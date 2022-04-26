來回10至30分鐘搞定！太魯閣國家公園步道推薦　三條熱門路線賞壯闊山谷

台灣東部是大自然的禮物，擁有世界級的美景，在外國人最愛的台灣景點也總是名列前茅，尤其是保存了台灣原始的生態、人文和歷史的「太魯閣國家公園」更是許多人的首選。而太魯閣最熱門的體驗就是「走登山步道」，這次就要來推薦太魯閣國家公園裡最熱門、最經典的三條路線！

圖片來源： 太魯閣國家公園

燕子口步道

難度：◐○○ 適合不想走太遠但又想感受太魯閣的旅人

步道長度：1372公尺，來回約10-30分鐘

步道入口：沿著中橫公路向西行，穿過溪畔隧道後約500m即可抵達

※需配戴安全帽

沿著中橫公路行駛即可抵達燕子口，得天獨厚的地勢在這裏可以看到壯闊的峽谷變得相當狹窄，是近距離欣賞岩石的絕佳地點。步道來回約30分鐘內可以走完，除了太魯閣峽谷之外，還有溪水歷經多年切割雕琢成的岩石，包括印地安酋長岩和崖壁上的壺穴，讓你看到太魯閣國家公園各種面向的鬼斧神工！

圖片來源： 太魯閣國家公園 圖片來源： 太魯閣國家公園

砂卡噹步道

難度：●○○ 適合喜歡健行且想觀察太魯閣生態的旅人

步道長度：4100公尺，來回約4-6小時

步道入口：從太魯閣遊客中心出發，向西步行從砂卡礑隧道左側人行道，經小錐麓步道後（約20分鐘）即可抵達

依傍著砂卡噹溪，穿梭在峽谷之間的砂卡噹步道，沿途經過溪床、大大小小的岩石和森林，還有原住民曾經生活過的聚落，雖然屬於平緩易行的景觀型步道，但是豐富的景觀生態和人文風情，讓這條相對輕鬆好走，但又能體驗到更多不同樣貌的太魯閣，成為許多人心中到太魯閣國家公園必走的步道！

圖片來源： 太魯閣國家公園 圖片來源： 太魯閣國家公園 圖片來源： 太魯閣國家公園

錐麓古道

難度：●●● 適合有登山經驗且想體驗驚心動魄太魯閣的旅人

步道長度：10300公尺，來回約1日

步道入口：可先到中橫公路溪畔服務站借安全帽，錐麓古道售票口、入園查核、登山口均位於燕子口步道東口之小木屋（台8線178.1K附近）

※需要入山入園申請

※入園時間為上午7:00-10:00

※入園全票為NT$200；半票為NT$100（學生；滿6歲未滿12歲)；未滿六歲之兒童免費

屬於登山型難度較高的錐麓古道，是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，環境特殊固有承載量管制，因爲這條步道需要沿著大理岩建構而成的陡峭山壁且步道僅約30公分，從頭到腳都能充分感受到太魯閣斷崖的壯觀，所以很多山友認為這條路線是所有步道中最能感受太魯閣國家公園美麗的景點！

橘貓貼心建議

以上的三條路線分為難度、所需時間、景色排序，大家可以根據自己的旅行習慣和行程選擇適合的路線，但太魯閣國家公園天氣多變，建議大家出發前先上氣象局查詢氣候。另外雪季時會有交通管制，要多留意路況！

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