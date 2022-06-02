絕美中級山練腿路線！ 「塔塔加五連峰」不是百岳，但沿路賞玉山百岳大景

哈囉，我是谷庭～塔塔加最廣為人知的就是玉山群峰，不過今天我想帶你走一條不一樣的路。帶你認識一條不是百岳，卻擁有百岳等級大景的路線，而且這條路，不論你想練體力或悠閒散步都可以，是條進可攻退可守的一條路：「塔塔加5連峰」。而塔塔加5連峰包含：麟趾山、鹿林山、鹿林前山、真鹿林山、石水山，沿途的風景、路況，可以直接看影片

1.交通：直接導航到鹿林山登山口，路邊約有6-8個位置有車格可停車，位置不多，建議早一點上來。

2.時間：五連峰路程約13公里，時間抓7~8小時比較保險，但由於時間很看個人腳程，建議最保險是中午就抵達鹿林前山，若已經下午則不建議前往，有可能摸黑。

3.需不需要申請：不需申請。

4. 注意事項：路程長水、食物需備妥，海拔約在2500～2800，保暖衣物、頭燈不可少。務必要下載離線地圖！後面真鹿林山、石水山路況原始，比較少山友走，結伴同行隨時確定好軌跡是否正確喔！

▲ 停車格看出去的風景，一開始就這麽讚啊！之前就一直默默收藏了麟趾山、鹿林山，覺得沿路展望超好，不過準備要去查路線功課時，發現～喔！竟然還有一條路是叫塔塔加5連峰，感覺很有趣但分享的人不多，那既然難得去一趟嘉義，就來挑戰全程走完吧 (ง •̀_•́)ง‼

導航到鹿林山登山口，一開始花了一點時間適應海拔跟低溫，開始一路慢慢走，還好都是緩爬升的石梯，慢慢也適應高海拔略稀薄的空氣。

沿路也能看到不少家長帶小孩、長輩來走，路線親民好走，我們是假日來的，也不會人潮擁擠，非常安靜自在。接著就抵達鹿林山莊。

鹿林山莊這里很有日式風情，瞬間會有點出國到日本的錯覺٩(๑˃̵ᴗ˂̵๑)۶，早年沒有東埔山莊，這裡也是當時的人爬玉山，第一天晚上會住宿的地方，可以容納百人，後來不需要使用漸漸廢棄，1986年玉山國家公園依原樣重修，保留了下來。

而塔塔加五連峰傳統走法是到鹿林山莊後先接石水山再去麟趾山。但我們考量下午容易有水氣，就先改去麟趾山跟鹿林山，先去展望好的山，最後再去後面石水山那兩座山。

前往麟趾山前我們還先繞去看大鐵杉，這顆600歲的樹真的好美，樹幹、枝枒張弛有度，安靜的佇立在山邊一角，非常值得特地過來看看，感受時間的力量。

這個通道進去，左邊就是往麟趾山，右邊則是往鹿林山，我們先去左邊(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)，一路也是木梯、石梯緩上，到這裡我已經差不多適應高海拔，腳步、呼吸也都輕快起來，但也看到不少登山客，可能一開車到這，就邁開步伐大步快走，隨後開始氣喘吁吁、頭痛不舒服等症狀，這條路線雖然好走，但也是很適合測試自己會不會高山症反應的地方。因為全程海拔有在2500-2800尺，其實要避免不舒服，前一天睡飽一點，起登時慢慢走，慢慢呼吸就會好很多。

前往麟趾山沿路有高山草原、遠眺玉山稜線大景，不虧是很有爬百岳感覺的中級山。｡✪ω✪｡

遠遠還能看到玉山主峰上全被白雪覆蓋，那時寒流讓高山都紛紛下雪，而我們在玉山下方的麟趾山曬著暖暖的大太陽，看著白雪山頭，彷彿兩個時空，挺不真實的。

接著就到麟趾山三角點啦，這裡可以飽覽玉山西峰、前鋒、主峰，展望非常好，除了這一面很好拍，回程時會經過一顆石頭這裡也可站上去拍照，下方沒有很高非常安全，讓愛爬山但又怕高的我，也能偶爾看起來很勇敢？ＸＤ

接著我們就走原路回去原先的岔路口，接續鹿林山，前往鹿林山的展望也非常好， 一路都有玉山相伴，也讓我們覺得這趟中級山的行程好奢侈（哈），因為過往中級山多半都是樹林、顯少有展望，這一趟的景色可以說是全部都百岳等級。

路況也依舊好走，不過鹿林山後段會比較曬一些，上坡下坡接力，玉山主峰也越來越清晰。

而鹿林山三角點會在一個路邊，我們也在這休息吃點東西。並繼續前往鹿林前山，也就是鹿林天文臺的所在地。

抵達鹿林前山後，往回走一點在一個告示牌旁邊會看到綁滿布條，這條小徑就是往最後兩顆山頭，真鹿林山與石水山，這裡路徑比較原始，全程走在森林內，沿路有布條，但還是要載離線地圖喔。

而且要來最後這兩座山建議一定要預留體力，因為一開始都是下切，也就是回程時會變成陡上，所以比較累，下午水氣開始多，但真鹿林山還能看到玉山的展望，不過當我們前往石水山時幾乎都一遍霧茫茫了。

5個山頭總路程約13公里，不過因為我們不是照傳統路線走，所以有些路段會重複，可能讓總距離更長，若你出發時天氣很好，其實也可先從石水山那邊開始，最後才到麟趾山那邊。那如果也要照我們的路線走，建議早點起登，最好抓中午左右抵達鹿林前山，比較不會摸黑，像我們當時就有點晚到，所以最後幾乎都狂飆速趕路沒有休息，才免強沒摸黑～另外也再次提醒，務必要下載離線地圖，後面真鹿林山、石水山路況原始，比較少山友走，結伴同行隨時確定好軌跡是否正確喔～這條不用抽籤，嘉義又能曬到滿滿的太陽，悠閒美好路線也推薦給你喔 ：）

更多爬山生活在IG：谷庭、YouTube : 山與谷以下為網誌分享：山谷谷網站原文連結