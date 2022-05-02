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「台版洞庭湖」好空靈飄渺　桃園石門山走環湖路、賞水庫的湖光山色

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：石門山＞景春步道＞觀湖秘境步道＞石門勝景石柱＞水庫壩體＞嵩台＞溪州公園石門山，台灣小百岳No.24，一等三角點，其山徑為觀賞石門水庫湖景的好地方，石門水庫，湖光山色，仙氣飄渺，風景相當空靈優美，石門山登山口有多處，我們選擇由石門山勞工育樂中心起登

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起登後看見黃色恐龍雕像，由雕像左邊山徑上行

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基本上順著泥土路徑往上走就對了

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此路徑林相鬱鬱蔥蘢，相當優美

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遇三叉路，取右行

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接近山頂有需要拉繩路段，坡度較陡峭

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抵達石門山

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接著折返至三叉路口，直走往景春步道方向前進

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景春步道一路向下，往北端登山口前進，沿途多石頭，需注意腳步踏穩

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景春步道接近市集時，看到鐵皮圍著的山徑走進去

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走一段路後，遇叉路，左手邊有一小條山徑進去

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此條山徑即為觀湖秘境步道，途中有多處展望點

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經過第一個展望點，視野非常好，整個石門水庫風景超美

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繼續前行，到第二個展望點

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遇叉路，左方是下去水庫畔，先去前面看展望

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跟第一個展望點相較起來，這裡距離石門水庫比較近，視野也是很不錯

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從剛剛的叉路下山後，就是依山閣跟石門勝景石柱

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接下來走環湖路，觀賞水庫近景

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途經嵩台，可以上去觀景

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嵩台上視野不錯，且平台還蠻寬廣的

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從另一側階梯下去

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這裡可以看見大壩本體，十分壯觀，視野十足遼闊，真的非常建議上到嵩台觀景

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遠眺溪洲山，新溪洲山

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依山傍水，湖光山色，石門文庫真的很美

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漢江亭

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繼續走環湖路，往坪林收費站方向下行

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經過溪洲公園

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不知道是楓葉還是槭樹，但滿地落葉紅澄澄的一片真的美不勝收

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過了溪洲公園，就是坪林公車站，那麼今天的旅途就到這裡

步道 石門水庫 公園

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