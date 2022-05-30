滿手刺柏當針灸！ 「南三段」橫斷考驗後 遇上可愛波波草原，竟還有帳蓬網咖

米：大仁哥，我去那邊上廁所⋯大仁哥：好啊，你先翻過這個山頭，然後下切到溪谷，再爬升200公尺上到樹林裡，就可以找到地方上了⋯米：Errr….

在「義西」家附近，有一片很像小一號完美谷的草原凹地，平坦、避風、大展望，我們在這裏午餐。午餐後的斷稜東、西山以至裡門山的斷崖崩壁是健行多日以來即將面臨較危險的地形。其實團員們身經百戰，通過幾段崩壁不是問題，但大家對地形仍不敢輕忽，安靜跟好嚮導魚貫前行，沒人嘻戲笑鬧。協作小林老闆在幾處較危險的點都守在崩壁旁等待大隊人馬安全通過才繼續向前，跟著這樣的隊伍行進，心中很踏實。每天上上下下已漸漸無感，連跟領隊知會一聲去上廁所都可以來段玩笑話自愚愉人。山徑沒有巨大倒木翻來跨去已經輕鬆許多，但最令人困擾的仍是狹窄山徑旁滿佈的刺柏和小蘗。這植物枝幹又硬、刺又多，總長在山徑中間擋路，雖已經盡力閃避，雙腿仍撞得處處黑青。偶爾在陡坡上想拉植物借力，只有「很多刺的刺柏」或「很多刺的小蘗」可選，無論哪一種，抓完都是滿手刺，只好笑稱南三段到處提供免費「針灸」服務！

⬆️ 狹窄的山徑，兩旁都是刺柏和小蘗

⬆️ 走在斷稜東、西山的崩壁沿途，可以眺望深邃的溪谷和壯闊的馬博橫斷

⬆️ 看起來相當險惡的斷稜西山，後方是裡門山（左）

⬆️ 魚貫前行

終於爬上裡門山，再下切200公尺就到下榻的丹湖營地。這裡是丹大溪的源頭，寬廣草原中灑落幾滴上帝的眼淚，在裡門山上俯瞰很有意境。夜幕低垂，水鹿貴賓來訪，大夥兒拍照之餘，邊開玩笑説來猜猜水鹿會看上哪頂帳篷？待會回帳蓬時，會發現窩進睡袋的大水鹿⋯又想著如何讓公鹿努力搖頭晃腦，明天帳蓬外說不定就有現成的鹿角⋯

⬆️ 裡門山頂回望斷稜東、西山和義西請馬至山

⬆️ 裡門山頂眺望 丹湖營地（中間的水窪處）

⬆️ 非常優美卻寒冷的丹湖營地

⬆️ 這裡是丹大溪的源頭3150公尺的海拔加上溪谷的風寒，這個明月高掛的夜又是冷到刺骨。夜晚溫度驟降，熱水裝瓶的暖暖包冷了，我冷到受不了，半夜起來燒水重做。水袋口結冰打不開、睡袋濕了、帳篷也結上厚厚的霜⋯

我拿出不環保的小白兔暖暖包貼在身上，用快乾毛巾把睡袋擦乾，再用大塑膠袋包好睡袋，接著抱好重燒的熱水繼續努力睡⋯

- 路仍然漫長，只想走下去⋯- 我相信，當太陽升起，溫暖會降臨，一切只會剩下美好！

⬆️ 一夜急凍，氣溫降至零下八度，清晨起來湖面都結冰

東郡大山（H3619m）位於南投縣信義鄉東埔村，南有無雙山，北接東巒大山。布農族傳說在太古時期大蛇作亂，濁水溪被大蛇堵塞造成氾濫，大地變成汪洋，只剩下玉山、東郡大山、卓社大山還露出水面，成為僅存族人最後避難的地方。東郡大山山勢高聳不易攀登，是南三段行程中海拔最高的百岳，山頂有一等三角點，展望極佳。

霜白急凍之夜，丹湖營地驟降至-8C，大大小小湖面結了層薄冰，帳篷上、草地上也都是厚厚的霜。大夥兒忙著清理，想辦法抖掉厚冰、擦乾水珠，盡量曬乾帳篷和睡袋。今天我們將往上爬升至海拔3600公尺的東郡東北鞍營地，隨著海拔上升，溫度會更低，帳篷睡袋都濕掉的我們，必定更難以應付如此高海拔的低溫。

⬆️ 一大早出發的行程，全部被昨夜的冰霜打亂延遲⋯忙著曬帳篷、曬裝備，狼狽不已的大家今天的路程很辛苦：從營地出發先爬升200公尺上望崖山（H3307m）⋯下切鞍部⋯ 爬升至天南可蘭山（H3404m）⋯ 循稜線至3410峰- 3472峰⋯下切鞍部⋯ 爬升至可樂可樂安山（H3525m）⋯ 下切鞍部⋯ 爬升至郡東山（H3477m）⋯下切鞍部⋯ 爬升至東郡大山東北鞍營地（H3600m）‼️ 總之就是：先爬上去然後下來⋯再爬上去再下來⋯一直爬上去一直下來⋯在氣力耗盡時，加碼贈送400公尺爬升大魔王，就可以到營地了！

⬆️ 大概就是翻過這麼多個山頭⋯

沿著稜線漫步（呃⋯應該說是苦行⋯）大地變了色彩，芥黃的短草木搭配上鐵灰色崩壁及壯闊山景，很有蒼茫天地之感。大草原若來些獵豹、水牛、斑馬、蹬羚、牛羚、獅子、鬣狗⋯就有非洲獵遊的樂趣；但放眼望去，是偶然可見的水鹿遺骸、掉在樹邊的鹿角和背負重裝、踽踽獨行各自努力的大家。

⬆️ 稜線上眺望東郡大山

⬆️ 稜線上眺望天南可蘭山（H3404m）- 3410峰- 3472峰- 可樂可樂安山（H3525m）- 郡東山（H3477m）- 東郡大山（H3619m）

⬆️ 天寬地闊 • 踽踽獨行⬇️ 郡東山前 可愛的波波草原

⬆️ 南三段 時常可見到的草原一景使出洪荒之力，完成最後的大魔王爬升，乍到東北鞍營地時，被厚雲團覆的東郡山頂竟然雲開霧散，夕陽露臉；對面的玉山在雲霧中飄渺、若隱若現，實在美極了！為了賞美景，我把帳篷紮在風超大的稜線高點，無意間聽到小林老闆在自言自語：「這個帳蓬紮在這裡也太聰明了⋯這裡是網咖吔！」❤️ 越接近玉山，訊號就越強⋯❤️ 窩在睡袋裡就有4G三格，只有一個「爽」字形容！

延伸閱讀：無雙成就達成 ⋯ 南三段（丹大東郡橫 4）

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2022年3月15日07:15 馬路巴拉讓西峰鞍部營地出發10:20 義西請馬至山（H3245m）10:50 出發11:10 鞍部午餐12:10 出發斷稜東山(斷崖地形)（H3295m）斷稜西山（H3313m）14:40 裡門山（H3335m）15:40 丹大溪源營地(-8C)（H3150m）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年3月16日07:30 丹大溪源營地出發（12.5Kg)08:10 望崖山（H3307m）09:25 天南可蘭山（H3404m）-3410峰- 3472峰12:00 可樂可樂安山午餐（H3525m）13:15出發14:20 郡東山-球球植物（波波草）（H3477m）16:55 東郡大山東北鞍營地（H3600m）