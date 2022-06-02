快訊

確診護理師提前返職場 N95戴8小時吸不到氣險昏倒

【早晨財經速解讀】開發金淨值大減 可以進場撿便宜嗎？

美國奧克拉荷馬州醫院爆槍擊案 至少4死、槍手身亡

絕美中級山練腿路線！ 「塔塔加五連峰」不是百岳，但沿路賞玉山百岳大景

健行筆記／ 健行筆記山谷谷＿谷庭

87467deebd35e613a42bf96e8fb11289.jpg

哈囉，我是谷庭～塔塔加最廣為人知的就是玉山群峰，不過今天我想帶你走一條不一樣的路。帶你認識一條不是百岳，卻擁有百岳等級大景的路線，而且這條路，不論你想練體力或悠閒散步都可以，是條進可攻退可守的一條路：「塔塔加5連峰」。而塔塔加5連峰包含：麟趾山、鹿林山、鹿林前山、真鹿林山、石水山，沿途的風景、路況，可以直接看影片

1.交通：直接導航到鹿林山登山，路邊約有6-8個位置有車格可停車，位置不多，建議早一點上來。

2.時間五連峰路程約13公里，時間抓7~8小時比較保險，但由於時間很看個人腳程，建議最保險是中午就抵達鹿林前山，若已經下午則不建議前往，有可能摸黑。

3.需不需要申請：不需申請。

4. 注意事項：路程長水、食物需備妥，海拔約在2500～2800，保暖衣物、頭燈不可少。務必要下載離線地圖！後面真鹿林山、石水山路況原始，比較少山友走，結伴同行隨時確定好軌跡是否正確喔！

08e794ac19597ad37e3b8cb57689bdcf.jpg

▲ 停車格看出去的風景，一開始就這麽讚啊！之前就一直默默收藏了麟趾山、鹿林山，覺得沿路展望超好，不過準備要去查路線功課時，發現～喔！竟然還有一條路是叫塔塔加5連峰，感覺很有趣但分享的人不多，那既然難得去一趟嘉義，就來挑戰全程走完吧 (ง •̀_•́)ง‼

07ee3bc88ddd1ff2c172be87250d3731.jpg

導航到鹿林山登山口，一開始花了一點時間適應海拔跟低溫，開始一路慢慢走，還好都是緩爬升的石梯，慢慢也適應高海拔略稀薄的空氣。

f6253dcceedf954d1861f352fd64d57a.jpg

ed924deef6e155b197065fc2ed973408.jpg

沿路也能看到不少家長帶小孩、長輩來走，路線親民好走，我們是假日來的，也不會人潮擁擠，非常安靜自在。接著就抵達鹿林山莊。

bd680a81c53220b043fa68f608e7ea9f.jpg

鹿林山莊這里很有日式風情，瞬間會有點出國到日本的錯覺٩(๑˃̵ᴗ˂̵๑)۶，早年沒有東埔山莊，這裡也是當時的人爬玉山，第一天晚上會住宿的地方，可以容納百人，後來不需要使用漸漸廢棄，1986年玉山國家公園依原樣重修，保留了下來。

0186b154452bd18b836fa7efcd031c75.jpg

而塔塔加五連峰傳統走法是到鹿林山莊後先接石水山再去麟趾山。但我們考量下午容易有水氣，就先改去麟趾山跟鹿林山，先去展望好的山，最後再去後面石水山那兩座山。

74523131395fdc9b80c19b759c5f83af.jpg

e54bc9b568c15e012f794d5ebda49942.jpg

前往麟趾山前我們還先繞去看大鐵杉，這顆600歲的樹真的好美，樹幹、枝枒張弛有度，安靜的佇立在山邊一角，非常值得特地過來看看，感受時間的力量。

86913468da8a80ade0bc5fcf701c9fdb.jpg

這個通道進去，左邊就是往麟趾山，右邊則是往鹿林山，我們先去左邊(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)，一路也是木梯、石梯緩上，到這裡我已經差不多適應高海拔，腳步、呼吸也都輕快起來，但也看到不少登山客，可能一開車到這，就邁開步伐大步快走，隨後開始氣喘吁吁、頭痛不舒服等症狀，這條路線雖然好走，但也是很適合測試自己會不會高山症反應的地方。因為全程海拔有在2500-2800尺，其實要避免不舒服，前一天睡飽一點，起登時慢慢走，慢慢呼吸就會好很多。

8c618278715300e481b0e8cb2f30c9dd.jpg

bcfb3a80b4616604471cdd190a854c92.jpg

117687cacfca18b06ba5a67c7f785779.jpg

前往麟趾山沿路有高山草原、遠眺玉山稜線大景，不虧是很有爬百岳感覺的中級山。｡✪ω✪｡

51acd2b609df5c736388678232a308e6.jpg

205cc4392bb6a07ae5e40a1699dd82b1.jpg

遠遠還能看到玉山主峰上全被白雪覆蓋，那時寒流讓高山都紛紛下雪，而我們在玉山下方的麟趾山曬著暖暖的大太陽，看著白雪山頭，彷彿兩個時空，挺不真實的。

4d9d033178bbae5dd3a8d924c7d3eb30.jpg

b35a6560790f74a2b20fafd685877a63.jpg

接著就到麟趾山三角點啦，這裡可以飽覽玉山西峰、前鋒、主峰，展望非常好，除了這一面很好拍，回程時會經過一顆石頭這裡也可站上去拍照，下方沒有很高非常安全，讓愛爬山但又怕高的我，也能偶爾看起來很勇敢？ＸＤ

c8a581907d64e707b96375e14a4996c3.jpg

接著我們就走原路回去原先的岔路口，接續鹿林山，前往鹿林山的展望也非常好， 一路都有玉山相伴，也讓我們覺得這趟中級山的行程好奢侈（哈），因為過往中級山多半都是樹林、顯少有展望，這一趟的景色可以說是全部都百岳等級。

