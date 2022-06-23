山中奇緣記！順著指標登四獸山　台北101相隨、城市美景一覽無遺

登四獸山而大台北

你給我幾小時, 讓你放眼國際

共 6.92 公里 / 5 小時38 分鐘

高度上升 397 公尺 / 高度下降 411 公尺最高海拔 382 公尺

08:08 象山捷運站 2 號出口 團拍 - 08:24 象山步道登山口 - 08:28 象山峰 六巨石 / 拇指峰 / 九五峰 岔路口 - 08:49 六巨石 - 08:59 象山崗 - 09:59 拇指園 - 10:05 拇指山頂峰 - 10:59 南港山 小百岳11:12 九五峰 - 11:52 黃蟬園休息 - 12:51 復興園 - 13:21 象山亭13:29 虎山溪 - 13:33 四獸山市民森林 虎山步道 登山口

我是台北俗 !! 第一次來 「象山捷運站」之前爬「四獸山 」是從 「松山慈惠堂」虎山登山口起登領隊規劃從 「象山捷運站」開始今天的 「四獸山 」路線台北交通便利, 四通八達, 坐大眾運輸才是王道出發前先來瞧一瞧甚麼是 豪華大公廁

「四獸山 」位居台北的心臟之處

四周高檔豪宅林立, 眾星拱月般圍繞著 「台北1O1 」

四獸山 = 虎、豹、獅、象，是台北市信義區著名的郊山順著指標走, 來到 象山-雲靈宮登山口 出發

象山親山步道 階梯旁的大象圖案 栩栩如生, 维妙维肖

「微笑的女人, 就是 美麗的女人 」步道旁設有許多心靈雞湯, 加油嘿,

象山步道最大的特色就是 階梯很多很陡, 爬得氣喘吁吁階梯醬陡, 妳最好還可以微笑

人性化的設計一路往上的階梯，跨距不算大

永春崗登山口 - 象山峰岔路口「永春崗 」顧名思義就是從捷運永春站起登的

絕對不寂寞, 「台北1O1 」一路相隨

我們需要的不多, 想要的太多

除了鼓勵人心的心靈字句, 「象山意象造型座椅」是北市府獨創一格，與眾不同的貼心裝置供遊客休憩空間, 增添樂趣

「機會來自於選擇, 成就來自於決定 」

貼心小語, 默默地鼓勵著你繼續往前

「攝手平台」台北 1O1 近在咫尺, 伸手可觸不藏私的台北百萬夜景 , Top 1跨年煙火星攻略 :首選「攝手平台」非你莫屬

台北全視線, 城市美景一覽無遺

不知道去哪裡背重裝行前訓練嗎象山步道 也行, 你看看你看看, 有夠給它

陡

親愛的, 妳幾時把象山變醬陡 !!

「象山六巨石」網美熱點 + 1台北都會區也有巨石兀立的特殊景觀,

六巨石 又稱 象山石園或老萊峽,

六巨石超夯, 網美 IG 打卡熱門景點, 常常需要排隊拍攝也有不少外國朋友慕名而來等著看象山夜景

巨石表面光滑, 雨後濕滑難免, 網美網帥們 千萬別賣命狂演出 想拍美照是人之常情, 也請發揮同理心, 不要當成你家攝影棚嘿

多看一眼, 就處處是美景

滿覆青苔的巨石峭壁上寫著 : 象山崗匆匆一瞥, 卻印象深刻

雖然是第一次見面, 爬山時說說聊聊,一談起山, 大家都聊得眉飛色舞, 很容易就打成一片

「巴西鳶尾花」只為你活一天 除了「台北 1O1」如影隨形, 巴西鳶尾 一路相伴

漫步林間小徑, 順著香氣飄來的方向, 發現了山棕花

過了象山頂, 陡峭的石階結束, 路徑轉趨平緩,

巴西鳶尾 朝生夕死

一日花

經過光緒年間的古墓, 我沒有拍攝古墓,步道上方紅磚小土地公廟也是有歷史的, 1954年新生煤礦重修的土地公廟

象山步道忍字碑「臺北大縱走第六段」象山步道與拇指山步道之間

展望平台休息, 林間竄出幾隻赤腹松鼠 探頭探腦, 活潑可愛, 不斷賣萌向遊客要東西吃,請不要餵食野生動物, 這不是愛的表現會讓野生動物失去求生覓食本能, 無法在大自然環境中生存

