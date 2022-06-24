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高雄下水道工人昏迷命危 水利局證實疑似沼氣釀禍

獨／防猴痘侵台 我國著手檢驗天花疫苗「隨時可開打」

聳入雲霄的陡梯與秀麗風景　汐止大尖山 & 汐止白雲派出所別有洞天

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

882433499bf09753107dc03d9cced2c8.jpg自我升級 - 自閉模式 啟動2022 D0507  汐止大尖山 & 歷史建築 : 汐止白雲派出所（原十三分警察官吏派出所）

我喜歡的歌 김필 - 그때 그 아인 [이태원 클라쓰 OST Part.6https://www.youtube.com/watch?v=qho6wWlsANw

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 COVD-19 日漸嚴峻,  自四月底開始確診數不斷攀升 病毒共存 之前, 醫療量能越發沉重, 先自我升級, 盡量減少群聚, 以期自我保護, 

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天秀宮 - 汐止大尖山 - 茄冬古道 共 1.84 公里 / 1小時 15 分鐘高度上升 243 公尺 / 高度下降 257 公尺最高海拔 481 公尺

448f935ac51f5b7a26b6aa91153b7eb7.jpg陰晴多變的天氣, 感覺有些鬱悶, 來去汐止大尖山走走

eb81c2fba0ff1e06c30a7a486ed61ef9.jpg15:18 天秀宮 出發, 

蝦米, 大尖山 只有 0.7 K, 

9fe61614c4677fc1487939859d0486bb.jpg15:18 天秀宮 - 15:45 大尖山 抵達蝦米,  0.7 K 走了 27分鐘, 會不會太遜啊

372c879fb90444f01d1c33435be150e0.jpg真好尖的大尖山, 花崗岩石板階梯

好漢坡等級的陡度, 

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彷彿通往天堂的階梯, 盤旋直上雲端的巨龍, 看不到尾

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距離 0.7 公尺 爬升 243 公尺,   好尖 的大尖山, 真 X 的陡

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大尖山 抵達即便是飄著毛毛細雨, 濕意綿綿的雨天, 也是找得到人幫忙拍登頂照的大尖山又名「大針山」，古稱「峰仔峙山」，因山形尖峻、聳入雲霄而得名，又因風景秀麗，又有「秀峰山」之名，為台灣小百岳之一，是汐止的登山步道

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 沿往秀峰瀑布的山路下山, 雨後的石階非常濕滑, 路徑皆長滿靑苔, 小心翼翼, 慢慢走

c9d46b2e628091527d7f07ce51a4a845.jpg雨越來越大，路徑也越來越泥濘, 後悔沒穿雨鞋, 

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春天後母臉, 下山天氣又轉好, 來去 白雲派出所 清靜一下歷史建築 : 汐止白雲派出所新北市汐止區汐碇路373號 森林小學旁,   白雲派出所 如果導航 : 汐止區汐碇路436巷36號附近, 100%會找不到白雲派出所旁就是白雲森林小學, 建議導航 : 新北市汐止區汐碇路373號 森林小學路旁設有 : 歷史建築 / 汐止白雲派出所 指標

77dffb284870874de15f944a080d0ab8.jpg幽靜的汐碇路, 清風徐徐, 路旁石階往上幾步, 竟是別有洞天

d8d7c64ad73a9f7a67cfd65af7ba79e1.jpg 白雲派出所 是全台保留完整的日領時代派出所遺址

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4235727565dc6bda46ce419b372e4fe2.jpg汐碇路上藏著一個歷史秘境驚喜隱在青青苔蘚漫佈的階裡一旁盤根錯節的老樹, 挺拔的身影, 刻劃著歲月的痕跡

89e9b79365662ca742355efb783866f2.jpg其實, 這是我第三次來 白雲派出所,  都會叢林秘境 廢墟風」我還是很愛b0a81d2292079e4de90e077069ac59ba.jpg大門石階旁的門柱與升旗台, 每個派出所應該都有升旗台 是吧9b87a35bb8317ca421de09198241f288.jpg位於汐碇路上森林小學旁的白雲派出所  最早稱為十三分出張所後改名為 白雲派出所   至今已接近90年的歷史是目前全台少數保留完整的日治時期派出所  其保存遺構  包含主建築物  升旗台  石階  門柱  和 百年老樹  佔地達 300 多坪722453540fd6ef8fd0a870501387df8c.jpg應該是水池遺跡吧, 我猜啦

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白雲派出所  由於長期缺乏管理  外牆遭到塗鴉廣場雜草叢生   在汐止文史工作者 與 汐止民代努力下新北市文化局於民國 98 年 8 月 2 日 公告登錄為 新北市歷史建築並著手進行修復計畫  

a3f103fc931b0113c377a3cbda7c5940.jpg斑斕的光影是凸顯歲月的最佳代言, 平凡的建築上, 捕捉耐人尋味的吉光片羽

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圍籬外的一只破碗, 

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「洋館」「和館」  兩棟建築以走廊相接  稱做「和洋併置式」

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據日治時期  台灣警察時報 所刊載照片可知此範圍為和館   不過現今 牆體已不存

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僅留下局部水泥與磚底座   原有 「和館」「座敷」 設有 「戶袋」 與  「押入」(壁櫥)「居間」 內也有「押入」「居間」與「緣側」相鄰連接 「臺所」(廚房)

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背了腳架, 自拍一下

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在殘跡中   還可明顯看到 房舍後方留有浴缸  應為民國 50 或 60 年代添建之物

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座敷  :  空間相當於現今客廳、神明廳，是日式住宅中最尊位的空間，備有床間，           是日人生活的重心，並在此會客及舉行祭祀活動居間 : 家族聚會的場所，功能相當於起居室押入 : 各居室附屬的儲藏空間緣側 : 住宅內通往後院的中介空間，也是各居室間的聯絡通道台所 : 即廚房 /  納戶 :  即倉庫

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外牆面上遺留的孔 ? 是彈孔 ?

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旁邊是巡佐宿舍  建築都不見了  空空如也設有看牌說明 :民國51年 (1962) 時的白雲派出所內部人數共有4位  分別為巡佐一位警員二位   工友一位除巡佐一位居住在巡佐宿舍外  其他三人都住在和館內但由於居間的押入 (壁櫥)內收存槍支  因此在夜間執勤人員需睡在居堅守護巡佐宿舍的建築構造   地基以塊石砂岩為基座上層為土腳牆   屋頂覆仰合瓦   內部隔成三間房   分別為廚房 臥房與書房

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疫情期間,  附近走走, 就當欣賞小品文化吧

秘境 步道 登山

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