為早晨、夕陽、夜晚不同風貌）

Day 2第二天早上一點半吃完早餐後，啟程攻頂。檜谷山莊至北大武山頂約5公里，沿途爬升1200m沿途坡陡且溼滑，須小心行走

待天微亮時可看見鐵杉林交織出的風貌枝幹受強風吹襲緣故，皆朝同方向伸展，整齊而嚴肅，雲霧裊繞，四周環繞空靈幽靜的氣息

過不久看到神社就表示快到啦在這邊小休片刻待天亮後

就前往山頂啦抵達山頂展望不大，白牆作為背景。

Day 3一早起床準備下山，前往西大武山。西大武山路線陡峭，上升約400m抵達山頂後可俯瞰屏東平原遼闊之景接著就踏上開心地返家路程啦！

（接下來是我與這座山林的小故事，沒興趣可以直接跳過呦！）北大武山是我的第一座百岳，第一次踏入山岳界真的是枚新手，跟著健腳的大哥大姐們一同報名了此次行程，下場就是累個半死的在最後面當吊車尾啦！還記得那次一樣是冬天，但三天都下著滂礡大雨，第二天的攻頂行程也抱持著初生之犢不畏虎心情，跟著大哥大姐們一起出發！結果下山後又濕又累又看到滿滿的白牆，失望與挫敗的心情到了極點。一位大姐看我完成且感動的擁抱了我，也因為這溫暖的懷抱，我的眼淚如湧泉般的潰堤了！所有山屋的人都驚呆了，在他們聽聞這是我的第一座百岳更是不可思議的看著我。因此這次的北大武是我第二次挑戰，是我的第一座也是我的第30座出發前心情是前所未有的緊張，擔心這次是不是會一樣的挫折但就在旅程結束後，我著實為了自己驕傲，也深刻體認到，所有的努力都是有用的。這次對於不同的地形、溼滑路段，都是輕鬆面對，甚至忘記當時的困難與疲累是從何而來。很高興自己的第一座山是北大武山也很感謝這次的行程讓我證明了自己的成長也很感謝這次的北大武展現其絕美容顏

最後最後很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

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