「台北 1O1」讓你一次看到飽

居高臨下, 眼前滿目青翠,

虎山溪登山口就在山腳之下

陽光映照下, 台北的天空明亮且耀眼

爬一座郊山, 遠眺「台北 1O1」 更顯尊榮, 同步國際

拇指園步道旁有一寫有「拇指園」的石頭

續往前, 來到 拇指山登山口, 這個路程標示 0.5 KM = 500 公尺有爭議不知從哪裡算起, 右側入口往上爬, 距離

拇指山頂峰大約只有 50 公尺,

一小小坡往上爬, 儘轉一個彎

拇指山 抵達, 高度313公尺, 北市精幹點508號

展望很好, 其實四獸山步道, 展望都很好啊, CP值極高

拇指山 : 記錄我的首登

拇指山是台北盆地東側的南港山系中的一座山峰，位在台北市信義區和南港區的交界處，

海拔高320公尺。從台北市區看拇指山，狀似拇指擎天，因而得名。拇指山是一座單面山，東坡較平緩，西坡則為陡坡，山頂由一大塊岩石構成，登頂之後四週無阻礙，有360

度的視野，可望及整個台北盆地

拇指山頂峰腹地不大, 不容聚集太多人, 拍照後即原路下山, 來到岩峰下方抬頭仰望拇指山, 外形還真有些像 拇指

領隊跟大家分享登山經驗, 實在太精采

跟定你了

前方是大直橋,

大象的鼻子在那裏 !!! 就在那裏啊 !!啊, 我沒有慧根, 看沒有

南港山抵達 小百岳

南港山，海拔375公尺，位於台北市南港區九如里與信義區中坡里的交界處

為「南港山系」的主要山峰

九五峰是南港山系中的最高點, 海拔高度 375.8 公尺頂峰一巨石 寫著 九五峰 紅色字跡, 體育協會理事長楊森於95歲時登頂, 取名九五峰

我們還年輕 XDD

巴西鳶尾 雖只有一日生命, 盡全力活出精彩, 花開燦爛

徐志摩曾說 : 數大便是美, 再度映證

住台北的你, 找看看, 你家在哪裡呢

城市美景, 百看不厭

這株油桐, 清新淡雅黃色的花蕊心, 代表是初開的花朵油桐花心先黃後紅, 雄花初開放時花心呈現淡黃色， 漸漸轉為紅色

象山自然步道. 接南港山稜線, 九五峰

從 黃蟬園步道下山

外型很像一尊神像的石頭

黃蟬園 山友們的世外桃花源感謝領隊帶我們來黃蟬園, 堪稱私房秘境

領隊跟我們說, 黃蟬園是一位 已故「易賢仕教授」於 1977 年 ~ 2016 年上山開墾,

利用回收的廢棄舊傢俱和奇石珊瑚, 精心設計與建造,

一間間古色古香的亭榭閣樓, 藝術奇景, 一年四季種植不同花朵,

後來也得到其他山友志工迴響與加入, 成就了現在的黃蟬園景觀

古色古香的閣樓, 古典味十足營造出令人舒適的空間感, 提供山友

中途休憩,

泡泡茶, 聊聊天, 是一種悠閒的幸福

看不出來是廢物利用, 匠心獨具,

專業且精緻

黃蟬園 也是賞螢的景點, 沿著虎山溪步道

生態豐富, 沒有農藥與光害的環境, 晚上夜爬虎山步道, 還可順便賞螢

幾間木造小閣, 沿著山坡搭建, 一層一層石階連接

舊時茶鋪的氛圍, 熟悉的花香, 洋溢著滿堂懷舊的氣息,

黃蟬園 的主角應該是 黃蟬花, 花期為5-8月,

所以我們沒看到 黃蟬花

很中國風, 鄉村味道的歇腳小屋

提供給山友遊客短暫休息, 茗茶,. 閒聊的地方

環境潮濕, 長年曬不到太陽, 石階佈滿青苔, 請小心慢慢走

山下一石碑上, 刻著黃蟬園的歷史刻字已斑駁不堪, 彷彿記載著歲月的滄桑

復興園登山口 接上:虎山環狀步道

四五月時節, 山林裡除了油桐飄著浪漫的雪白

相思樹開著淡黃色球狀小花, 白與黃 粉妝山林

滿地油桐 隨風飄落, 浪漫滿分

油桐 也有分公母喔一朵一朵掉落滿地的是雄花, 而雌花是一片一片剝落朵朵飄落是公花,片片飄落是母花, 懂嗎 !! 與 花心的顏色沒有關係, 花心是先黃後紅, 代表花開的新鮮度也就是說 黃色花心比較年輕, 紅色比較老啦

油桐可分 千年桐 與 三年桐

分辨口訣是 : 「三扁光、千杯皺」, 我們看到大部分的油桐 95%是千年桐不過, 會分公花, 母花, 已經很棒了, 管它: 千年桐 或 三年桐

四獸山 = 象山, 獅山, 虎山 和 豹山不用一天可抓四獸, 四獸亭

虎山溪拱橋虎山溪網美秘境, MD是二位大叔

四獸山市民森林碑 : 虎山步道起點 團拍

今日的 Happy ending

路燈已被台灣藍鵲占領

敬告大家, 離台灣藍鵲遠一點, 台灣藍鵲的凌空攻擊 威不可擋, 小心被 k, 感謝領隊帶領, 黃蟬園 一處古色古香, 化腐朽為神奇的山中奇緣 開心入袋

我喜歡的歌 : Westlife - Unbreakable (Lyrics)https://www.youtube.com/watch?v=ZZUVaQQDWPc

商品推薦