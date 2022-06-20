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滿滿雲海、遠眺南橫公路　新康下瓦拉米5日免摸黑行程

健行筆記／ 健行筆記爬山好棒棒

利用228連假安排了一個五日的新康下瓦拉米，出門前還擔心天氣預報有些小雨，不過實際上山天氣都很好，雲都在山下，只有最後離開高山往八通關古道下切時下起霧雨，算是運氣很好。新康下瓦拉米排五天的好處是每天都可以不用摸黑出門，特別是228這幾天太陽出來前真的都蠻冷的，能夠等太陽出來再走，每天也都三四點就到營地休息，是個很悠閒的行程。比較緊湊的行程是安排四天，四天的好處是不用背水，但是行進時間會比較長無法很悠閒的到處晃。更鬆一點就是六天的行程，不過還是會有一些營地需要背水，體能比較不足的話建議六天行程比較適合。

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向陽管制站前的櫻花
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滿滿的雲海
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看南橫公路, 最近剛好開通
一般新康下瓦拉米是從向陽登山口出發，經過向陽山與三叉山後往東前往布新營地，然後輕裝單攻布拉克桑山，之後繼續往東通過連理山，抵達新仙山，再輕裝單攻新康山而後返回新仙山，之後先往北再下切到抱涯山屋，然後順著八通關古道前往瓦拉米、佳心，從南安出去。途中有幾個重要的營地，在嘉明湖之前的營地住宿就省略不提，大多數人都會在布新營地紮營，營地的西側下切有水源，布條取水處再往下數公尺還有大水池，不過乾季可能就要下切到比較低的地方才有水，布新營地腹地非常大，不過中央位置風勢非常強，第一晚我紮在中間的位置，晚上風大到把帳篷骨架吹彎，逼得我認真拉風繩，雖然平安的渡過強風的夜晚，但是BA帳還是有點損傷，之後再搭感覺骨架有點歪斜不太正，再來的營地一般會選擇桃園營地，中間雖然也有其他營地不過距離布新營地都不太遠，而且沒有水源，桃源營地腹地雖然不大，不過有兩三層，擠一擠也是可以睡不少帳篷，水源下切約15分鐘，流量也不算太小。桃源營地之後就沒有其他水源，所以我們五天的行程沒有選擇在桃源營地紮營，而是背水到新仙山營地，如果是四天的行程會在第二天走完布拉克桑山之後住桃源營地，第三天不背水直接去新康山後再下切至抱崖山屋，抱崖山屋有水有床位，山屋外也有空間可以搭帳篷，另外還有沖水馬桶非常舒適，抱崖山屋之後就是八通關古道，到瓦拉米中間都是平坦好走，當時抵達南安前有便橋被落石砸斷的事故，不過玉管處也很快就開好新的便道，所以行程不受影響，而且出去的時候還有很多遊客在南安到佳心之間遊玩。
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布新營地
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在風大時紮在中央真的不是正確的選擇
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清晨水池都結冰
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往桃源營地前的飛機殘骸
向陽往嘉明湖是大眾路線路都很寬很好走就不贅述，往布新營地的路變得稍窄，行進速度比之前稍慢，布拉克桑山來回路徑都很清楚，雖然爬升不多但是路程長，走起來蠻無聊的，步道附近有許多平坦的草坡跟小小的谷地，要找動物的話可以順便過去晃晃，沒有什麼困難的地形，繼續往東在腰繞過連理山西峰的時候有一些小地形需要注意，繼續往東在魯地圖上有標示飛機殘骸，但是實際上並沒有看到，要更往東推進才有看到一些飛機殘骸，下到桃源營地之後就是陡上連理山，之後一直到八通關古道都沒有水源，這裡是這個路段最後的水源，我們五天的行程所以要在這邊背水上連理山，連理山比較多大石頭所以步伐跨距會比較大，走起來相對辛苦，之後來到新仙山的營地紮營，新仙山在接近三角點的地方有個營地，另外在上來之前的箭竹草坡上也有一個營地，兩者相較之下接近三角點的營地比較舒適，在樹林之中避風也遮陽，是個不錯的選擇，之後輕裝單攻新康山，沿途有一個垂直的拉繩稍微難走，需要比較小心，天宮堡壘有種見面不如聞名的感覺，就是一塊稍微獨立的大石頭，沒有什麼遮蔽視野不錯，僅此而已。回程拔營之後往北走，沿途都是松針，找平坦的地方也是很適合紮營，之後沿著布條往下切到八通關古道，這段路在地圖上看起來有點怪，從地形上很不明顯的地方下切，原本預期會不太好走，不過實際走起來路都很明顯，除了其中一段因為倒木稍微要找路跟布條之外都是很好走，這段路開的很棒，切到古道之後就往報崖山屋前進，沿途都是平坦好走的路，報崖山屋有接水管，也有戶外廁所住起來很方便，只是在外面搭帳的話可能要小心螞蝗跟熊吧，在山屋外面也有看到黃喉貂想要進來偷食物，第五天天氣放晴，走在古道上可以看見新康山，從不同角度看前一天登頂的山頭，感覺很特別，沿途經過蠻多的駐在所，不過沒有太多時間停留就匆匆通過，有的駐在所是在山坡上也沒有時間特別上去看看，之後就是很一般的瓦拉米行程，雖然到南安的橋被打斷，不過玉管很快就用出一個便道，效率真是驚人啊。
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沙敦段就是接上八通關古道的地方，告示牌的資訊是過時的
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天宮堡壘上的風景
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新仙山下切八通關古道的途中，進入雲霧帶
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八通關古道上拍新康山

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