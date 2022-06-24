聳入雲霄的陡梯與秀麗風景　汐止大尖山 & 汐止白雲派出所別有洞天

自我升級 - 自閉模式 啟動2022 D0507 汐止大尖山 & 歷史建築 : 汐止白雲派出所（原十三分警察官吏派出所）

我喜歡的歌 김필 - 그때 그 아인 [이태원 클라쓰 OST Part.6https://www.youtube.com/watch?v=qho6wWlsANw

COVD-19 日漸嚴峻, 自四月底開始確診數不斷攀升 病毒共存 之前, 醫療量能越發沉重, 先自我升級, 盡量減少群聚, 以期自我保護,

天秀宮 - 汐止大尖山 - 茄冬古道

共 1.84 公里 / 1小時 15 分鐘

高度上升 243 公尺 / 高度下降 257 公尺

最高海拔 481 公尺

陰晴多變的天氣, 感覺有些鬱悶, 來去汐止大尖山走走

15:18 天秀宮 出發,

蝦米, 大尖山 只有 0.7 K,

15:18 天秀宮 - 15:45 大尖山 抵達蝦米, 0.7 K 走了 27分鐘, 會不會太遜啊

真好尖的大尖山, 花崗岩石板階梯

好漢坡等級的陡度,

彷彿通往天堂的階梯, 盤旋直上雲端的巨龍, 看不到尾

距離 0.7 公尺 爬升 243 公尺, 好尖 的大尖山, 真 X 的陡

大尖山 抵達即便是飄著毛毛細雨, 濕意綿綿的雨天, 也是找得到人幫忙拍登頂照的大尖山又名「大針山」，古稱「峰仔峙山」，因山形尖峻、聳入雲霄而得名，又因風景秀麗，又有「秀峰山」之名，為台灣小百岳之一，是汐止的登山步道

沿往秀峰瀑布的山路下山, 雨後的石階非常濕滑, 路徑皆長滿靑苔, 小心翼翼, 慢慢走

雨越來越大，路徑也越來越泥濘, 後悔沒穿雨鞋,

春天後母臉, 下山天氣又轉好, 來去 白雲派出所 清靜一下歷史建築 : 汐止白雲派出所新北市汐止區汐碇路373號 森林小學旁, 白雲派出所 如果導航 : 汐止區汐碇路436巷36號附近, 100%會找不到白雲派出所旁就是白雲森林小學, 建議導航 : 新北市汐止區汐碇路373號 森林小學路旁設有 : 「歷史建築 / 汐止白雲派出所」 指標

幽靜的汐碇路, 清風徐徐, 路旁石階往上幾步, 竟是別有洞天

白雲派出所 是全台保留完整的日領時代派出所遺址

汐碇路上藏著一個歷史秘境, 驚喜隱在青青苔蘚漫佈的石階裡一旁盤根錯節的老樹, 挺拔的身影, 刻劃著歲月的痕跡

其實, 這是我第三次來 白雲派出所, 「都會叢林秘境 廢墟風」我還是很愛 大門石階旁的門柱與升旗台, 每個派出所應該都有升旗台 是吧 位於汐碇路上森林小學旁的白雲派出所 最早稱為十三分出張所後改名為 白雲派出所 至今已接近90年的歷史是目前全台少數保留完整的日治時期派出所 其保存遺構 包含主建築物 升旗台 石階 門柱 和 百年老樹 佔地達 300 多坪 應該是水池遺跡吧, 我猜啦

白雲派出所 由於長期缺乏管理 外牆遭到塗鴉廣場雜草叢生 在汐止文史工作者 與 汐止民代努力下新北市文化局於民國 98 年 8 月 2 日 公告登錄為 新北市歷史建築並著手進行修復計畫

斑斕的光影是凸顯歲月的最佳代言, 平凡的建築上, 捕捉耐人尋味的吉光片羽

圍籬外的一只破碗,

「洋館」「和館」 兩棟建築以走廊相接 稱做「和洋併置式」

據日治時期 台灣警察時報 所刊載照片可知此範圍為和館 不過現今 牆體已不存

僅留下局部水泥與磚底座 原有 「和館」「座敷」 設有 「戶袋」 與 「押入」(壁櫥)「居間」 內也有「押入」「居間」與「緣側」相鄰連接 「臺所」(廚房)

背了腳架, 自拍一下

在殘跡中 還可明顯看到 房舍後方留有浴缸 應為民國 50 或 60 年代添建之物

座敷 : 空間相當於現今客廳、神明廳，是日式住宅中最尊位的空間，備有床間， 是日人生活的重心，並在此會客及舉行祭祀活動居間 : 家族聚會的場所，功能相當於起居室押入 : 各居室附屬的儲藏空間緣側 : 住宅內通往後院的中介空間，也是各居室間的聯絡通道台所 : 即廚房 / 納戶 : 即倉庫

外牆面上遺留的孔 ? 是彈孔 ?

旁邊是巡佐宿舍 建築都不見了 空空如也設有看牌說明 :民國51年 (1962) 時的白雲派出所內部人數共有4位 分別為巡佐一位警員二位 工友一位除巡佐一位居住在巡佐宿舍外 其他三人都住在和館內但由於居間的押入 (壁櫥)內收存槍支 因此在夜間執勤人員需睡在居堅守護巡佐宿舍的建築構造 地基以塊石砂岩為基座上層為土腳牆 屋頂覆仰合瓦 內部隔成三間房 分別為廚房 臥房與書房

疫情期間, 附近走走, 就當欣賞小品文化吧