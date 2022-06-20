滿滿雲海、遠眺南橫公路　新康下瓦拉米5日免摸黑行程

利用228連假安排了一個五日的新康下瓦拉米，出門前還擔心天氣預報有些小雨，不過實際上山天氣都很好，雲都在山下，只有最後離開高山往八通關古道下切時下起霧雨，算是運氣很好。新康下瓦拉米排五天的好處是每天都可以不用摸黑出門，特別是228這幾天太陽出來前真的都蠻冷的，能夠等太陽出來再走，每天也都三四點就到營地休息，是個很悠閒的行程。比較緊湊的行程是安排四天，四天的好處是不用背水，但是行進時間會比較長無法很悠閒的到處晃。更鬆一點就是六天的行程，不過還是會有一些營地需要背水，體能比較不足的話建議六天行程比較適合。

向陽管制站前的櫻花

滿滿的雲海

看南橫公路, 最近剛好開通

布新營地

在風大時紮在中央真的不是正確的選擇

清晨水池都結冰

往桃源營地前的飛機殘骸

天宮堡壘上的風景

八通關古道上拍新康山

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