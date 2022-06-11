第一次重裝上高山！三天兩夜品味「閂山鈴鳴」百岳 ft.茶岩山、人待山主北峰

用三天的時間慢慢品嘗北二段的閂山與鈴鳴山，也是第一次重裝上高山（約19kg，下山剩14kg，不要問我都帶啥鬼東西了...哈哈），第一次的高山空拍，初階機器操控上比較不好掌控，技術雖有待加強，但回放看時覺得上帝視角真的很讚。這次很幸運遇上玉山杜鵑盛開，真的是美極了！回程還遇到黃喉貂、帝雉、藍腹鷴與數不清的鳥鳴，加上茶岩山遇見的山羊，令人對山上的豐富生態感到無比雀躍。

▌行程簡介D0 (4/8 Fri. 晚)王小明光果農莊D1 (4/9 Sat.) 10.5hrs，19km王小明接駁至11.7k→16k 廢棄機車→23.2k 閂山登山口→24.4k 水源營地→23.2k 閂山登山口→閂山→茶岩山→24.4k 水源營地D2 (4/10 Sun.)24.4k 水源營地→25k 工寮→27.5k 鈴鳴山登山口→鈴鳴山→人待山→人待山北峰→24.4k 水源營地D3 (4/11 Mon.)24.4k 水源營地→11.7k 接駁點

▌流水帳開始XD因為五點的接駁車已經額滿，只好排三點的首班車，但也因此幸運地欣賞到美麗的日出從中央尖山冒上來。

摸黑沿著730林道緩緩向上走，必須先涉水度過兩段野溪，接近六點天已亮了，第一個抵達的景點就是帥氣逼人的16k機車！它是以前林道作業人員的坐騎，剛好壞了就被棄置在這，卻意外變成獨特的景點，雖然歷經多年風雨，仍然屹立不搖，顯見以前的工業品質實在不錯，前一團的五個大漢竟然還一起上車，令人為車子捏一把冷汗...雖然車子撐住了，但還是希望大家好好珍惜山上的「文物」才是。

過了機車，林道左邊開始出現群山山峰，最顯眼的就是尖哥-中央尖山與南湖大山，這時候太陽剛好爬升到尖哥頂端，星芒乍射，實在美極了。繼續前行抵達18k的閂山之門，它是一個巨大的倒木，因為不是從根部傾倒，是從幹部攔腰折斷並跨上林道邊的擋土牆，恰巧形成了門型而得名，自然的鬼斧神工令人稱奇。在朝陽沐浴下，拍照玩耍到心滿意足才又繼續向前。

徐徐前行，通過連續六個之字形髮夾彎的向上，讓一段陡上變得輕鬆許多，九點出頭便抵達了閂山登山口，因為今天上山的人很多，所以當下決定先走到24.4k的水源營地紮營，再輕裝折返回來登閂山。事後證明是正確的決定，駐紮在水源營地大大減少了取水的距離。

到營地時剛好也只剩兩帳的位置，足夠我們使用了，紮完營，提早吃午餐後即輕裝返回閂山登山口，缺點是正中午要爬登山口至稜線的200公尺海拔陡上，好在是輕裝，輕鬆非常多！此時天氣晴朗，天空十分湛藍，邊攀爬邊回眸看身後的群峰，左起南湖、中央尖山、無明山、鈴鳴山、畢祿山撐起了東方的天際線，壯觀得令人屏息。

接近兩點終於上到閂山三角點，展望還不錯，但依然是東方的群山，想看全景，空拍機就派上了用場！上帝視角真的不是蓋的！在全景環繞下，周邊群山一覽無遺，雪山區域群峰、武陵四秀、合歡群峰、奇萊群峰、屏風山都能看到。遺憾的是拍攝技巧有待加強，畢竟是入門機＋第一次高山空拍，在電力有限下，拍攝起來頗有壓力，深怕一個不小心就ＧＧ了。

玩到兩點半左右，跟夥伴分開去撿茶岩山。這段是比較少人走的路線，約莫40分鐘可來回，要注意路跡較不明顯，但都有熱心山友綁記號，只要沿著記號走還是滿容易的。途中如預料只有我一個人，但是我並不孤單，在半路的水池附近，遇見正在喝水的長鬃山羊（推測），但卻是我嚇到了牠，好在他還是有回眸定格瞪我一陣子，才有機會多看牠幾眼。大概90%的路程都在建竹草原裡，最後10％路線還是要進到森林裡，三角點就隱身在裡面，山頂腹地不大，也因為周遭都是樹，雖然是三等三角點，卻是沒有半點展望。不過早就知道是這樣了，拍個照留念就趕緊折返，途中有段開闊的草原，眺望南湖中央尖山十分具有異國風情，加上陽光逐漸西斜，令人不禁又多流連駐足了幾分鐘。

