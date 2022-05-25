途陡但舒服的稜線 ！ 「東埔上郡大」山頂傳來陣陣人聲 儼然成了郡大山市集

東埔上郡大是往郡大山的舊路，鹿野忠雄當年請兩個東埔社的布農人帶路由此當日往返，為的是到郡大山頂近看秀姑巒山脈形貌。

2021/12/31（五）東埔-第一獵寮

這是一趟 客運 就能搞定交通的完美方案。一早從山友家前往台中干城站，搭著往 水里 的6733A出發，再轉8點發車往東埔的6752客運，9點抵達東埔站公車站牌就可以出發了。（詳細交通與行程路況見置底處）

10：30大水塔登山口（水塔右後方）步行一段來到記錄上的大水塔登山口，在路過登山口的菜園衝出一大群大小家犬狂吠，好像可以瞭解記錄上說大水塔右側好走，但要不怕狗是什麼意思了（笑



11：00-05 小休水塔後路基略鬆軟，但路線比想像中清楚。小休後需拉扁帶橫渡，扁帶稍嫌老舊，踩穩為上。

14：55 紅檜平台H2250m

15：30第一獵寮營地H2410m C1看到這根木頭和一大片空地，就知道第一獵寮到了，不過，因為地上還是有多處需要整地的地方，恆比決定再往上走5分鐘找營地，最後，我們來到一片松針中紮營。

2022/1/1（六）第一獵寮-郡大山-巡守站8：03 C1起登



8：40第二獵寮H2600m紀錄上說相對於第一獵寮不避風、比較適合當迫降營地，但現地看仍有多塊平整地面，如果人數少或許仍可考慮。

10：30 橫渡崩壁可能因為這條路已有許多人走過，路基被踩得相當紮實清楚

photo credit:陳俊名

11：04 向左橫渡路，有隊友感覺箭竹不穩，架扁帶上行，實際走時感覺踩點還算穩固，視個人需求要不要拉扁帶都行。等人時稍微測試一下，中華電信有3G。

11：04 向左橫渡路，有隊友感覺箭竹不穩，架扁帶上行，實際走時感覺踩點還算穩固，視個人需求要不要拉扁帶都行。等人時稍微測試一下，中華電信有3G。

11：49 草原過崩壁後陡上一段箭竹林，路徑比起記錄已清楚許多，也不大需要撥或抓箭竹，至丞邊走還邊困惑：「說好的箭竹林呢？」出箭竹林後是一片大草原，中午的展望正好，也聽得見郡大山頂傳來的陣陣人聲，在上三角點前，這是最後的寧靜地帶了。

遠方，可以看見綠油油的看天池，雖然池水豐滿，草原營地也出奇的避風平緩、適合兩天一夜的營地，但比起讓濾水器耗損太快，可能還是揹水上來比較好。

12：15-45 郡大山本來想在草原避開人群午餐，不過，聽阿比說有位山友會在山頂揹可樂請我們喝！於是，一群人在「給我可樂、剉冰」的氣勢下來到郡大山市集，人非常多，但左看右看，就是沒看到傳說中的山友，後來弼翔看line才知道，對方11：40就上來了，可惜錯身而過。

14：40 望鄉山岔會合到望鄉山岔路口會合後，接下來又回歸包場行程，大夥不禁鬆一口氣，準備切往南稜。顧慮到早上睡過頭與塞車的時間，就不上望鄉山直接往箭竹中行走。此處路跡不若第一天清楚，箭竹茂密如照片中所示，但撥開箭竹，仍可看見明顯路徑

15：00 過岩石區岩石區過後，就是好走的松針鋪地了，雖然依舊陡下，也有些地方路況不清，但整體比箭竹林好走許多。15：24 廢棄獵寮H2750m16：10 松針獵寮營地H2500m

photo credit:陳俊名

舒服的松針鋪地，與一路完美的光線，真的很美。1933年（昭和8年）時，日人台灣株式會社櫻井組在望鄉山西麓設置林場，以流龍的方式運材，雖然，這次我們經過的是望鄉山西南稜線，而非望鄉工作站所在的西北稜，整齊而滿是柳杉林的山徑，似乎正向我們說明著，那段原生林盡伐的日子。16：50 東埔部落自助管理協會巡守站C2雖然晚一個半小時起床，終究我們還是到預定的紮營地啦！這裡現有的天幕很穩，我們只在旁用天幕擋風，睡時發現整個配色很微妙搞笑XD

2022/1/2（日）巡守站-開高山-下山

第三天，就是一直陡下、一直陡下、一直陡下的下山行程。拆成三天來走的好處是不用太操膝蓋，只要搭上早上的公車就行。6：35 C2起登6：50 小休等人H20407:00-10 過瘦稜路窄大約只有一人寬，部分路段需拉樹根輔助平衡，過瘦稜後一路路跡不清且落葉多，但布條算多，跟著走還算安全。

7：30-35 H1700小休7：50-55 進入駁崁區這一區的駁崁與家屋，石頭和其他地方看到的家屋相比巨大，可能是布農族就地取材的家屋特色，這裡是不是東埔社呢？疊圖一看很可能正是。

開高山南峰下山途中，山頭起伏相當不明顯，聽俊名說才知道已路過開高山南峰。

8：17 下切竹子區抵林道看見竹林，就知道要到人間，不一會就來到長長的水泥林道，也說明我們的山行來到尾聲。

8：25 菜園

菜園遠眺來時路，真是條陡但舒服的稜線。9：03抵公車站牌本來以為只能搭6732往水里的客運，發現9：10發車的6734有經過水里！上車，耶超順利！感謝這趟行程每個人的協助！

詳細路況、大眾交通方式與照片參見網誌：https://www.tipga.com/e/61d144283286fe59e51542e8