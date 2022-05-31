飽覽東北角蔚藍海岸！「黃金1.5稜」O型郊山路線 雷霆峰勇士岩絶美展望十三層遺址

黃金1.5稜

黃金十稜係指東北角十條極為優美的的山頭稜線，可飽覽東北角蔚藍的海岸線，及壯麗陡峭的稜線，是許多山友喜歡挑戰的郊山路線，不過因為稜線上曝曬十足，且位於東北季風的迎風面，只有在春夏交替之際及秋冬東北季風開始之前，才能找到最適合攀登的時機。本週連日春雨暫歇，天氣放晴，氣溫在25度上下，是最適合攀登黃金十稜的機會，我們挑選黃金第一稜，並選擇不走基隆山步道的傳統路線，由濂洞國小直上雷霆峰，再陡下至面海山腰處的勇士岩，折返後再由基隆山與基隆山東峰間的鞍部下山，完成一個小O型郊山健走，竊以稱之為黃金1.5稜。

▲雷霆峰的絶美展望，可由高處欣賞水湳洞陰陽海、十三層遺址及金九公路與濱海公路

郊山之王基隆山為九份與金瓜石的界山，以此山的南北線為界，分東區的金瓜石及西區的九份，此外也是早期航海員的重要指標，海拔高度約588公尺，是一座錐形死火山，並列為台灣小百岳。由基隆山主峰至東峰（又名雷霆峰）稜線，為黃金十稜之首，其中在過基隆山後，地勢險峻陡峭，且芒草叢生，需手腳併用拉繩攀爬，始能登頂。登頂後，坐擁無敵海景，遠眺深澳、和平島，俯瞰十三層遺址、水湳洞陰陽海，由雷霆峰再垂直下切160公尺至山腰處，有一突出於峭壁之岩石，山友稱之為勇士岩，可眺望東北角蔚藍海岸，為一略具危險性的挑戰路線，可以說是難度勝於劍龍鋸齒稜的郊山之王。

▲站在勇士的肩膀上

行程簡介

一早8:30於濂洞國小前停車場集合，沿道路往回走約100公尺，注意路旁登山條，即可找到登山口，由此陡上400公尺，直上雷霆峰山頂，一開始經過一片竹林，進入密林，沿乾溪溝上行，之後必須攀爬數個巨石岩壁，最後穿過一段芒草路段登頂，隨後陡下160公尺至山腰處的勇士岩，再返回雷霆峰下基隆山鞍部叉路（直行上基隆山不取），左下山尖路返回停車場。

▲8:30在濂洞國小停車場集合(約有十幾個停車隔，要早點來才有位子)

▲國小旁的階梯，是非常有名的網紅打卡景點（一秒到日本）

▲沿來時路往回走約10分來到登山口（有紅色告示牌及登山條)

▲一開始進入一片竹林

▲之後就進入密林的原始步道

▲9:05開始第一段岩壁攀爬（每段岩壁都近10~20公尺高度)

▲台版天空之城~十三層遺址（礦山上的布達拉宮）

▲9:15爬上一個小平台，可以眺望山下水金九風光

▲陸續還要攀爬約3段大岩壁

▲9:50來到一處觀景石平台，俯瞰水湳洞及蜿蜒於東北角海岸的台2線濱海公路。

▲這個角度看過去很像金剛的頭

▲由大金剛的背爬上基點

▲10:40登頂基隆山東峰(又稱石尪山)，標高467公尺。

▲運氣好正好遇見一艘漁船入港，劃出優美弧形。

▲基隆山東峰頂展望(遠眺遠眺深澳、和平島及金瓜石山城)

▲接著下切160公尺，此路段為最艱難路段，幾近垂直的路面，沒有踩點，只有拉繩輔助，用了近1時才到雷霆峰山腰處。

▲11:30登頂勇士岩，歷時約3小時。

▲勇士岩眺望東北角蔚藍的海岸，野百合已在岩壁綻放出最優美的姿態。

▲再陡上爬回雷霆峰，下切至基隆山鞍部叉路左下山尖路。

▲由鞍部下山途中一處展望點，可以眺望金九公路優美髮夾湾（遠處有三輛大型遊覽車在髮夾彎會車)。

▲回到登山口，踢山尖路回濂洞國小，完成本日山行。

▲回到濂洞國小已過了用餐時間，附近有間人生49咖啡廳，沒有休息（對山友非常友善)，在頂樓用餐喝冰沙去暑，還可欣賞無耳茶壺山及劍龍鋸齒稜稜線。