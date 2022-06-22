絕佳視野如世外桃源 苗栗小百岳「獅頭山」河谷一覽無遺還有遠古大石壁
今日行程：獅頭山牌樓＞獅頭石＞涼亭＞道德門＞大石壁＞望月亭＞獅頭山獅頭山，位於苗栗南庄，三灣，與新竹峨眉交界，台灣小百岳No.29，以展望佳，數十公尺長之大石壁聞名，山上廟宇眾多，宗教氣息濃厚，開車可以沿124縣道直接到勸化堂，大眾運輸可搭乘台灣好行南庄線至獅頭山站前往
起登沒多久就有展望
一開始就是階梯一路上行，但超級濕滑，沒下雨一樣很滑，強烈建議一定要帶登山杖，不然就要走別條路比較好
很美的常夜燈
途經大岩石區
獅頭石
似乎不太像獅頭，但這裡的大岩石都蠻美的
很奇特的藤蔓樹，像綠色的窗簾一樣
古老的道路，地面石板真的滑到不行
途中有涼亭
接著會看見民宅，要從旁邊走過去
過馬路接對面階梯上行
獅頭山林相相當的美
接續走對面階梯
道德門到了
左邊通往許多寺廟，我們取右階梯上行
很奇特的一棵魔爪樹
往元光寺方向前進
抵達著名的大岩壁
這岩壁可真是碩大無比，少說30公尺，高至少15公尺，有夠壯觀
獅頭山的大岩壁也有點彩壁的感覺，岩石上的綠色青苔猶如調色
大岩壁開始就是進入獅山古道
繼續走就到了望月亭，這裡也是新竹與苗栗的界址
沿途多點有展望
接著前往三角點，由剛剛上來的路旁山徑上去
這條小徑視野超棒的啊，眺望整個南庄之美，如此美景，清淨了整個思緒
整個河谷一覽無遺，猶如世外桃源
走了約6分鐘，完成小百岳
今天的小百岳之旅就到這裡
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