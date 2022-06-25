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新竹「高島縱走」難度只有一顆星　行走海拔1000公尺上漫步美麗杉木林

健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

難度：⭐️       距離：9km（來回）          高度：1824m（大島田山）  天數：1天［簡介］

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高島縱走共包含四座山頭：高台山、小島田山、中島田山與大島田山。下交流道約莫一個半小時的車程便可抵達登山口。高台山位於新竹縣尖石鄉的那羅部落一帶，山頭寬緩，還有一片筆直優美的杉木林，更上方的觀景台展望極佳，可遠眺尖石部落與那羅一帶。穿過綿延幽深的杜鵑老林之後即可抵達島田三山，三座山頭皆無三角點，途中會有拉繩的陡峭路段。這一段便稱之為「高島縱走」。下山可選擇較平緩的腰繞路（日治時期警備道）返回高台山。全程皆行走在海拔1000公尺以上，具有多種不同的地形、景觀和林相變化，踏在厚厚的松針或落葉山徑，就如同踩在柔軟的天然地毯上，即使盛夏前來也令人心曠神怡，是單日縱走的優選。

［行程］

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D10630竹東火車站出發0730第一登山口0840高台山(1510M)1000高台山景觀台1030小島田山（1670M)1110中島田山（1800M)1150高島田山（1854M)-午餐1315出發下山1630第一登山口［行程紀錄］一早六點一行人從竹東火車站集合出發。大約一小時的車程，便抵達了第一登山口，才早上七點卻已經有許多人的車停在這了。整裝一下準備出發從第一登山口進去會有一條岔路，要往右邊抖上的路才是正確的喔！抖上一路到高台山才趨緩，

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這段路有一點滑要小心一點走，但難度對平常有運動的人來說還算OK，因為路程並不長。大約一個小時後，我們抵達了高台山。

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在這邊拍個照休息一會我們便出發前往島田山啦！一開始的路十分的平緩你會經過一個很美的杉木林，有許多人會在那邊紮營還可以看到搭建營火的地方！在這邊忍不住多拍了幾張照片，並且約定好下次要來露營囉！

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接著上坡出現了，走完上坡便會到高台山景觀台！從這邊可以看到整個新竹，甚至能看到南寮的風車呢！

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接下來便開始往島田山前進啦！一路上上下下的路段，不陡不緩難度適中。但偶有幾座攀繩路段，好玩，但要格外小心！便到了小中大島田山啦！這三座並無特別設立三角點大島田山頗具特色有一顆巨大的松樹！周圍還有未溶的碎冰！

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非常漂亮！接著便走O型路線邊聊天邊漫步在這美麗的森林中慢慢下山去！下山後便到內灣老街去吃客家菜完美的一天結束了！謝謝這次的行程一切那麼地美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們與我們一起享受這片美麗的山林。最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/

登山 內灣 露營

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