發揮想像力！ 宜蘭大同「三星山登山步道」漫遊森林遊樂園，奇異樣貌巨木超獨特

三星山位在宜蘭縣大同鄉，步道在太平山國家森林遊樂區內海拔2352公尺，也是台灣小百岳第二高峰。山頂處立有一等三角點及一等衛星控制點為編號85小百岳之一這回，我們還是透過森林好好玩~好玩套票國家森林遊樂區 購買線上電子票 買一送一憑QRcall還能免費停車，相當划算

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三星山步道為原始山徑，分佈有柳杉林，芒草區，箭竹林...林相優美出門前查了氣象，預估在下午3點以後有可能會下雨加上這回因國旅卷預定的房宿不能退於是我們先攜帶登山裝備，且行且看。從台中出發後就有不小的雨勢，著實讓我們小小擔心而且在雪隧小小塞車，終於在10點多進入太平山森林遊樂區再行駛林道來到登山口，此時有點毛毛雨，我們決定穿上雨衣，開始山行。這趟宜蘭行，本來只有我和eva verita臨時可以排假於是快樂的三行人再一次合體。而且，行走不多多，雨停了....兩天一夜的旅行，有了好的開始...

三星山 登山步道 相簿

台中出發，到竹北接verita，經雪隧，省道台7甲線→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山....，這趟路...真的有點遠...

過了太平山森林遊樂區的收費站，可能下雨，一路人車...並不多

收費站還提供了園區導覽圖。

終於在近11點來到 平元林道5.8K處，此時僅有一輛停放車

11:06 雖然登山口在林道旁，但不太明顯幸好有做功課，出發囉

11:16 山徑一開始，筆直的柳杉林林立

11:28 還有許多樣貌特殊的大樹

11:30 步道多走在林蔭間，少有日曬，而且不冷，我們僅穿著薄外套，很舒適。

11:35 出發沒多久，雨便停歇，退去了雨衣，

11:40 因為不趕時間，加上可以順利起走我們三人便在林間，時而欣賞山林，時而聊著....當然更少不了拍拍美照。

11:44 沾著露水的菇菇，從泥土徑竄出，有時不經意就會錯過

11:47 進入芒草區，山徑有些濕滑，還好有穿外套才不會被劃傷。

11:54 有熱心的山友除去了礙事的芒草，讓路徑更為清晰。

11:57 山徑上發現一枚圖根點。

12:08 山林間的巨木，自成格局，如同每個人都有自己的獨特的魅力。

12:14 被雨打落的杜鵑花，鋪成一地，給了山行旅人最後的美姿。

12:20 需要彎腰過身的大樹

12:28 一段箭竹林裡的爛泥，讓我們想起前不久才去的女仍山。不過，三星山的泥濘少了許多

13:04 不急不徐的我們，來到三角點，整段山徑，僅在中途遇上4個人，山頂處遇上約莫5-6人，一直到下山，都沒再遇見其他的山友。於是我們在腹地不大的山頂處，拍了認證照後取出咖啡，開心的迎來出發前忐忑不安能否順利取得的小百岳。 下午一點才吃午餐的我們，更多的是順利達標的喜悅。

13:19 午餐小休後，趕在下雨前下山囉。

13:24 偶而瞥見的杜鵑花，雖然遠了些，鏡頭拉近還是能瞧出開得燦爛。

13:59 走著走著，有時會有一抹光照亮林間，或是染上一層薄霧

14:11 林間發現有個彎腰像似巨人模樣的大樹

14:12 或是有如動物身形的巨木我們彷若走入了森林遊樂園。

三星山地處高海拔的山區，夏天自然能避暑，若是秋冬來，要留意保暖之外，最好在中午前就能抵達山頂避免午後容易起霧。步道雖然沒有距離樁，路徑還算清晰，當然最好搭配離線地圖。我們下山途中偶有飄雨，路徑比較溼滑，不求快。臨時起意的宜蘭行，臨時可以排假的verita，很機動性的我及eva山行路上自然歡笑聲不絕於耳 ^.^

城市漫遊。 gina

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