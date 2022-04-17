高CP值步道「台版大峽谷」一日健行　登上苗栗火炎山如闖入月世界

台灣擁有豐富的自然景觀資源，其中被稱為「台版大峽谷」的火炎山，因惡地景觀出名。除了紅土岩層神似大峽谷外，還帶著孤寂荒涼氛圍，有別於大山大海景緻，讓人以為身在月世界一般，高CP值的美景搭配輕鬆的步道推薦給大家，下個週末就遠離都市到戶外走走吧！來苗栗火炎山體驗一場月球漫步吧！

一日遊行程表

06:30 台北古亭捷運站2號出口

08:30 三義車亭服務區（補充登山糧食）

09:00 火炎山登山口（午餐自理）

14:00 返回火炎山登山口附近停車場

15:00 龍騰斷橋、勝興車站

16:00 返回台北

如何前往

自行開車：從台北出發，走國道一號往三義苗51鄉道，從150-三義號出口下交流道，走尖豐公路/台13線前往尖豐路即可抵達火炎山登山口。

旅遊包車：出發前於橘子貓TTtrips官網上訂購包車服務，當天即可於指定時間從住所出發，直達火炎山登山口附近停車場。

行前準備＆建議穿著

充足的行動糧食和水

排汗衣褲（怕下雨可帶防風外套或雨衣）

登山鞋或鞋底較厚、防水且不怕髒的鞋

帽子（夏天時無遮蔽物易曝曬）

登山杖（可是個人習慣帶或不帶皆可）

防蚊/防蟲/防曬用品

衛生紙

濕紙巾（黃土飛揚拍照前記得先擦擦臉）

垃圾袋（一起愛護山林把垃圾帶下山）

關於火炎山自然保留區

難度程度 ◐○○｜來回約3小時 （免入山證）

位於苗栗三義的 火炎山(健行筆記) ：

自然保留區，主峰海拔596公尺，北峰海拔614公尺，沿途皆為石頭及泥土路緩坡向上，較陡的路段也有繩索輔助，算是對登山新手很友善的的臺灣小百岳，但平常沒有運動習慣的話可能會有點喘，可以在沿途的休息點休憩補充體力。

***特別注意：由於火炎山的礫岩地質非常脆弱，遇下雨時可能會造成山崩，建議登山前或當天有下雨，不要上山！

步道介紹

▌10:00 三義車亭服務區（補充登山糧食）

在抵達火炎山登山口前的第一站，就是先到三義車亭服務區補充糧食、水和其他登山所需用品，服務區從伴手禮、便利商店、咖啡廳到美食街都有，另一邊還有麥當勞跟加油站，建議經過時可以停留一下，讓大家把該補的補齊再上山！

介紹行前準備有提到要帶：行動糧食、水、防蚊/防蟲/防曬用品、衛生紙、濕紙巾等，如果忘記帶的話，可以到服務區最裡面有一間全家便利商店，那邊的商品品項比較齊全。

補給完後繼續往登山口出發，如果是自己開車，在登山口附近橋下有免費停車空間，另一邊是收費停車場（計次收費50元，有提供廁所使用），所以不用怕太晚出門沒位置停，也不擔心下山腿軟還要走一大段路XD

▌10:30 火炎山登山口

抵達登山口就可以感受到火炎山的熱門程度，同一個時間有正要上山的，也有一大早就出發爬完剛下山的。走進登山口後沿途都是石頭和泥土路，雖然好走但因火炎山地質特殊，在沿途的標示上還是有告示牌提醒大家不要靠近和逗留，所以也是不能掉以輕心！

▌10:30 - 14:00 沿途路線（14:00返回登山口停車場）

除了注意安全的告示牌外，還可以看到林務局設立不少愛護山林的告示牌，因為火炎山地形特殊，擁有少見的斷崖地理景觀和大面積的馬尾松林，是非常珍貴的山林資源，所以號招上山的人一起守護。

1K有一段路超美，也有人說他像日本電影龍貓裡的隧道，走累的話可以在這邊稍作休息，順便拍拍美照！

沿途就是持續上升，但坡度不會很陡還不算太吃力，而且有些比較不平整的路段都有設立繩索輔助，危險路段也有用繩索拉起來放上危險標語，所以其實就算是登山新手也不太容易會迷路或是誤入危險地區。

走到1.3K也有個平台休息區，這裡設置了很多竹椅供山友們休息補充糧食和水，竹椅剛好在樹蔭下，天氣好的時候，陽光穿過茂密的樹林，照射在紅土形成的紅綠對比就是大自然最美的顏色，絕對能拍出一系列登山意境美照！

休息夠了就繼續沿著紅土往大峽谷邁進，在1.6K和抵達三角點前3K處也都有休息點，但等不及的我們直接一口氣走到2K，因為2K開始就陸續可以看到大峽谷，大約抵達2.5K就可以看到台版大峽谷的真貌（也就是拍下這張照片的位置），果然不讓我們失望，站在懸崖邊大家都被震懾住，裸露且少有植被的山峰，在太陽的照射下，就像火焰在燃燒一樣炙熱，吸引眾人的目光。

雖然沒去過大峽谷，但眼前壯闊的景色已經無法拿他和其他景點做比較了，所以不免俗的我們也在最佳拍照點捕捉了美照，但提醒大家拍照時一定注意自身安全，因為紅土的邊緣就是懸崖，請務必保持適當距離。

橘貓貼心提醒

這次介紹的火炎山難易度偏低，但還是要提醒大家，無論是難度多低的山，在面對大自然時千萬不要輕忽，務必做好自身防護，包括前面介紹的行前準備、衣著建議、天氣狀況，這樣才是開心出遊平安回家的真諦唷！

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