之後一路向下回到730林道，再返回營地時，還沒五點，不過我們營地位於山的東側，太陽基本早已落在身後的山後面，暗得比較快，正式進入悠閒的晚餐閒聊時間。

大約八點半就就寢了，由於昨晚其實沒有睡得很好，只有極淺眠的四小時，今天很快便睡著了，不過三點半就被隔壁協作團的喧嘩挖起來了，他們應該是要摸黑爬鈴鳴的，正在吃早餐，吃東西無所謂，但是聊天十分大聲，實在缺乏尊重人的態度，耳朵塞衛生紙也沒用，嘖嘖。六點起床，早餐後再度輕裝上陣，前往鈴鳴山，快八點抵達25K的工寮，這邊也有個類似栓山之門的倒木，姑且稱之為鈴鳴之門XD，這裡很讚，收訊超好的！在這邊向山下留守人回報後繼續前行，我們打算走傳統路線，從林道終點27.5K的鈴鳴山登山口往上，再走人待山主北峰回來，走一個Ｏ型。

不過林道在26K左右有崩塌，這裡可以選擇要高繞或是爬崩塌，事後覺得還是崩塌簡單多了。哈哈。

當聽到右邊碧綠溪澎湃的水聲，就表示登山口不遠了。接下來是近三百多公尺的陡上，這段不長足足走了四十分鐘，上到稜線後便是往鈴鳴山與人待山的叉路口。往鈴鳴山續行，開始出現沿著山壁而生的玉山杜鵑，適逢花季盛開，白色、紅色、粉紅色，為山點綴上點點嫣紅，遊走其間，令人感覺疲勞驟消，有些杜鵑生長在絕壁邊，展現出另一種高冷孤絕之美，別有一番味道。

在登頂鈴鳴山之前，還有一段廣闊美麗的箭竹草原，細如羊腸的山徑蜿蜒於稜線上，行走期間頗有壯遊探險的風情，搭配空拍攝影感覺很好。愜意走著走著，不自覺便已登頂，山頂腹地也不大，但相比閂山有更佳的展望，360度的環景很適合空拍，只可惜東南面已經有大片雲霧籠罩，遮蔽了幾座山頭，但也增添了幾分雲霧繚繞的神秘感。

把空拍機電力耗盡之後，便下撤到草原上的凹陷處吃午餐，之後朝人待山前進，鑽入比人還高的綿密的箭竹叢裡，任由箭竹在身上不斷招呼而來的竹筍炒肉絲，花了約莫四十分鐘，從鈴鳴來到人待山，人待山沒有三角點，山頂平緩，有比較大的腹地，過往山友集結的山形石頭成為了山頂的特色象徵。

繼續往下，經過一大片巨碩的鐵杉林，便抵達人待山北峰，一樣沒有基石，但連山形石都沒有，只剩一張紙牌了。匆匆拍照留念，繼續往下切回到730林道上。沿途許多鐵杉與松樹的果實，收集一把在手中感覺還挺可愛的，令人不禁想起日本動畫「搖曳露營」裡主人公跟松果打招呼的畫面。

三點半就回到營區了，比預計的時間要早了半小時，可以悠閒地休息了。晚上把剩下的食物處理掉，回到帳篷開始整理行囊，竟有一絲絲的不捨，或許是山林的生活與世隔絕，讓人有點不想回去面對俗世的煩擾吧！

隔天早上約莫八點半，收拾妥當後便開始下山，途中邊走邊補一些影片的素材，最令人驚豔的是巧遇帝雉哥晨間散步，牠一開始似乎沒有發現我們，一直走到距離很近了才發現，但仍從容地鑽進旁邊箭竹叢裡。之後還有遇到藍腹鷴，可惜牠應該是被嚇到了，振翅朝邊坡滑翔而去。

一點半左右回到11.7K，看到接駁車出現有點小小感動，畢竟這三天下來行走距離也有三十多公里，身體也是真的疲憊了吧！整體而言，閂山鈴鳴路線算是還滿好走的路線，除了崩塌的林道有一些危險，其餘都還算滿安全的路線，路跡也很明顯，下次再來這條林道，會不會就是無明甘薯路線了呢？期待！