平緩好走但路程長　一日來回「瓦拉米山屋」練腳力

每回走訪花東時，都會被太平洋、縱谷迷人的景色給吸引，久久不願離去。這次申請瓦拉米山屋一日來回，先到玉里放鬆一下，順道走訪玉山國家公園一探究竟 (排雲山莊抽了好幾個月都槓龜…..) 一般遊客可步行至佳心，佳心後段須申請入園。

https://npm.cpami.gov.tw/apply_1.aspx

日期: 2022/5/1 天氣陰天短暫小雨5:30 登山口出發 5:50 山風一號吊橋6:00 山風二號吊橋7:00 4.5K 佳心駐在所 (有水廁、涼亭) 往下走280M可參觀布農族石板屋 (休息30mins)7:30 休息完後出發8:20 8K 黃麻駐在所 8:40 黃麻一號吊橋 8:50 黃麻二號吊橋9:00 10K 9:35 瓦拉米吊橋9:40 12K 10:00 13.6K抵達瓦拉米山屋 (有水廁) (休息30mins)10:30 返程 11:40 9.6K 12:40 5.6K 13:00 4.5K 佳心駐在所 (休息10mins) 13:45回到登山口 去程: 4hr30mins 回程: 3hr15mins 含休息總共: 8hr15mins 由山風登山口至瓦拉米山屋全長13.6K (每0.5K有木樁)，來回共27.2K。 一般人腳程約8-10小時，步道全線多為平緩好走，但路程較長仍須評估自身能力。

沿途會過五座吊橋: 山風一號吊橋、山風二號吊橋、黃麻一號吊橋、黃麻二號吊橋以及瓦拉米吊橋，吊橋維護狀況良好，也有風景、瀑布可看。

3.1K棧橋二月時被落石擊落損壞，一般遊客建議此處折返。若需繼續前行，可繞過旁邊水流至斷崖處並快速通過。

4.5K 佳心駐在所有廁所、氣象觀測站以及往下走280M可以抵達布農族佳心舊部落石板屋，其中一個因地震有部分房屋倒塌等待修復，後面有另一間石板屋可參觀。(告示牌有標示此處須申請入園，請多加留意。)

5:30自登山口出發不久就遇到藍腹鷴散步，後段有遇到山羌也有聽到疑似山豬叫的聲音但沒有看到身影，也有許多台灣獼猴，生態非常豐富。

瓦拉米步道為「有熊山林」，也是台灣黑熊研究重要基地之一，沿路也有告示牌說明如何應對黑熊出沒。

步道走起來非常舒適，幾乎都有樹蔭，就算是毛毛細雨也可以行走，唯獨須注意腳步，避免滑倒。

瓦拉米山屋前有一大塊腹地，可紮營、休息用餐，後面也有廁所，算是很舒適的山屋環境，也不妨在山屋住上一晚!

照片拍攝：