1e3218497c27ab496ae3362eac41d032.jpg

19000d246e3744c839c30391ab1e2de8.jpg

路況也依舊好走，不過鹿林山後段會比較曬一些，上坡下坡接力，玉山主峰也越來越清晰。

20c2d6af5cfa49359421241e04df018e.jpg

而鹿林山三角點會在一個路邊，我們也在這休息吃點東西。並繼續前往鹿林前山，也就是鹿林天文臺的所在地。

ac574e6999a7bd701d60b00e741921c0.jpg

抵達鹿林前山後，往回走一點在一個告示牌旁邊會看到綁滿布條，這條小徑就是往最後兩顆山頭，真鹿林山與石水山，這裡路徑比較原始，全程走在森林內，沿路有布條，但還是要載離線地圖喔。

6fcd6fbfbb847dfcada705a94ddd2a04.jpg

而且要來最後這兩座山建議一定要預留體力，因為一開始都是下切，也就是回程時會變成陡上，所以比較累，下午水氣開始多，但真鹿林山還能看到玉山的展望，不過當我們前往石水山時幾乎都一遍霧茫茫了。

a940d16d534ecf48d5b53aed78e59ac9.jpg

5個山頭總路程約13公里，不過因為我們不是照傳統路線走，所以有些路段會重複，可能讓總距離更長，若你出發時天氣很好，其實也可先從石水山那邊開始，最後才到麟趾山那邊。那如果也要照我們的路線走，建議早點起登，最好抓中午左右抵達鹿林前山，比較不會摸黑，像我們當時就有點晚到，所以最後幾乎都狂飆速趕路沒有休息，才免強沒摸黑～另外也再次提醒，務必要下載離線地圖，後面真鹿林山、石水山路況原始，比較少山友走，結伴同行隨時確定好軌跡是否正確喔～這條不用抽籤，嘉義又能曬到滿滿的太陽，悠閒美好路線也推薦給你喔 ：）

更多爬山生活在IG：谷庭、YouTube : 山與谷以下為網誌分享：山谷谷網站原文連結

玉山 登山 國家公園

延伸閱讀

【流浪‧市吃員】金大佛／深植玉山旅人記憶，七十年木造老旅社

陡升1300M炸裂腿力！南部最佳百岳前訓練場所「尾寮山」小百岳

【重磅快評】華航新貨機不要台灣意象圖案了

影／熊出沒注意！玉山八通關有黑熊出沒 登山籲結伴

相關新聞

絕美中級山練腿路線！ 「塔塔加五連峰」不是百岳，但沿路賞玉山百岳大景

哈囉，我是谷庭～塔塔加最廣為人知的就是玉山群峰，不過今天我想帶你走一條不一樣的路。帶你認識一條不是百岳，卻擁有百岳等級大景的路線，而且這條路，不論你想練體力或悠閒散步都可以，是條進可攻退可守的一條路：

路線艱難、冷門到聽得見自己呼吸！ 排灣族聖山「佳暮三雄大母母山」，行前必知5大要點

第一次從北大武山看到大母母山之後，就對祂有著莫名的好感，不過當時還不知道祂的名字。第二次看到祂就驅動著我去認識祂，原來也是排灣族的聖山，不過前輩的經驗都說路線較為堅難，路徑也不是很清晰，獸徑獵徑交雜。

充滿女力的一座山！ 迷你百岳「庫哈諾辛山」可遠眺玉山主峰、關山大崩壁

布農族獵人稱庫哈諾辛山為「Wuwanoshin」（吳娃諾信），後來岳界以音譯為現在的山名，「吳娃諾信」似乎比「庫哈諾辛」更加優雅，充滿女力的一座山。南橫三星－庫哈諾辛山，塔關山，關山嶺山。目前三座山的

發揮想像力！ 宜蘭大同「三星山登山步道」漫遊森林遊樂園，奇異樣貌巨木超獨特

三星山位在宜蘭縣大同鄉，步道在太平山國家森林遊樂區內海拔2352公尺，也是台灣小百岳第二高峰。山頂處立有一等三角點及一等衛星控制點為編號85小百岳之一這回，我們還是透過森林好好玩~好玩套票國家森林遊樂

飽覽東北角蔚藍海岸！「黃金1.5稜」O型郊山路線 雷霆峰勇士岩絶美展望十三層遺址

黃金1.5稜 黃金十稜係指東北角十條極為優美的的山頭稜線，可飽覽東北角蔚藍的海岸線，及壯麗陡峭的稜線，是許多山友喜歡挑戰的郊山路線，不過因為稜線上曝曬十足，且位於東北季風的迎風面，只有在春夏交替之際

無敵美麗海景！ 台灣小百岳必訪「龍崗步道」 登基隆槓子寮山，賞望幽谷夕陽仙境

今日行程：龍崗步道＞涼亭＞槓子寮山＞槓子寮炮台＞望幽谷＞大坪海岸＞油庫槓子寮山，台灣小百岳No.4，以美麗海景聞名，附近有槓子寮炮台，是基隆炮台中現存最完整的一座，槓子寮山可由海洋大學龍崗步道或是沿槓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。