緊鄰山林的城市最幸福！ 三峽「鳶山步道」最令人羨慕 瞬間從車水馬龍走進悠閒靜謐中

怎麼有這麼好康的事情呢??坐到捷運象山站,馬上就可以走進四獸山的山林之中。坐到捷運西湖站,馬上就可以走進金面山的山林之中。坐到捷運永寧站,馬上就可以走進天上山的山林之中。或者坐火車到樹林車站,馬上就可以走進大棟山的山林之中。走了幾趟台北市與新北市的登山行程後,李老師不禁羨慕起住在雙北地區的人們,怎麼可以這麼幸福,轉個身 走幾步路就能遠離的世俗塵囂。其中最誇張 最讓人忌妒的絕對是三峽的鳶山步道,只隔著一條馬路,就能從車水馬龍的老街走進悠閒靜謐的鳶山。由於是人生的第一次,李老師隨著導航傻傻地開車進入三峽老街,殊不知早上的老街商圈正是當地人採購的市場,於是車子就卡在滿滿人潮的街道上,總算在度日如年的緊張情緒中,車子龜速的沿著鳶峰路開進鳶山運動公園。

運動公園裡有寬敞的停車場,從廁所旁的階梯往上爬就是通往鳶山的方向,這裡真是一處五星級的登山預備區。

從廁所旁的階梯再次走進鳶峰路,接著便要沿著鳶峰路往上走2公里了。

一路上坡是件苦差事,還好沿途賞心悅目的風景能有效的解除疲勞。

鳶峰路是條迂迴狹窄的柏油路,但是路況不錯,想使出偷吃步的朋友就直接開車上來吧!!

鳶峰路的盡頭是一個大廣場,廣場上有一座巨大的光復紀念鐘,不過因為太重了所以只能閒置在地上。

鳶山步道的登山口就在紀念鐘的對面,出發囉!!

剛走進去就是一座鳶山勝蹟的石碑,拍個照後馬上轉身繼續前進。

經過石碑後是一座神秘的建築,高聳的圍牆內不知道是什麼,高聳的圍牆外則是原始的土石小徑。

沿著小徑走一小段路,很快就抵達全程最令人驚豔的景點-鳶山岩。

光禿禿 赤裸裸,沒有任何的遮蔽物,山腳下的高樓大廈 工廠房舍 橋梁馬路,全都鉅細靡遺 清清楚楚的映入眼簾,此時的你彷彿就是萬人之上的王者,胸懷壯志 氣勢凌人的稱霸整座城市。

不管轉向哪個角度都是遼闊壯觀的景色,鳶山岩直接晉升成為李老師心中的最愛。

離開鳶山岩之後依然是原始的土石路徑。

緩緩的上升 也緩緩的下降,這真是一段走起來很舒服的步道。

依照李老師挺豐富的經驗,雙北的登山步道幾乎都會鋪上高檔的石階,但是鳶山步道沒有耶!!

沒有僵硬工整的水泥步道和階梯,更讓人有走進原始山林的真實感,李老師私心的希望能一直維持下去。

走了一公里後抵達長春嶺,這裡是鳶山步道最重要的轉運站,往右是前往鳶山以及大彩壁的方向,往左則是前往鳶尾山以及下山的方向。

長春嶺上聚集許多休憩賞景的人群,李老師不逗留 直接右轉往鳶山前進。

過長春嶺後是一連串不會太難走的下坡。

繞過一顆綠到讓人舒服到心坎裡的大岩石,小心踩著石塊往下走。

完成下坡路段後,理所當然就是要來個上坡路段了。

抬頭看見在樹影縫隙間有座鐵皮屋涼亭,這裡真是個貼心的登山步道。

越過一座山頭後,再一次踩著土石小徑緩緩往下走。

往下走到底後又是往上的爬坡路段,全都是不規則的岩石黃土路徑,但還是比石磚階梯還要好走啊!!

經過一輪奮力的爬坡後抵達福德嶺,涼亭內桌椅茶具一應俱全,就算想在這裡放空一整天也沒問題喔!!鳶山步道真是個令人不得不愛的登山路線。

經過熱鬧福德嶺後,繼續穿梭在蓊鬱的山林小徑中。

似乎轉個彎就突然間登上山頂了,登~登~登~~登~~李老師第78座小百岳-海拔321公尺的鳶山,山頂上有一顆三等三角點卻沒有展望。

登上鳶山後千萬別急著回頭離開,依照箭頭方向前進會有更大的驚喜喔!!

請注意指標上的暗藏玄機,除了永安宮和五十分山之外還有彩壁,沒錯!!彩壁就是鳶山步道暗藏的彩蛋喔!!

鳶山彩壁算是隱藏版的美景,沿途路況當然會較為崎嶇難走。

不過距離鳶山三角點只有短短600公尺,照常吸引大批人潮前往朝聖!!

