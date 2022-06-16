台北親民好走小百岳路線！「大崙頭山．小溪頭環狀步道」自然生態豐富、適合親子同遊

大崙頭山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！台北親民的小百岳路線，一圈下來約兩小時就可以完成，很適合親子同遊，沿途有超多不同主題的平台，拍照休息都適合，自然生態豐富，林蔭茂密不怕曬，適合寓教於樂的路線。

更特別的是！步道上有超多可愛的動物平台

｜大崙頭山交通資訊

自行開車

停車資訊

大眾運輸

｜ 大崙頭山介紹

｜ 行程規劃

行程規劃

所需腳程

大崙頭山難度

廁所區域

溫馨提醒

GPX下載

｜ 路程紀錄

台北居然有這麼親民好走的小百岳路線！而且超級適合親子同遊欸，這就算了，沿途超多解說牌可以讓小孩寓教於樂，邊享受大自然邊聽這片森林組成的故事，，可以讓小朋友拍照休息，像是蝸牛、蝴蝶、松鼠、毛毛蟲等平台，我自己也拍得很開心，童心未泯呀我。來分享梨子覺得必去大崙頭山的重點囉，我自己是真的滿喜歡這條路線的．改天要帶我外甥女去(´▽｀)以上給大家參考♪( ´▽｀) ?• 導航：石頭厝(台北市士林區至善路三段150巷)。• 起登處，路旁兩側的白線可以停。• 捷運士林站轉乘「市民小巴1號公車」至「內雙溪自然中心」下車，步行7分鐘，約450公尺可抵達 登山 口。大崙頭山，位於台北市士林區與內湖區交界處，山頂寬平，隸屬大屯火山群之五指山系，為台灣小百岳之一。可由大崙頭尾山親山步道攀登，大崙頭山峰頂展望佳，可眺望大崙尾山、小草山、鵝尾山，亦可遠望淡水河；另一端可眺望白石湖山、開眼山、龍船岩，還可俯瞰大湖。• 石頭厝 > 森林木棧步道 > 風衝林平台 > 乘風堡 > 大崙頭山三角點 > 自然步道 > 碧溪步道 > 石頭厝• 小溪頭環狀步道，一圈約2.5公里，休息加拍照約兩小時。• 梨子個人覺得難度是低的唷，幾乎都是木棧道階梯，滿好走的，沿途也有許多平台可以休息；一路指標都很清楚，不怕迷路。• 太陽廣場外有兩間流動廁所可以使用，接到大崙頭森林步道處，也有一間流動廁所可以使用。• 去程都是維護完善的木棧步道，沒什麼難度，，大致上是可以輕鬆完成的一條路線。

前方就是太陽廣場，右邊是今天的步道入口。

在太陽廣場的對面有兩間流動廁所可以使用，可停車區域如下圖，給大家參考。

停好車就往步道入口走，旁邊是一間石頭厝。

大崙頭山有滿多路線可以走的，我們今天走的是「小溪頭環狀步道」，步道導覽圖如下。

石頭厝是早期移民就地取材，以手工砌石方式所蓋的房子，假日有開放可以入內參觀，有興趣的朋友們可以再留意開放時間。

接著來到岔路處，我們是先取左（森林木棧步道），之後從右邊（碧溪步道）回程，不過看其他山友的文章說，右去左回比較輕鬆，給大家斟酌參考。

不得不說木棧道都維護得很好耶! 滿好走的，也鮮少有破損的階梯。

穿越馬路，接到「大崙頭森林步道」，這裡也有一間流動廁所可以使用。

來到今天的第一座平台，是蝸牛平台～

接著來到岔路處，跟著指標往左，我們要先上到「風衝林平台」，等等回來再直行繼續前進。

風衝林觀景平台前的是～老鷹平台

風衝林觀景台的風景滿不錯的，可以俯瞰整片的風衝矮林，終年受強風衝擊下，這裡的樹高明顯下降形成的「風衝矮林」。

接著來到「樹之亭」。

與樹木共處的涼亭。

真的滿喜歡這條路線的，沿途林蔭茂密，不怕曬，走起來輕鬆舒服，沉浸在森林的包圍下。

中途還會經過「巨石公園」，步道兩旁有很多塊巨大的石頭；解說牌上提到，大崙頭山的岩層是台北最古老的地層－五指山層，大約在兩三千萬年前所沉積的，再經過地殼變動形成現在的面貌呢！

接著來到「有肚臍眼的樹」，不知道是什麼原因導致樹中間有一個洞，但可以仔細觀察洞的上下兩端，有一道像是開刀的疤痕，這是樹木受傷後的療傷組織呢！沒想到植物也跟人一樣，受傷後有自癒能力。

覺得步道上設置很多可愛的平台，很適合讓小朋友來探險。

森林木棧步道的林相豐富，沿途也有許多解說牌，可以一起了解這片森林的組成，還可以遇到不少小動物呢，這次有遇到松鼠跟五色鳥。

到毛毛蟲平台就知道離大崙頭山三角點不遠囉。

距離大崙頭山三角點約十分鐘，也就是往乘風堡景觀台方向走。

接著岔路一樣往乘風堡景觀台走，等等回程會從這裡往太陽廣場的指標方向下山。

很快就抵達「乘風堡景觀台」，大崙頭山是內湖最高的山脈，這裡看出去視野很遼闊。

三角點就在景觀台旁邊，原本還沒注意到，繼續往前走，後來看gpx才發現已經超過了。

一定要上去乘風堡的平台看看，有360度的好視野，而且超好拍！

眺望七星山、大屯山~

拍照休息一下便準備下山，回到剛剛的岔路往太陽廣場方向下山。

下山回程有少部分山徑是比較溼滑泥濘的唷!再留意腳步~

出步道後往下走，準備接到碧溪步道。

然後從華朋觀景亭的階梯往下走，但因為梨子去的時候這段步道還在整修（只修到111/03/31），所以我是繼續跟著馬路往下走。

從這邊的入口接回步道。

跟著指標往碧溪步道走。

而碧溪步道的特色是有撲克平台～像這個黑桃平台。

撲克梅花平台~接著就順利回到石頭厝，完成今天的小溪頭環狀步道，真的好喜歡這條路線，親民好走之外，被森林包圍的感覺好愜意放鬆，看解說牌說，這裡還有穿山甲呢！可見自然生態很豐富，很推薦親子同遊大崙頭山，一起享受大自然。

☛☛☛ 查看原文：https://reurl.cc/M0ANLp ☚☚☚

追蹤梨子Instagram｜

追蹤梨子粉絲專頁｜

前往梨子的個人網站

｜