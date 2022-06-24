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稜線上的極佳展望！新竹犁頭山端詳高鐵進出站、在吧哩國山飽覽整個竹北

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：犁頭山＞吧哩國山犁頭山，因山形近似犁頭而得名，吧哩國山（新埔舊稱，平埔族語），位於新竹縣新埔鎮，以展望極佳聞名，能觀覽整個竹北，其一大特色，乃山頂觀望高鐵穿梭於軌道與新竹站，由文山古道通往犁頭山，從犁頭山，沿著稜線，通往吧哩國山，最後沿ㄇ字型下山，全長約2公里，沿途景色優美，土石地形與火炎山相似，更有許多斷崖峭壁，相當壯麗，部分路段需攀繩陡上陡下，大眾運輸可搭乘客運5619，5620至文山國小，登山口有兩個，一個在文山國小，另一個相距約100公尺，我們就由118縣道旁小路進去

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路口有顯著指標

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整體環境設計完善，指標明確，步道舒服好走，林相也相當優美多變，鬱鬱蔥蘢

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一路上坡就抵達犁頭山

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犁頭山有觀景平台與休憩座椅，視野很好，令人心曠神怡

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最大看點是觀看高鐵進出站，或穿梭於軌道之中

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接著走在稜線上前往吧哩國山

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再度出現大片展望，景色越來越美

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繼續前行

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來到一個完美的展望點

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整個竹北盡收眼底，這幅景色實在太美，完全不輸國外，遠方的山頭更有日本富士山的即視感

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抵達吧哩國山

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吧哩國山的風景也是非常無敵

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後半段有美麗桐花可以欣賞

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基本上就是展望看到飽的概念，風景線真的很長

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遇叉路，取左行下山，往右是通往三段崎古道

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7d4fc23dfbe90389f39dad76d9739f6b.jpg今天的絕美稜線展望之旅就到這邊相關行程：龍鳳連稜，飛鳳山，中坑山，三段崎古道，石光古道

古道 高鐵 步道

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