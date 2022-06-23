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台灣人此生要爬一次玉山？暌違十年二訪玉山　日出雲海、山壁殘雪都夢幻

健行筆記／ 健行筆記山谷谷＿谷庭

d09f3b5363e5357a6f9f683b98e6a8dc.jpg台灣第一高峰玉山，是最被廣為認識的台灣百岳，不少人心中也有一個想法：「台灣人這輩子一定要爬一次玉山！」，的確，能靠自己的雙腳，一步步走上台灣最高處，收穫的成就感是無與倫比美好。但因為排雲山莊實在太難抽，所以距離我上一次爬玉山，已經間隔10年，2次爬完感觸很不同，這次也花更多時間紀錄玉山沿路美景與排雲山莊美景，以及如何自我監測是否有高山症狀況。

詳細可以觀看影片：）

行程安排：

玉山可以走的路線包含玉山前鋒、西峰、主峰、北峰（北北峰），東峰，以上統稱玉山前五峰，體力好的人會選擇2~3天走完全部，想輕鬆一點則為玉山主峰往返，或視情況加進去其他幾峰，這個行程也可安排1天單攻。交通：沿台18線新中橫公路至塔塔加遊憩區上東埔停車場後，再步行或在「排雲登山服務中心」進行入園查核後搭乘付費接駁車至塔塔加鞍部登山口。住宿：最近的是東埔山莊，床位有限需提前預定。入山入園證：需申請，台灣國家公園入園入山線上申請服務網，並同時抽籤排雲山莊。

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照片高畫質原文網站點這：山谷谷個人網站

我第一次來玉山是十年前，那時是我媽提出來爬玉山這個想法，她說：「我今年就50歲了，再不爬玉山以後可能爬不動了。」，而剛好我的舅舅們一直以來都非常喜歡爬山，從郊山、中級山到百岳行程都有，在那時玉山還算好抽中的狀況下，他們來過玉山非常多次，所以就決定帶著我媽跟我單攻玉山。而家族成員來爬玉山，似乎也成我們家的傳統(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

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那次剛好遇到排雲山莊重新改建完成，當天舉辦開幕儀式，這是我的第一座百岳，平常也沒有爬山，雖然有在跑馬拉松，但高海拔依舊氣喘呼呼，看到他們可以背大提琴等樂器上來真的覺得不可思議。

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第一次的玉山，就在巧遇熱鬧歡騰的儀式，跟累到崩潰邊緣，但又不得不加快腳步要趕上登山口接駁車下，奇妙的心情中完成。這次來玉山，前面已經累積不少百岳經驗，加上有住排雲山莊一晚，行程沒有那麼趕，所以也就慢慢走，好好欣賞沿路的美景。

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沿路算是緩上坡，道路也寬敞多為石頭，跟其他百岳相比，是非常親民好走的路況。

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較裸露的區域也有設置護欄，岩壁上也會有鐵鍊讓山友抓著，不過有幾處容易有落石，要快速通過。

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光滑的大崩壁非常美麗，但這邊也容易有落石，我們不敢久呆，瞬間拍完照立刻繼續往前走。接著就來到排雲山莊，我們也在這裡好好吃午餐休息。

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因為之前我們已經走過玉山前鋒，原本這次規劃是排雲吃完午餐後，就去玉山西峰，不過走到一半突然非常想睡覺，前一晚我們都沒有睡好，加上很早開車上山，兩人精神都不是太好，倒臥路邊瞇一下，睡一睡決定還是回排雲山莊睡午覺好了ＸＤ 。

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於是我們就折返回排雲，哈哈哈遇到其他山友還說：哇！你們這麼快就去完西峰回來了喔！我們立刻說：沒有去啊～啊哈哈太想睡了，要回排雲睡午覺 ٩(๑˃̵ᴗ˂̵๑)۶這是以前好面子的我絕對說不出口的話，因為會覺得好像自己很遜，別人都去了，我體力好像很不好，是不是不如人？（內心小劇場很多的人(๑◔‿◔๑) ，但爬了一些山後，思考方式開始改變，會覺得好好掌握自己身體狀況，每次都盡量在最舒服狀況下享受山上的時光，是我現在喜歡的方式。而且即便這次沒有完成，心裡也不太會有遺憾感，而是關注在那些獲得的美好事物上，畢竟，時光很長，山永遠都在，下次自己或跟不同朋友來，感受一定也會很不一樣，那相同的路線一走再走好幾次又如何呢～

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我們回排雲山莊後好好睡個安靜的午覺，起來測一下血氧機，自己的數值也有稍微提升一些，身體狀況也比較好，就悠哉的煮晚餐，喝著奶茶看夕陽。難得在山屋耍廢，感覺很棒呢 (๑¯ω¯๑)，早早休息後隔天清晨出發前往主峰。

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299bcb76bf1007b85d56408087d3ba7b.jpg在前往玉山主峰路上，有幾處是比較裸露的碎石坡，我記得我第一次來時，有懼高症的我嚇到頭皮發麻，然後到最後一關需要手腳並用的好漢坡，更是直嚷著我不要上去ＸＤ，所幸那時舅舅們說，都走到這了，只剩最後一點點了要上去，才免強手抖腳抖的爬上去。這次來，面對這些路況已經不會感到恐懼，反而是游刃有餘，攀爬的非常過癮，也是自己的一點成長吧。

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剛好到主峰時漸漸日出，山壁上竟然還有殘雪，非常夢幻，雖然主峰上人山人海很熱鬧，但我們找到一個角落，靜靜看著日出升起，感受內心的平靜。

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等到人潮散去，也才去跟主峰石碑拍照，這次天氣超好，雲海、日出大景，真的很幸運。

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這趟原本我們最想去的是玉山北峰氣象站，不過因為隊友有一點高山症症狀，雖然我們體力都還可以，但掙扎一番後 還是選擇下次再去好了。後來也覺得這決定很好，突然變天水氣上來了，如果去可能會遇到下雨。爬山除了體能、裝備上的提升，也能觀察自己心境上的變化 。

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以前會覺得不甘心，非得要什麼，現在會順應所有的安排，心情也依舊滿足自在，另外過去的我在培養自己興趣時總很三分鐘熱度，嘗試了一陣子後，就覺得這些東西我都知道了，也預測到可能的變化，所以很容易對事情感到無聊 不有趣，就一直在尋找更新鮮、新奇的事物，當然這樣的結果就是精神跟心情都沒有放鬆到，也有很多的自我限制。

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後來開始爬山 一步一步踏著走，也慢慢培養出耐心，是一個當初沒預料到但卻很美好的收穫。你的心，能對應出世界的模樣，平靜、有耐心 是這趟玉山也給我很美好的禮物。

更多爬山生活在IG：谷庭、YouTube : 山谷谷 FB :谷庭

玉山 登山 美景

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