俯瞰大鬼瀑布、遠眺山稜海面　「小錐麓古道」有陡峭岩壁但山海景色迷人

旅遊日期:111.04.26 天氣:晴天旅遊路線圖:南雅南新宮09:45→南子吝稜十字叉路10:25→半平溪10:55→大鬼瀑布10:30→小錐麓古道11:55→小錐麓隧道11:55→折返點12:10→劍龍稜鞍部12:35→半平溪13:10→南子吝稜十字叉路13:55→南雅社區14:30

09:45南雅站南新宮，對面漁港旁有停車場。整裝好從南新宮旁進入社區，照指標往南子吝山走。

社區後面南子吝山步道入口涼亭。

進入一小段木棧道跨溝往上爬升。

今天天氣好陽光熱，轉為石階步道緩爬。

大彎道叉路，右續爬南子吝山直走入林是往劍龍稜新路線。直行進入。

路基很寬但只剩中間小路，旁邊已長出雜草。這段路其實是廢棄產道，從南雅社區後面上來。

廢產道續往左下南雅社區，右上林下山徑往劍龍稜。取右上。

在步道口碰到也是獨行的一位老兄，也是要遊小錐麓古道就這樣一前一後談笑同行。

稜線上眺望南雅漁村。

接上南子吝山稜十字叉路。左往石梯坑山右往南子吝山，往前直下劍龍稜登口新路線。越稜直下半平溪。

越稜直下一小段，劍龍稜就出現在正前方，是眺望劍龍稜的好景點。

劍龍坪已有一隊人馬準備登場攀爬劍龍、鋸齒稜。真是壯哉！

山路沿著山腰急切直下，經過一處岩壁下抵達半平溪邊。

過溪後右出水壩左沿溪往劍龍稜登山口。過溪取左。

這裡連續左右過溪3次。溪水淺流潭水清澈。

第3次過溪就是劍龍稜登山口大石壁。

劍龍稜登山口大石壁。

過劍龍稜大石壁沿著半平溪左岸溪邊溪徑往上游走，老兄知道路在前面帶路。經過一大片的蕨類路徑。

在登堡羅尖大岩壁觸過溪往右岸。人站立處岩石上有舊橋墩遺跡！以前這裡應該有過溪橋梁！

沿溪右岸往上游走。

沿溪上溯到這處水潭，潭左邊是高山壁前右是大石錯落無路再往上走。

在這個水潭前再過溪到左岸。

過溪左岸有步道續往山腰上爬，離開半平溪岸。

遇橫切的山腰路，右往香巴拉隧道左往大鬼瀑布。取左往大鬼瀑布。

往大鬼瀑布山腰芒萁路。路況相當好。

叉路，左下往大鬼瀑布右上小錐麓古道。先左下大鬼瀑布再回。

下切過一塊大岩，即將下抵半平溪岸。

半平溪邊，聽見水聲隆隆，瀑前溪畔林下空地。右邊林下有塊水泥平台，應該是昔日取水的設備用地。

11:33大鬼瀑布一匹白絹自兩邊大岩間緩洩而下入潭。潭深水綠的幽谷瀑布，宛如世外桃源。

離開大鬼瀑布回到山腰叉路口，過叉路直取山腰上的小錐麓古道。

左邊林下有石砌類似古墓。

出林眼前出現一條斜切岩壁直上小錐麓古道的芒萁路，真是美啊！

山壁芒萁路上眺望保羅尖下的半平溪谷。

右邊叉路下半平溪。

小錐麓古道(水管路)。左往小鬼瀑布右出劍龍稜鞍部。取左。

經過一片大斜岩壁。

隧道口前的斷崖段，裸露腐朽的水管，一小段路基崩塌。

小錐麓隧道，愈往前隧道愈低，需彎蹲著挪走出那端隧道口。

出隧道口，眼前又是不一樣的景緻。這裡是從小錐麓古道上俯瞰大鬼瀑布的最好地點。

眺望半平溪對面的保羅尖(三角尖峰)。

岩壁下的路面上還有水管的殘跡！

彎過石壁路徑明顯的變小雜草也多稍多，但還是很好走。繼續往前。

裡面的山路開始有上下起伏彎曲的景況，但沒有外面斷崖高踞的壯觀。

前面拉繩岩壁。今天的小錐麓古道行在此折返。小鬼瀑布留待下次再來造訪。

回程小錐麓古道，山路崎嶇但還是很好走。俯瞰大鬼瀑布。

俯瞰大鬼瀑布。

遠眺海面小船出港。

小錐麓上休息遠眺山稜海面。

古道上平視小錐麓古道風情。

回程再俯瞰大鬼瀑布。

觀看剛從大鬼瀑布上來的斜壁芒萁路。

回程再鑽小錐麓隧道。

保羅尖(三角尖峰)下的半平溪谷。

大彎道內側有山徑似乎可爬上劍龍坪。

劍龍稜。

斷崖上的小錐麓古道。

右下叉路往香巴拉隧道有叉路下半平溪谷，先到劍龍稜鞍部再回這叉路下溪谷。

劍龍坪下十字鞍部。往前崖邊眺景。

真美的山海景色！

右側山壁邊有一條芒萁陡山徑看樣子可直下半平溪水壩處。陡小徑似乎無繩索可啦！還是回前叉路下半平溪較穩妥！

回到下半平溪叉路口。取左下溪谷。

陡下山路經過一處石壁下，路況相當好。

下至山腰處一空地休息處，左邊是香巴拉隧道右前下溪谷。取左先看香巴拉隧道。

長約20幾米的香巴拉隧道鑽過登劍龍稜的大石壁。鑽過後應可下至半平溪水壩處！未帶手電筒不想一人摸黑，還是拉繩攀岩下溪谷。

陡下的山路看似陡峭卻不難走。

看似直下保羅尖下的半平溪谷。

山路陡下一段卻右切岩壁，接上一條從溪邊陡上下小錐麓古道的拉繩攀岩路。

拉繩陡下半平溪谷，看起來很陡很驚險！其實不然、只要拉住繩索稍斜側下就很好下。

下到岩壁下抬頭仰望這段陡峭岩壁路。

最下面一小段岩路沒有繩拉，只能在岩石上左右走下去。

滿岩壁上的芒萁叢，即將下抵半平溪畔。

抵溪邊直接過溪沿溪右岸下，走上午來的路線回去。

沿溪邊右岸走下去，在溪邊樹下休息喝水，溪水清涼簡單清洗一番。

回到保羅尖下深潭，在這過溪左岸。

經過劍龍稜大石壁登山口。

回到這處連續3次左右過溪。

叉路左出水壩、廢大樓、瑞龍橋，約濱海公路80.2K處。

取右過溪經石壁下攀爬上南子吝稜，也就是上午來的路徑。

這些山路已經被踩踏出像步道規格，可見這附近景點的熱門。

一小段山腰土路。

爬上南子吝稜十字叉路口。左往南子吝山右走稜線往石梯坑山，往前進樹林可回南雅社區及接上南子吝步道。往前直走。

席廢棄產道已變為原始綠草土路，相當乾淨好走。

接上南子吝步道。左往南子吝山右下南雅社區。取右下社區。

木棧道上眺望抵下南雅漁村。即將結束今天的小錐麓古道行程。