走完平緩的路徑後,在叉路處就要依照指標急速下切了。

下切的坡度還蠻陡的,不過在拉繩的協助下還是輕鬆過關。

下切到底後馬上就是震撼人心的景象,只見紅的 橘的 綠的 紫的,各種顏色漸層韻染在高聳的大岩壁上,既壯觀又絢麗,直叫人讚嘆不已又衷心折服。

這鬼斧神工般的彩色岩壁正好是最佳的伸展台,讓李老師毫無恥度的展現中年大叔之美~~

欣賞完鳶山彩壁後,李老師沿著原路快馬加鞭回到長春嶺,接下來要從長春嶺前進福德坑東峰,再沿著鳶尾山步道完成O型路線下山!!

和天然原始的鳶山步道不同,另一個方向的鳶尾山步道卻是滿滿的人工階梯,還好踩著階梯下山是件簡單輕鬆的任務。

踩完一連串長長的階梯後更輕鬆了,繼續沿著毫無起伏的平坦小徑前進。

很快就抵達福德坑東峰,不過這裡只有一座涼亭還有樹幹上的告示牌,其他的什麼都沒有~~

依然是踩著人工階梯輕鬆的往下走。

經過一座簡易的搭棚休憩點-幸福亭,這種用帳篷簡單搭起的友善很有南部的親切感呢!!

在叉路處一樣會有清楚標示的方向指示牌,繼續朝著鳶尾山的方向前進。

沿途不是下坡就是平坦的路徑,總算出現一段高陡的階梯可以來練練腿力了。

爬上階梯後依然是平坦的路徑,這鳶尾山步道真的有夠平易近人的啦!!

在輕鬆愉快的氣氛中登上海拔157公尺的鳶尾山,有顆土地調查局圖根點,不過四周樹木環繞毫無展望。

通過鳶尾山之後全部都是下坡的路徑,只要踏著快樂的步伐就能走回三峽囉!!

走出鳶尾山步道的登山口,終於完成鳶山+鳶尾山的環狀步道,三峽果然是座擁有悠久歷史的城市,隨處都能遇見一幢古樸典雅的紅磚屋。

接下來就照著Google Map的指引回到運動公園,從運動公園的階梯往下走到底,就能在馬路對面看見三峽老街的牌樓了,沒錯!!老街商圈和鳶山步道就只有這一路之隔!!

不久前還在山林中享受與世無爭的氛圍,一下子就轉換到門庭若市的三峽老街,想逛街 想購物 想熱鬧擁擠,想放空 想懷舊 想悠閒優雅,想登山 想健行 想耳根清靜,在三峽保證可以一天內滿足你所有的想要!!

手上拿著冒出濃濃香味的三峽特產金牛角,所有的想要都被滿足了,李老師心中不由得羨慕起住在這裡的人們,能夠住在緊鄰山林的城市真是幸福啊!!

就算心中滿溢著幸福感,但今天的行程尚未結束。相傳好久好久以前有二隻老鷹精在鬥法,結果卻被鄭成功一箭射下,一隻變成三峽的鳶山,另一隻則變成鶯歌的鶯歌石,所以登上了鳶山就不能夠錯過鶯歌石。想走鶯歌石步道可以從鶯歌區的宏德宮開始,廣大的廟埕有開放民眾停車相當便民。

不用擔心初來乍到會找不到路,每到叉路處就會有指標指引方向,跟著指示的方向前進就對了。

因為緊鄰住宅區,所以前段的步道是蜿蜒在巷弄鄰里之間。

因為緊鄰住宅區,所以這裡也是在地人運動健行的好地方。

走到鶯歌石的解說牌的叉路處,純粹運動健行的人可以沿著步道走下去,想要一睹鶯歌石真面目的人則要開始爬樓梯了。

接下來就是雙北地區典型的登山階梯囉!!

一步一步耐心的踩著階梯往上爬。

大約踩個10分鐘的階梯後就能抵達鶯歌石了,雄偉的巨岩果真如鷹喙般銳利威猛,隱隱透露出一股威風凜凜的氣勢。

如果只是想親眼瞧瞧鶯歌石,那就可以原路踩著階梯下山了,但李老師總是認為多走就是多賺,便繼續沿著鶯歌石步道的階梯往上前進。

走完階梯後是一小段平坦的路徑。

空曠處有設置一座觀景涼亭,可惜正在維修中。

一棵橫倒的大樹依然生氣勃勃生長著,原本直向生長的樹幹變橫向生長,原本橫向生長的樹枝變直向生長,李老師再次在山林見證生命的奇蹟。

捕獲一隻漂亮的紅豔天牛。

李老師再次昆蟲擾溪吳沁婕上身,讓紅艷天牛在手掌上開心的爬來爬去。

步道的後半段是佈滿岩石的原始路徑,但難度不高,依然適合新手前來體驗練習。

步道的盡頭接軌光明山稜線步道,政府單位在這裡用心整理出四通八達的步道系統,可惜李老師時間有限,剩下的步道就留待下回合再來體驗囉!!

就跟三峽的鳶山步道一樣,鶯歌石步道位置緊鄰市區,同時擁有四通八達的路徑可供任意組合,讓李老師再次羨慕起住在這裡的人們,能夠住在緊鄰山林的城市真是幸福啊!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣黑熊保育協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。